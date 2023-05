Plancher de liège

Résilient et chaud sous les pieds, d’apparence naturelle et fabriqué à partir d’un matériau respectueux de l’environnement, le liège constitue une excellente surface de revêtement de sol.

Il est vendu à la fois en carreaux minces de 12 pouces sur 12 pouces et en planches imbriquées plus épaisses de 1 pied sur 3 pieds. La plupart des revendeurs de revêtements de sol proposent une gamme d’apparences terreuses, des surfaces claires et non tachées aux teintes audacieuses. La plupart des revêtements de sol en liège sont préfinis.

L’utilisation de revêtements de sol en liège naturel est une manière responsable d’aider à protéger les forêts de la planète. Tous les neuf ans, le liège est pelé de l’écorce des chênes-lièges, qui poussent principalement dans les régions méditerranéennes. Parce que seule l’écorce est enlevée, chaque chêne-liège reste vivant et vital.

Le matériau utilisé pour les revêtements de sol en liège n’est pas trop mou et fragmenté comme le liège familier des tableaux d’affichage. Au contraire, les revêtements de sol en liège sont étonnamment robustes. Il ne retient pas les «bosses» des meubles aussi facilement que les tapis ou les revêtements de sol en vinyle. Les planches de liège ont également de superbes qualités d’isolation.

Jusqu’à 90% de leur composition est constituée de matières gazeuses, ce qui confère aux revêtements de sol en liège d’excellentes propriétés d’isolation acoustique et thermique.

La subérine, une substance naturelle présente dans le liège, aide le matériau à résister aux liquides, le protégeant de la détérioration par l’humidité. Aussi, la subérine est un insectifuge biologique qui cible, entre autres, les termites. Le liège est également hypoallergénique avec des agents antimicrobiens qui le protègent de la moisissure.

Comme les revêtements de sol stratifiés, les planches de sol en liège sont généralement « flottées » sur un sous-plancher plat et lisse. Un bricoleur expérimenté peut généralement gérer l’installation. Les planches sont coupées à l’aide d’une scie électrique et, dans la plupart des cas, emboîtées sans avoir besoin de colle. Les carreaux de liège peuvent être coupés avec un couteau; il est fixé dans un adhésif pour sol en liège. Pour maintenir l’apparence, la réapplication d’une finition en polyuréthane peut être nécessaire toutes les quelques années. Il est possible de poncer et de revernir le sol, mais il est impératif de ne pas poncer le liège lui-même.

Le coût d’installation d’un sol en liège va généralement de 5 $ à 10 $ par pied carré. En faisant le travail vous-même, vous pouvez économiser jusqu’à environ 2,50 $ par pied carré.

Pour l’entretien quotidien, un balayage et une vadrouille standard sont recommandés. De plus, vous pouvez utiliser une combinaison de détergent doux ou de vinaigre blanc combiné avec de petites quantités d’eau pour obtenir un nettoyage en profondeur. Pour entretenir les carreaux flétris, polissez-les avec un polish liquide.