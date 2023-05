Plancher de carreaux de céramique et de mosaïque

Un tutoriel utile sur les revêtements de sol en céramique et en mosaïque, avec des informations sur les bons matériaux et les meilleures façons de poser des carreaux de céramique ou de mosaïque.

« Enduring » décrit peut-être le mieux les carreaux de céramique. Non seulement c’est une surface qui supporte magnifiquement le trafic intense, mais, en tant que l’un des premiers matériaux de construction fabriqués par l’homme, c’est un produit qui a traversé les âges.

La tuile est populaire pour plusieurs raisons, dont la moindre n’est pas la mer presque infinie d’options disponibles. À peu près n’importe quelle couleur, motif et texture peuvent être trouvés. De plus, les carreaux sont presque imperméables à l’eau, ce qui en fait un excellent choix pour les salles de bains et les cuisines.

Les carreaux peuvent être fabriqués à la machine ou, dans le cas de carreaux personnalisés haut de gamme, faits à la main. Les tailles de carreaux les plus courantes sont de 4, 6, 12 et 18 pouces carrés. Des carreaux spéciaux, des bandes décoratives et des mosaïques pré-arrangés sur un support en maille (généralement 12 par 18 pouces) s’ajoutent à ce mélange.

Lorsque vous magasinez pour des carreaux, vous découvrirez deux types distincts : la céramique et la porcelaine. La céramique, la plus courante, est constituée d’argile cuite dans un four conventionnel. La porcelaine, fabriquée à partir d’argile blanche fine cuite à une température extrêmement élevée, est beaucoup plus dure et a souvent l’éclat de la pierre ; il est assez résistant aux taches.

Gardez à l’esprit que la pierre et la tuile sont fondamentalement différentes. La pierre est exactement ce que son nom l’indique : ardoise extraite, calcaire, dalle, granit ou marbre. Les carreaux sont fabriqués à partir de dalles d’argile qui sont cuites pour la dureté. Un troisième matériau, le carrelage en pierre, est fabriqué à partir de véritables agrégats de pierre suspendus dans un liant polymère. C’est une alternative relativement abordable à la pierre.

Les carreaux de céramique peuvent être émaillés ou non émaillés. Les carreaux non émaillés, tels que la carrière ou la terre cuite, ont un aspect terreux et naturel. Les carreaux non émaillés ne sont pas finis, il s’agit donc généralement de la couleur de l’argile cuite ou d’un pigment ajouté. Il ne se raye pas aussi facilement que les carreaux émaillés mais, comme il n’a pas la finition de surface dure, il est plus susceptible de se tacher. Il est généralement traité avec un scellant ou de la cire pour le protéger. Les carreaux non émaillés et en pierre peuvent également être installés sans finition ou peuvent être scellés afin d’augmenter leur résistance à l’humidité et aux taches.

Le glacis confère au carreau une meilleure résistance à l’eau et aux taches et rend la surface plus lumineuse et plus éclatante. Mais le vitrage peut aussi rendre les carreaux glissants. Lorsque les carreaux sont destinés à une zone où cela pourrait poser problème, il est avantageux de choisir une texture antidérapante. La glissance d’un carreau particulier est évaluée par un coefficient de frottement et, plus que tout, c’est le facteur qui limite où ou si un carreau doit être utilisé comme matériau de revêtement de sol. En fin de compte, les carreaux de sol doivent avoir une surface antidérapante et antitache (s’ils ne sont que résistants aux taches, ils doivent être scellés et régulièrement refermés pour être protégés).

La glaçure, appliquée entre la première et la deuxième cuisson, donne au carreau sa couleur et sa texture. Les carreaux émaillés sont disponibles dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et peuvent être très brillants, satinés, mats ou ternes, lisses ou texturés.

Les carreaux peuvent recevoir l’une des nombreuses cotes, et il est utile de vérifier ces spécifications lors de la sélection d’un usage spécialisé. Si votre sol sera soumis à des chocs ou à l’abrasion, vérifiez la dureté du carreau. Choisissez des carreaux résistants à la chaleur pour un foyer de cheminée.

Parce que les carreaux sont lourds et cassants, ils peuvent se fissurer s’ils ne sont pas correctement soutenus. Avant l’installation, une base rigide et robuste doit être préparée. Cette base doit être très solide, plate et inflexible. Les solives de plancher doivent être capables de supporter la charge et toute charge vive supplémentaire sur le plancher sans fléchir.

Les sous-planchers en bois sont soit renforcés par une sous-couche secondaire de contreplaqué, de panneau de ciment ou, pour une application plus durable, d’un lit de mortier. Les carreaux peuvent être posés sur une dalle de béton à l’aide d’un adhésif en couche mince. L’installation conventionnelle sur lit de mortier est la méthode utilisée par la plupart des installateurs de carreaux professionnels. Du papier goudronné et un treillis métallique de renforcement sont installés sur un sous-plancher en contreplaqué de 3/4 de pouce. Un lit de mortier de 3/4 de pouce (ou plus épais) est posé, parfois en deux couches, puis le carreau est collé à cette base avec un adhésif en couche mince.

Le panneau d’appui en ciment offre un support alternatif facile à installer et relativement solide pour les carreaux. Il est appliqué sur un sous-plancher en contreplaqué de 5/8 de pouce avec de l’adhésif et des vis, puis le carreau est collé au panneau d’appui avec un adhésif à prise mince.

Enfin, du coulis est ajouté entre les carreaux. Le type de coulis le plus couramment utilisé est un mortier très fin et mince qui est parfois coloré, mais des coulis à base d’époxy sont également utilisés, et le coulis de silicone est souvent utilisé dans les endroits sujets à la moisissure. Le coulis est poreux et absorbe l’eau et les taches à moins qu’il ne soit scellé.

Revêtement de sol en mosaïque

Les carreaux de mosaïque sont fabriqués en collant des morceaux de céramique ou de pierre naturelle sur un support en maille. En raison de la variété illimitée de pierres, la gamme de couleurs et de textures disponibles est vaste.

Les carreaux de mosaïque peuvent être appliqués sur les murs et les sols, et ils constituent un excellent choix pour les zones susceptibles d’être mouillées, telles que les cuisines et les salles de bain, car la surface ne devient pas glissante.

Avant d’installer les carreaux de mosaïque, assurez-vous que le sous-plancher est lisse; calculez également s’il est assez solide ou s’il aura besoin d’être renforcé. Les feuilles de carreaux de mosaïque, qui peuvent être coupées avec un couteau utilitaire, sont fixées dans un mortier-colle.

Si vous posez des carreaux individuels, utilisez un cutter pour faire de grandes coupes et un outil de grignotage pour faire de plus petites. Jointoyez et scellez les carreaux, puis jointez-les et re-scellez-les régulièrement.

