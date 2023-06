Piscines sécurisées pour les enfants

Lorsque l’été arrive, une piscine devient souvent le centre des activités familiales. Malheureusement, la plupart des enfants manquent d’un respect sain pour le danger potentiel de l’eau, et la curiosité les attire. Dans les États où les piscines sont nombreuses, il y a plus de décès de jeunes enfants par noyade que par accidents de la circulation.

Pour cette raison, il est logique d’apprendre aux enfants à nager dès le début. Mais ne comptez pas sur les leçons de natation de bébé, cependant.

Tout au long de l’enfance, qu’ils sachent nager ou non, les enfants doivent être surveillés à la piscine par un adulte capable de les secourir, soit un adulte pour chaque non-nageur.

Zones de sécurité autour de la piscine

Les enfants, par nature, essaient de déjouer les barrières que les adultes mettent en place. Pour des raisons de sécurité, créez plusieurs sauvegardes pour vous assurer que ni votre enfant ni les enfants du voisinage ne peuvent accéder à votre piscine.

Parmi vos choix figurent des clôtures et des portails (une exigence du code du bâtiment dans de nombreuses communautés), une couverture de piscine et une alarme qui donne un avertissement.

Couvertures de piscine. Conçues pour empêcher les enfants d’entrer, les couvertures de piscine sont probablement la barrière la plus sûre si elles sont conçues et utilisées correctement. Une bonne couverture de piscine doit pouvoir supporter le poids d’un adulte.

Pour garder les enfants hors de l’eau de manière fiable, la couverture de la piscine doit être solidement fixée. Si l’eau de pluie s’accumule, pompez ou évacuez l’eau immédiatement; quelques centimètres d’eau dans une couverture de piscine qui s’affaisse peuvent mettre en danger un petit enfant.

Lorsque des personnes se baignent dans la piscine, retirez complètement la couverture pour éliminer le risque que quelqu’un puisse se coincer dessous. Et chaque fois que les adultes ne sont pas au bord de la piscine, verrouillez la couverture en place.

Clôtures de piscine. Une couverture standard peut ne pas convenir à une piscine très grande ou de forme irrégulière. Même avec une couverture, une piscine sécurisée pour les enfants doit être clôturée pour la garder hors des limites entre les baignades surveillées. Gardez les meubles et tous les objets similaires qui pourraient être utilisés pour grimper loin de la clôture.

Une porte à fermeture et verrouillage automatiques garantit que la porte ne sera pas accidentellement laissée ouverte. Une porte verrouillable offre une sécurité supplémentaire.

Alarmes de piscine

Un type d’alarme de piscine hurle lorsqu’un objet lourd, comme une personne, tombe dans l’eau (la vague qui en résulte déclenche l’alarme). Mais vous devrez être relativement proche pour que l’alarme fournisse un avertissement sûr. Et l’alarme doit être testée régulièrement. De plus, le mécanisme sensible peut vous donner de fausses alarmes à couper le souffle.

Un autre type de système d’alarme pour piscine projette un faisceau lumineux autour du périmètre de l’eau (la même méthode est utilisée à l’entrée de certains magasins). Le son s’active si le faisceau est cassé.

Encore une fois, vous devez être suffisamment proche pour entendre l’alarme, mais ce genre vous donne un avertissement avant que votre enfant ne plonge dans l’eau. Les fausses alarmes peuvent être une nuisance.

Équipement de piscine sécuritaire

Placez le chauffe-piscine, le filtre et les autres équipements derrière une clôture solide ou des murs d’au moins 5 pieds de haut. Gardez les produits chimiques de la piscine hors de portée des enfants, de préférence sous clé.

Entretien sécurisé de la zone de la piscine

Faites réparer rapidement la plage de la piscine si elle est endommagée. S’il est particulièrement glissant, enduisez-le d’un matériau de revêtement antidérapant. Éloignez les marches vers une piscine hors terre lorsque la piscine n’est pas utilisée.

N’utilisez que des assiettes et des verres incassables au bord de la piscine, jamais de verre. Gardez tous les jouets, en particulier les balles, éloignés de la zone.

Protégez toutes les prises et tous les équipements électriques, ainsi que les circuits des équipements de soutien, avec des disjoncteurs de fuite à la terre. Testez vos GFCl mensuellement. Inspectez fréquemment l’équipement électrique et n’utilisez pas la piscine tant que les réparations nécessaires n’ont pas été effectuées. Ne laissez pas d’appareils électriques à l’intérieur de la zone clôturée de la piscine.

