Cet article présente le rôle que jouent les plafonds et propose des idées de plafonds intéressants et des informations sur les matériaux de plafond.

La plupart des plafonds, mais pas tous, sont essentiellement des murs horizontaux, construits en utilisant les mêmes matériaux et méthodes que leurs homologues verticaux.

Outre son orientation verticale ou horizontale, la principale différence entre un plafond et un mur est la taille des éléments de charpente en bois derrière la surface. Alors que les murs sont encadrés avec des poteaux muraux 2 par 4 ou 2 par 6, les plafonds sont encadrés par des solives ou des chevrons qui sont généralement de 2 par 8 ou plus.

Comme pour les murs, le matériau de surface de loin le plus courant pour les plafonds est la cloison sèche (également connue sous son nom commercial, Sheetrock®). Un choix moins courant, plus ancien et plus coûteux est le plâtre.

Dans la plupart des maisons, les plafonds sont plats et 8 pieds de haut. Cela dit, s’éloigner du plafond commun de 8 pieds lors de la construction produit des pièces intéressantes pour l’intérêt visuel et une sensation de volume.

Les plafonds cathédrale, à poutres apparentes, à plateaux et à caissons ne sont que quelques-unes des possibilités, comme indiqué ci-dessous.

