Peinture, pinceaux et matériel de peinture

Conseils d’experts pour choisir la bonne peinture, les pinceaux et le matériel de peinture pour la peinture de bricolage à l’intérieur et à l’extérieur.

Un bon travail de peinture peut complètement transformer l’extérieur ou l’intérieur d’une maison. Et, en ce qui concerne les rénovations domiciliaires, la peinture est l’un des moyens les moins coûteux d’apporter des modifications majeures sans dépenser une fortune. En d’autres termes, la peinture peut vous en donner pour votre argent. Il peut transformer l’extérieur ou l’intérieur de votre maison avec un tout nouveau look.

En fait, peindre l’extérieur d’une maison est considéré comme l’un des meilleurs moyens d’obtenir un attrait instantané. Pour cette raison, cela devrait être une considération importante pour les propriétaires qui envisagent de vendre.

Mais voici le problème : si vous allez dépenser de l’argent et des efforts pour peindre votre maison – ou seulement certaines pièces – vous devriez le faire correctement. L’attention portée aux bons matériaux et aux bonnes techniques est la clé du succès.

Il y a trois ingrédients importants pour un projet de peinture réussi : choisir la bonne peinture, utiliser les outils et l’équipement appropriés et travailler sous la direction d’un savoir-faire de base.

Cette section de Actu immobilier.fr se concentre sur les deux premiers ingrédients : la peinture et les outils.

Il vous aidera à trier vos nombreuses options de peintures et de finitions. Et cela vous aidera à déterminer les bons pinceaux, rouleaux, échelles et autres équipements pour le travail.

Pour plus d’informations sur les techniques de peinture, voir Peinture intérieure et Peinture extérieure.

La bonne peinture

Quelques-unes des décisions les plus importantes que vous prendrez lors de la peinture sont 1) choisir la bonne peinture pour le travail et 2) choisir la bonne qualité de peinture.

Actu immobilier.fr a un article très complet sur le choix de la peinture. Veuillez consulter Comment choisir et acheter des peintures de maison de qualité supérieure.

Cela vous guidera à travers:

• Les différences entre les peintures à l’eau et à l’huile ou à l’alkyde,

• Comprendre la qualité de la peinture,

• Un aperçu des finitions claires, et

• Comment estimer la quantité de peinture dont vous aurez besoin.

Savez-vous, par exemple, quelles finitions ont le meilleur lustre sont les plus frottables ? Cet article vous le dira.

Choisir des pinceaux

Alors que certains pinceaux sont destinés aux peintures au latex, d’autres sont destinés uniquement aux peintures à base de solvant. Savez-vous qui est pour qui ?

Choisir le bon pinceau pour un projet peut affecter à la fois le résultat et la facilité de faire le travail.

Pour des conseils complets sur la sélection des pinceaux, veuillez consulter Comment choisir le bon pinceau.

Rouleaux et applicateurs

Pour les grandes surfaces planes, les rouleaux et autres types d’applicateurs sont souvent les meilleurs pour appliquer la peinture. Les meilleurs rouleaux ont un cadre en acier épais. La poignée doit être confortable à tenir et doit accepter une rallonge que vous pouvez visser dans la base de la poignée.

Lorsque vous peignez une pièce, une rallonge de 3 à 4 pieds est indispensable. Il permet des coups plus longs, et il atteint le haut des murs et le plafond. Cela aide également à éliminer le besoin de se baisser pour peindre les zones basses.

Les rouleaux de neuf pouces sont standard et s’occuperont de la plupart des travaux. Les rouleaux spéciaux sont parfaits pour certaines situations. Par exemple, un rouleau de garniture de 4 pouces facilite la peinture des garnitures et des châssis de fenêtre. Un rouleau d’angle biseauté permet de peindre rapidement les angles.

Choisissez une sieste adaptée à la peinture et à la surface que vous peignez. La peinture au latex nécessite une sieste en nylon car le nylon ne deviendra pas emmêlé par la base aqueuse de la peinture. La peinture à base d’alkyde et de solvant peut être appliquée avec des rouleaux en nylon, en mélange de nylon et de laine, en peau d’agneau et en mohair.

La sieste du rouleau peut avoir une épaisseur de 1/16 pouce à 1 1/4 pouce. Les surfaces lisses et brillantes nécessitent une sieste très courte. Les surfaces texturées nécessitent une sieste plus épaisse pour gérer les terrains plus accidentés.

Pour un grand projet, pensez à utiliser un seau de 5 gallons équipé d’une grille à rouleaux – c’est plus pratique que de remplir constamment un plateau à rouleaux standard.

Pulvérisateurs de peinture

Bien que le débat se poursuive sur la question de savoir si une finition peinte au pistolet est aussi durable qu’une finition peinte ou roulée, il est indéniable que l’utilisation d’un pulvérisateur électrique est un véritable gain de temps.

Les pulvérisateurs sont particulièrement pratiques pour les surfaces qui seraient autrement difficiles à peindre, telles que les revêtements en bardeaux, les treillis et d’autres surfaces texturées ou à plusieurs plans.

Lorsque vous utilisez un pistolet à peinture, vous devez protéger méticuleusement les surfaces environnantes avec du plastique et des toiles de protection. Et n’envisagez même pas d’utiliser un pulvérisateur à l’extérieur s’il y a même un peu de vent. Suivez également ces conseils :

* Pour obtenir une pulvérisation uniforme avec le moins de pression possible, entraînez-vous sur une grande surface jetable, en effectuant des ajustements jusqu’à ce que le réglage soit correct.

* Vaporisez la surface directement en bandes qui se chevauchent avec le pistolet à environ un pied de distance. Déplacez le pulvérisateur doucement, environ 3 pouces par seconde. Lorsque vous arrivez à la fin d’une bande, relâchez la gâchette puis enclenchez-la à nouveau en inversant la direction, en prenant soin de ne pas balancer votre bras. Une main ferme et un rythme constant produiront un pelage uniforme.

* Ne prenez pas plus de 15 minutes de pause ou la peinture dans le pulvérisateur commencera à durcir. Et lorsque vous faites une pause, activez le verrou de sécurité. Si vous devez faire une pause plus longue ou si vous avez terminé la journée, nettoyez la peinture du pulvérisateur après avoir éteint et débranché l’appareil.

* Faites attention à toutes les recommandations affichées avec le pulvérisateur. Portez toujours un équipement de sécurité, y compris des gants et des lunettes de protection, ainsi que des vêtements de protection tels qu’une chemise à manches longues et un pantalon long résistants. Un respirateur de peinture est un équipement essentiel car la peinture est en suspension dans l’air.

Avertissement: Un pulvérisateur de peinture est un outil puissant – si un jet d’un pulvérisateur de peinture touche une partie du corps, il peut entraîner la peinture sous la peau.