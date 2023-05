Peinture de Rag Rolling

Apprenez à peindre en roulant au chiffon dans ce guide de bricolage utile, qui couvre les matériaux dont vous aurez besoin ainsi qu’une étape par étape pour créer vos propres textures distinctes.

Le roulage de chiffon produit un aspect marbré avec des lignes distinctes. Il y a deux façons de le faire : avec des mains gantées et un chiffon tordu, ou avec un rouleau spécialisé. Les rouleaux n’atteignent pas les coins ou les sections étroites près des portes ou des fenêtres, vous devrez donc probablement faire des pièces à la main même si vous optez pour un rouleau pour la grande étendue d’un mur.

Matériaux et outils dont vous aurez besoin :

* Peinture de base (éclat coquille d’œuf)

* Glaçage

* Peinture ou colorant universel pour teinter le glacis

* Ruban de peintre

* Chiffons de T-shirt en coton

* Gants jetables

Roulage de chiffon étape par étape

1 Appliquez deux couches de peinture de base. Lorsque la couche finale est sèche, masquez toutes les surfaces que vous ne voulez pas peindre. Appliquez également du ruban adhésif le long des murs adjacents, car le laminage au chiffon dépose beaucoup plus de glaçure dans les coins que les autres méthodes de marbrure.

2 Préparez un glaçage opaque ou moyen. En portant des gants, trempez un chiffon sec dans la glaçure et tordez le tissu pour qu’il ressemble à une corde épaisse et courte.

3 Rouler le chiffon sur le mur dans des directions aléatoires. Lorsque les marques s’estompent, rechargez le chiffon avec plus de glacis et continuez à rouler. Ne laissez pas le chiffon devenir trop saturé ou il glissera sur la surface et maculera la glaçure. Évitez également d’utiliser un chiffon fraîchement chargé le long d’un coin car l’excès de glacis pourrait couler dans le pli. Au lieu de cela, poussez doucement un chiffon assez sec dans le coin.

4

Le résultat final montre

un motif aléatoire dans la glaçure.

Pour créer ce look avec un rouleau, utilisez un outil spécialisé composé d’un cylindre avec une couverture en tissu et des embouts.

La couverture en tissu est torsadée pour créer une série de plis qui laissent leur empreinte dans la glaçure. Avec le rouleau, vous pouvez produire un réseau de lignes diagonales.

Mais si vous travaillez dans une petite zone où le rouleau ne rentre pas, vous devrez glacer ces sections à la main. Dans ce cas, roulez dans des directions aléatoires pour que les deux zones se mélangent.