Gardez un téléphone près de la piscine pour ne pas avoir à entrer à l’intérieur pour répondre à un appel. Gardez les numéros d’urgence affichés sur le téléphone.

Sécurité de la piscine

Lorsque de jeunes enfants sont dans la zone de la piscine, surveillez-les en permanence ; ne partez jamais, même pour une minute. Marquez l’extrémité profonde de la piscine avec une corde soutenue par des flotteurs et ne laissez pas les non-nageurs ou les jeunes nageurs débutants dépasser la corde.

Une autre mesure de sécurité judicieuse consiste à insister pour que les jeunes qui ne savent pas nager portent des gilets de sauvetage, également appelés dispositifs de flottaison individuels, ou VFI, lorsqu’ils se trouvent dans la zone de la piscine. Lors de l’achat d’un VFI, recherchez « approuvé par l’USCG (US Coast Guard) » sur l’étiquette. S’il y a plusieurs enfants ou si vous organisez une fête, protégez tous les enfants, y compris ceux qui savent nager, avec un VFI même lorsque vous êtes à proximité.

Affichez les règles de la piscine près de la piscine (voir ci-dessous). Gardez une trousse de premiers soins à portée de main ainsi que du matériel de sauvetage – une bouée de sauvetage avec une corde de 3/16 de pouce et un crochet de sauvetage (de berger) de 10 pieds. Apprenez à sauver des vies et à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) auprès d’un hôpital local, d’une section de la Croix-Rouge américaine ou d’une autre ressource communautaire.

Assurez-vous que l’eau de la piscine a été correctement traitée afin qu’elle soit propre mais non irritante à cause du chlore concentré. N’utilisez jamais la piscine lorsqu’un nettoyeur automatique de piscine est en marche car ses flexibles peuvent coincer un jeune nageur.

Sécurité des spas et des bains à remous

Le plaisir chaud et pétillant d’un spa peut ravir les enfants autant que leurs parents, et un bain en famille est une expérience agréable.

Mais, outre la possibilité de noyade, l’eau d’un bain à remous ou d’un spa présente un autre danger pour les jeunes enfants. Même à une température modérée pour les adultes, l’eau peut ébouillanter les peaux jeunes et sensibles. Pour les nourrissons et les jeunes enfants, maintenez la température de l’eau ne dépassant pas 95 degrés F. et le temps de trempage ne dépasse pas 10 minutes. Présentez lentement l’enfant à l’eau chaude pour vous assurer qu’il n’y a pas d’inconfort ou de peur.

Gardez également à l’esprit que la forte action de circulation de la pompe peut rapidement déséquilibrer un enfant, donc votre option la plus sûre est d’éteindre la pompe pendant que vous trempez avec votre enfant. Méfiez-vous de certains spas plus anciens, qui ont des drains de sol qui créent une aspiration si forte que les jeunes enfants peuvent être entraînés sous l’eau (consultez votre revendeur pour remplacer le drain). Maintenez la propreté du spa aussi rigoureusement que vous le feriez pour la piscine. Un spa a également besoin de la même clôture de protection ou d’un couvercle de verrouillage robuste.

Règles de piscine suggérées

Voici quelques règles qui aideront à assurer la sécurité des jeunes enfants dans ou près d’une piscine. Mais elles s’appliquent également à toute personne utilisant une piscine, quel que soit son âge ou son niveau de compétence en natation.

Les non-nageurs doivent être accompagnés dans l’eau par un adulte qui sait nager – un adulte pour chaque enfant qui ne sait pas nager.

Les enfants ne peuvent pas entrer dans la zone de la piscine sans un adulte qui sait nager.

Personne ne peut jamais nager seul.

Il est interdit de courir, de pousser ou de jouer brutalement dans ou près de la piscine.

Aucune plongée n’est autorisée à moins que la piscine ne dispose d’un espace prévu à cet effet.

Le verre et les appareils électriques ne sont pas autorisés dans l’espace piscine en raison des risques de blessures ou d’électrocution.

Nul ne peut nager s’il est malade ou blessé; les bactéries peuvent contaminer l’eau.

Aucune baignade n’est autorisée pendant un orage car l’eau attire la foudre.

La baignade nocturne n’est pas recommandée à moins que les enfants ne soient étroitement surveillés par des nageurs adultes dans une piscine bien éclairée.

CONSEIL : Assurez-vous d’afficher les règles de la piscine et les instructions de RCR à un endroit où elles sont facilement visibles.

