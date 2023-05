Parquet massif ou parquet contrecollé ?

Qu’est-ce qui convient le mieux à votre maison, un plancher en bois franc massif ou en bois d’ingénierie? Ce guide vous aidera à faire le bon choix.

Les revêtements de sol en bois sont de construction solide et d’ingénierie. Le parquet massif est composé de lames ou de lames larges entièrement composées d’une seule essence de bois. Les dalles de parquet traditionnelles, composées de lattes de bois individuelles qui forment des motifs géométriques, sont une autre option en bois massif.

Le type de sous-plancher de votre maison dictera en partie vos choix concernant les produits en bois massif et en bois d’ingénierie.

Un sous-plancher en contreplaqué vous permettra de choisir n’importe quelle méthode d’installation : clouée, agrafée, collée ou flottante.

Un sous-plancher en béton nécessitera généralement un produit en bois d’ingénierie appliqué via une méthode d’installation collée ou flottante.

En 2007, la National Wood Flooring Association (NWFA) a approuvé des directives pour l’installation de certains types de revêtements de sol en bois massif sur du béton en utilisant la méthode de collage, bien que l’organisation avertisse que seul un installateur expérimenté devrait tenter cela.

Plancher de bois franc massif

Lorsque l’on évoque l’image d’un parquet traditionnel, il s’agit généralement d’un parquet massif classique.

Les revêtements de sol en bois massif comportent des bandes (jusqu’à 3 pouces de large) ou des planches (plus de 3 pouces de large) fabriquées exclusivement à partir d’une seule essence de bois. Ces bandes et planches, chacune découpée dans une seule pièce de bois, comportent des languettes et des rainures (onglets et fentes) sur leurs longs côtés verticaux qui leur permettent de s’emboîter.

Le parquet est une autre option de revêtement de sol en bois massif. Les dalles de parquet sont fabriquées à partir de petits morceaux de bois massif disposés selon des motifs géométriques complexes tels que le chevron ou le tressage de panier. Les parquets plus anciens peuvent avoir des pièces posées individuellement, mais les sols modernes sont généralement posés en carreaux de 6 à 12 pouces.

La plupart des revêtements de sol en bois massif ont une épaisseur de 3/4 de pouce et sont installés sur un sous-plancher en contreplaqué en clouant ou en agrafant les bandes ou les planches. Récemment, cependant, certains fabricants ont commencé à offrir des produits de revêtement de sol en bois massif d’autres épaisseurs telles que 5/16 de pouce.

Étant donné que les bandes ou les planches de bois massif se dilatent et se contractent considérablement avec les changements de température et d’humidité, elles sont particulièrement sensibles aux effets de l’humidité. Assurez-vous de vérifier les conditions d’humidité d’une dalle de béton avant d’envisager l’installation sur celle-ci. Sachez également qu’en raison de la sensibilité du plancher de bois massif à l’humidité, il ne devrait jamais être installé dans une pièce sous le niveau du sol comme un sous-sol.

Tout au long de sa durée de vie, un plancher en bois massif peut être poncé plusieurs fois, jusqu’à 1/32 de pouce au-dessus de la languette de la bande ou de la planche.

Planchers de bois d’ingénierie

Les lames ou les planches de plancher en bois d’ingénierie ont une surface de placage de bois recouvrant plusieurs couches de contreplaqué, de MDF (panneau de fibres à densité moyenne), de panneaux durs ou de panneaux de particules.

Les revêtements de sol en bois massif ont l’avantage de pouvoir être poncés et revernis plusieurs fois, contrairement aux revêtements de sol en bois d’ingénierie. Les revêtements de sol en bois d’ingénierie, cependant, sont moins sensibles aux effets de l’humidité et des changements de température et offrent plus d’options d’installation, et parfois plus faciles.

Bien que les revêtements de sol en bois massif soient un favori éternel, les revêtements de sol en bois d’ingénierie ont gagné en popularité ces dernières années. Les planchers en bois d’ingénierie sont généralement plus abordables et plus faciles à installer que leurs homologues en bois massif, et ils peuvent être posés sous le niveau du sol (sous le niveau du sol) et sur tout type de sous-plancher.

Le placage de bois franc, ou « couche d’usure », varie généralement de 0,6 à 5 millimètres d’épaisseur. Essayez d’acheter la couche supérieure la plus épaisse que vous puissiez vous permettre, car l’épaisseur détermine combien de fois vous pourrez poncer le sol et, par conséquent, combien de temps durera votre sol. Un bon produit doit vous permettre un ponçage complet deux à trois fois sur la durée de vie du parquet ; un produit de moindre qualité ne peut être poncé qu’une seule fois.

Sous ce placage se trouvent 3 à 10 couches de bois moins chères, généralement en contreplaqué. Ces « plis » reposent les uns sur les autres, le sens du grain alternant avec chaque couche.

Cette construction est ce qui donne au plancher en bois d’ingénierie sa résistance et sa stabilité et rend également le plancher moins sensible à l’expansion et au rétrécissement causés par les fluctuations de température et d’humidité que subissent les planchers de bois franc massif.

En raison de ces qualités, les revêtements de sol en bois d’ingénierie peuvent être installés dans des zones où les revêtements de sol en bois massif ne le peuvent généralement pas, comme sur des sous-planchers en béton ou dans des sous-sols.

La plupart des planchers en bois d’ingénierie sont installés sur des sous-planchers en contreplaqué, mais ils peuvent également être posés sur des dalles de béton lisses ou des planchers de vinyle sains existants.

Sur un sous-plancher en contreplaqué, certains types peuvent simplement être collés avec de la colle.

Comme pour les planchers en bois massif, les planches et les lattes en bois d’ingénierie comportent des languettes et des rainures (onglets et fentes) sur leurs longs côtés verticaux, qui s’emboîtent.

Contrairement aux planchers en bois massif, cependant, les planchers en bois d’ingénierie peuvent être «flottés», c’est-à-dire installés sans coller ni clouer les planches ou les bandes au sous-plancher.

Certains produits d’ingénierie, souvent appelés planchers «clic-ensemble» ou «verrouillés et pliés», vous permettent de les encliqueter en place sans avoir besoin d’adhésif entre les bandes ou les planches. Le sol repose sur un fin coussin de mousse. Au-dessus du béton, une barrière de plastique de 6 mil scelle l’humidité.

