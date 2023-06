Parement en contreplaqué et panneaux

Comment acheter du contreplaqué, des planches de bois et des revêtements en panneaux durs, y compris les avantages et les inconvénients, avec des conseils d’installation et de réparation de revêtements en bois.

Le revêtement en planches à clin en bois a longtemps établi la barre en tant que look préféré et choix de revêtement sur les maisons nord-américaines.

Mais, comme les revêtements en planches de bois sont chers et de plus en plus rares, plusieurs matériaux manufacturés à base de bois sont devenus des alternatives extrêmement populaires. Les principaux sont le contreplaqué, les panneaux à copeaux orientés (OSB) et les panneaux durs. Vendus à la fois en grands panneaux et en planches à clin, ces produits sont nettement moins chers que le vrai bois et offrent une utilisation efficace des sous-produits du bois.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, vous trouverez des informations sur le guide d’achat qui vous aideront à trier les avantages et les inconvénients de ces matériaux de revêtement manufacturés. Et vous obtiendrez de l’aide pour l’installation de bricolage, ainsi que pour le nettoyage, la réparation et l’entretien général.

Avantages du revêtement en contreplaqué

Capable d’ajouter un excellent support structurel à un mur, le contreplaqué est apprécié non seulement pour cette caractéristique, mais également pour sa facilité d’installation avec uniquement des compétences et des outils de menuiserie de base. Ses principaux inconvénients sont qu’il peut « vérifier » (montrer de petites fissures de surface) et, comme tout le bois, est inflammable.

Les espèces de contreplaqué les plus courantes sont le sapin de Douglas, le cèdre rouge de l’Ouest, le séquoia et le pin du Sud, ce qui donne une large gamme de textures et de motifs. Les draps mesurent 4 pieds de large et 8 à 10 pieds de long. Les planches à recouvrement mesurent de 6 à 12 pouces de large et 16 pieds de long. Les épaisseurs des deux sont de 3/8 à 5/8 de pouce.

Avec un entretien approprié, le revêtement en contreplaqué peut durer de 30 ans à la durée de vie de votre maison. Avant l’installation, scellez tous les bords avec un hydrofuge, un scellant à taches ou un apprêt pour peinture extérieure. Re-teignez ou repeignez ensuite votre maison tous les cinq ans.

Les principaux ennemis du revêtement en contreplaqué sont les termites et l’humidité. Vous pouvez éviter les dommages causés par les termites en vous assurant que le revêtement n’entre pas en contact avec le sol et la pourriture de l’eau en vous assurant que le revêtement est correctement fini et entretenu.

Avantages des revêtements en panneaux durs et OSB

Les panneaux de fibres dures et les revêtements OSB sont des produits de bois d’ingénierie qui peuvent offrir de nombreux avantages. Une grande partie de l’attraction est le prix; Les panneaux durs et les panneaux OSB sont généralement moins chers que le bois massif. Les panneaux durs et les panneaux OSB sont également disponibles dans de nombreux styles et conceptions, allant du revêtement à clin traditionnel au panneau et latte rustiques en passant par un sosie de stuc.

D’autres apprécient la surface lisse des panneaux durs et OSB, qui se termine assez bien. Mais si cette surface uniforme, exempte de nœuds et autres défauts, peut être une vertu, elle peut aussi manquer du caractère du bois massif. Cependant, la plupart s’entendent pour dire que le revêtement en bois composite semble plus « naturel » que le vinyle ou l’aluminium.

Les panneaux sont disponibles dans des dimensions de 4 pieds sur 8 ou 4 pieds sur 10, et les planches de revêtement à clin mesurent 16 pieds de long, 4 à 16 pouces de large et généralement 7/16 ou 1/2 pouce d’épaisseur. Les revêtements en panneaux durs et OSB sont généralement préfinis en usine et sont parfois teints ou prépeints.

Bien que les panneaux durs et les revêtements OSB aient été commercialisés pour leur résistance et leur durabilité, ils ne constituent pas le meilleur choix pour tous les propriétaires, en particulier ceux qui vivent dans des climats humides ou pluvieux. L’humidité est connue pour être un problème si on la laisse s’infiltrer autour (ou dans certains cas à travers) la finition et dans les fibres de bois elles-mêmes, entraînant une expansion, un flambage et une pourriture. Si vous envisagez des panneaux durs ou des panneaux OSB, assurez-vous de discuter de ces préoccupations avec votre détaillant et de rechercher attentivement les fabricants.

Toujours apprêter ou sceller votre revêtement en panneaux durs ou OSB avant l’installation ; assurez-vous de couvrir tous les bords. Le revêtement composite peut être facile et rapide à installer, en particulier les variétés longues et légères.

Pour éviter les problèmes d’humidité, installez le revêtement à au moins 6 pouces du sol, empêchez l’eau des gicleurs de toucher la surface et assurez-vous que le paillis de jardin ne s’accumule pas contre le revêtement. Inspectez régulièrement votre revêtement, en vérifiant les dommages au travail de peinture ou à l’endroit où les coutures se rejoignent. Repeindre le revêtement environ tous les cinq ans pour maximiser sa durée de vie.

