Peintures, finitions, grilles et carreaux de sol de garage

Peindre un sol de garage peut transformer le garage. Le béton nu montre des taches d’huile, de la saleté, de la poussière, etc. Un sol peint, en revanche, peut repousser les taches, ajouter de la couleur et du style et faciliter le nettoyage.

Les finitions liquides pour sols de garage s’appliquent facilement sur un sol de garage avec un simple rouleau à peinture ou un pinceau, directement à partir de la boîte. Ils se lient à la surface du béton tout en remplissant les petites fissures et les pores ouverts, créant une surface lisse qui rend le balayage ou le nettoyage moins pénible et la recherche d’objets tombés moins difficile. Vous pouvez acheter des scellants pour béton, des peintures de surface et de l’époxy.

Scellants et peintures pour béton

Les scellants à béton sont généralement en acrylique transparent ou en polyuréthane. Les peintures pour sols peuvent être à base d’huile, d’acrylique modifié ou d’eau (latex). Un minimum de deux couches est nécessaire pour assurer la couverture, mais comme le béton brut est poreux et a tendance à aspirer les finitions, en particulier les premières couches, vous devrez peut-être en acheter et en appliquer davantage.

Les finitions de surface sur le béton sont problématiques. Ils ont fière allure au début, mais les peintures et les scellants s’usent avec le temps et ils s’usent de manière inégale. Ils peuvent également être très glissants lorsqu’ils sont mouillés. Du sable peut être saupoudré sur une finition humide pour compenser cela, mais il s’usera avant longtemps.

Un autre gros problème avec la plupart des peintures pour sols est que les pneus chauds d’une voiture la soulèvent directement du sol, quelle que soit la qualité de l’application de la peinture (ou ce que prétend le fabricant de peinture). Les solvants attaquent également la plupart des types de peinture et, dans un garage, une grande partie de ce qui est renversé contient généralement un type de solvant.

Si le sol de votre garage a un problème d’eau, c’est-à-dire si de l’eau s’infiltre à travers les fissures ou apparaît mystérieusement sous des objets laissés traîner, les finitions de surface ne sont probablement pas une bonne option pour vous. La pression hydrostatique qui force l’eau souterraine à travers le sol empêchera également la finition d’adhérer.

Époxy pour les planchers de garage

Si vous pouvez imaginer une peinture pour le sol de votre garage qui adhère comme si elle était soudée à la surface ; résiste aux huiles, aux acides et à presque tout ce qui est renversé dessus ; a toujours l’air neuf et ne s’efface jamais, vous pensez probablement à la peinture époxy pour sol de garage. Ces finitions existent depuis des années, mais l’époxy est notoirement difficile à mélanger et à appliquer, donc dans le passé, il était préférable d’engager un professionnel pour le faire.

Aujourd’hui, il existe des kits de finition de sol époxy à faire soi-même avec lesquels il est beaucoup plus facile de travailler, et ils offrent une alternative abordable aux peintures de sol à moindre coût et aux carreaux coûteux.

Vous pouvez acheter des époxydes monocomposants ou des époxydes bicomposants : avec ces derniers, vous devez toujours mélanger un catalyseur et travailler rapidement pour empêcher le matériau de sécher avant de terminer le travail, mais le processus est plus indulgent et les résultats sont tout aussi professionnel.

Les kits de finition de sol époxy comprennent des particules de plastique qui sont saupoudrées sur la finition humide pour éviter qu’elles ne glissent. Ces particules durent généralement plus longtemps et fonctionnent mieux (et semblent plus attrayantes) que les additifs de sable. Comme pour les peintures et les scellants, la préparation du sol en béton est très importante pour assurer une finition permanente.

Grilles et tapis de sol de garage

Vous souhaitez transformer complètement l’apparence et la fonctionnalité de votre garage ? Une variété de revêtements de sol de garage sont conçus pour être placés sur la dalle de béton afin de rendre la surface plus confortable, fonctionnelle et attrayante. Ceux-ci ont tendance à être soit des systèmes de grille/tuile, soit des tapis. Pour plus d’informations sur les peintures et les finitions, veuillez consulter Peintures et finitions pour sols de garage.

Grilles et carreaux de sol de garage

Pour un sol de garage au fini salle d’exposition, des systèmes de carreaux de sol de garage en vinyle et en aluminium sont disponibles. La plupart de ces tuiles se lient ou s’emboîtent, elles sont donc faciles à installer, vous permettant de créer des motifs en utilisant différentes couleurs ou de les réorganiser ou de les supprimer complètement comme vous le souhaitez.

Les systèmes de carrelage sont coûteux, en particulier ceux en aluminium, mais ils créent un sol plus résistant et certainement plus attrayant que le béton nu, et par conséquent, ils sont préférés par les amateurs de voitures et toute autre personne qui passe beaucoup de temps dans le garage.

Les carreaux existent en plusieurs variétés. Certains ont une surface solide tandis que d’autres ont un motif ouvert en forme de treillis. La plupart ont une épaisseur de 3/8 à 1/2 pouce. Des bandes de bord biseautées contrastées ou assorties offrent un aspect fini. Les tuiles en aluminium haut de gamme sont généralement en métal laminé sur une base en plastique.

Tapis en vinyle pour sols de garage

La dernière nouveauté en matière de finition de sol de garage est le tapis de sol de garage en vinyle déroulant. Tout comme les revêtements de sol résilients utilisés dans les cuisines, les tapis sont disponibles en rouleaux de 8 pieds de large jusqu’à 36 pieds de longueur.

Trois rouleaux de 8 x 24 pieds couvriront un plancher de garage double (deux baies) typique. Selon Gladiator Garage Works, qui a introduit ce produit en 2007, une fois les tapis installés, ils ne glissent pas, ne se déchirent pas et ne se froissent pas lors d’une utilisation normale, même sous le poids des automobiles.

Il y a toujours la possibilité que de l’eau soit emprisonnée sous le tapis ou que des insectes s’y installent. Les bords, en particulier ceux faisant face aux portes de garage, pourraient également être vulnérables au gondolage et aux dommages occasionnels.

Gladiator affirme qu’un cordon de silicone appliqué sous les bords empêche les tapis de se soulever et empêche l’eau de s’infiltrer.

