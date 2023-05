Peindre ou teindre les revêtements et garnitures

Conseils d’experts sur la façon de peindre le revêtement extérieur d’une maison, y compris des conseils de bricolage sur la peinture et la teinture du bois, du revêtement en aluminium et en stuc, des boiseries et des moulures extérieures.

La première étape de tout projet de peinture extérieure consiste à préparer la zone environnante.

Les arbustes, plates-bandes et autres doivent être soigneusement recouverts de toiles de protection.

Les surfaces qui ne seront pas peintes mais qui pourraient être sujettes à des éclaboussures de peinture, comme la toiture, doivent être masquées avec du ruban adhésif pour peintre.

Enfin, les surfaces à peindre doivent recevoir une inspection finale pour toutes les zones qui ont été manquées lors du retrait de l’ancienne peinture.

Lors de la peinture du revêtement, appliquez d’abord une couche d’apprêt, idéalement teinté d’une teinte similaire à la couleur de peinture que vous avez choisie.

Une fois cette préparation terminée, vous êtes prêt à peindre. Voici quelques conseils et techniques utiles :

• Tenez compte de la météo. Planifiez votre projet pour une période de l’année qui est susceptible d’avoir un temps sec et beau pendant toute la durée.

Si les températures descendent en dessous de 50 degrés F., vous risquez que la peinture n’adhère pas correctement.

Commencez après la disparition de la rosée du matin et arrêtez bien avant le début de l’humidité du soir, au moins deux heures.

Si possible, peignez une surface lorsqu’elle est à l’ombre et qu’elle restera à l’ombre pour le reste de la journée. Si vous utilisez une peinture qui a été diluée avec un solvant et que le soleil la frappe avant qu’elle ne soit sèche, des cloques pourraient se produire.

• Peignez dans le bon ordre. Pour de meilleurs résultats, commencez de haut en bas, en peignant d’abord les surplombs, puis les murs, puis les moulures.

Si la garniture doit être d’une couleur différente de celle des murs, attendez que les murs soient complètement secs avant de peindre la garniture.

Masquez le revêtement puis retirez le ruban lorsque vous avez fini de peindre la garniture; n’attendez pas que la peinture soit sèche.

Tous les autres accessoires, tels que les balustrades, peuvent être peints en dernier. Si vous avez des volets, il est beaucoup plus facile de les enlever pour les peindre avec un pulvérisateur de peinture plutôt que de les peindre en place avec un pinceau.

Si vous avez un revêtement à clin, peignez les bords inférieurs avant de peindre la surface.

• Laisser sécher la peinture.Lorsque vous avez fini de peindre une surface, laissez-la sécher avant de la retoucher. Souvent, une finition semble tout à fait différente sèche que mouillée.

• Lorsque vous peignez des fenêtres, il n’est pas nécessaire de masquer les vitres.

Au contraire, vous voulez permettre à un petit cordon de peinture de recouvrir la vitre pour assurer une couverture complète ; puis essuyez simplement la peinture lorsqu’elle est encore humide avec le bout d’un couteau à mastic enveloppé dans un chiffon.

Si la peinture sèche avant de pouvoir l’essuyer, elle peut être facilement enlevée avec une lame de rasoir.

Pour les fenêtres ouvrantes, peignez le châssis lorsque la fenêtre est ouverte pour vous assurer que la fenêtre ne se referme pas.

• Pour toutes les surfaces en bois, peindre d’abord perpendiculairement au grain, pour assurer une bonne absorption, puis égaliser la finition en peignant dans le sens du grain.