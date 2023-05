Pièces de fenêtre et schémas

Cet article d’expert propose des diagrammes, un glossaire et une discussion sur la construction des fenêtres, y compris la fenêtre à guillotine double.

À première vue, une fenêtre ressemble à un équipement assez simple. Il a un cadre, du verre et du matériel de base. Mais si vous regardez d’un peu plus près, vous constaterez qu’il y a bien plus qu’il n’y paraît.

Une fenêtre doit être conçue pour laisser entrer la lumière et les vues et, dans de nombreux cas, la ventilation, tout en protégeant des intempéries. Il doit évacuer les fortes pluies sans fuir et bloquer les vents puissants. Et, s’il s’agit d’une fenêtre ouvrante, elle doit s’ouvrir et se fermer facilement. Pour gérer ces tâches efficacement, la fenêtre typique comporte de nombreuses pièces et une construction étonnamment complexe.

Une fenêtre en bois à guillotine double, illustrée ci-dessus, a des châssis supérieurs et inférieurs mobiles qui glissent dans les rails des montants latéraux. Une variété de pièces spécialement fraisées entrent dans la composition des jambages, du cadre, du boîtier et des châssis.

Le cadre de fenêtre est l’enceinte qui maintient les parties principales d’une fenêtre, appelées châssis de fenêtre, en place. Les châssis de fenêtre peuvent être fixes ou fonctionnels. Évidemment, dans une fenêtre fixe, les châssis ne bougent pas.

Les cadres et châssis de fenêtre sont fabriqués à partir de divers matériaux, notamment le bois, l’aluminium, le vinyle, l’acier, le vinyle ou l’aluminium recouvert de bois. Chacun a ses avantages et ses inconvénients.

Certaines fenêtres ont de véritables carreaux divisés (également appelés « lumières » ou vitres) maintenus en place par des meneaux ; d’autres ont des grilles en bois encliquetables qui imitent l’apparence des vitres divisées. Bien que les grilles encliquetables ne semblent pas aussi substantielles que les vrais montants intermédiaires, les fenêtres qui en sont équipées sont moins chères et plus faciles à nettoyer que les vraies fenêtres à vitres divisées, car elles sont constituées d’une seule feuille de verre.

Une fenêtre en métal clouée, illustrée à gauche, comporte bon nombre des mêmes pièces et pièces qu’une fenêtre en bois, sauf que seules certaines d’entre elles sont formées d’une seule pièce. La bride autour du périmètre est faite pour se clouer sur le revêtement du mur extérieur pour un montage facile pendant la construction.

Pour obtenir une aide impartiale lors de l’achat de fenêtres, consultez le Guide d’achat de Windows.

VOIR SUIVANT :