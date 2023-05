Pare-air et enveloppe de maison

Les barrières d’air bloquent les mouvements d’air aléatoires à travers les cavités des bâtiments. En conséquence, ils aident à prévenir les fuites d’air dans votre maison, qui peuvent représenter 30 % ou plus des coûts de chauffage et de climatisation d’une maison. Les pare-air aident également à contrôler l’humidité dans une maison. Bien qu’ils arrêtent la plupart des mouvements d’air, les pare-air permettent également à toute vapeur d’eau qui pénètre de se diffuser à nouveau.

Types de pare-air et d’enveloppe de maison

De nombreux matériaux utilisés dans une maison à des fins structurelles et de surfaces finies agissent également comme pare-air. Pour de nombreuses maisons, ces matériaux comprennent les cloisons sèches, le revêtement et le platelage qui forment les plafonds, les murs et les planchers.

Le matériau pare-air le plus courant est le film isolant. Les enveloppes de maison sont généralement enroulées autour de l’extérieur d’une maison pendant la construction. Certaines enveloppes ont de meilleures capacités de résistance aux intempéries ou d’imperméabilité que d’autres. Tous viennent dans une variété de tailles à des fins différentes. Les emballages sont généralement constitués de plastique polyoléfine filé fibreux emmêlé en feuilles et enroulé pour l’expédition. Les enveloppes de maison peuvent également avoir d’autres matériaux tissés ou collés pour aider à résister à la déchirure.

Dans les climats humides, l’enveloppe de maison réagit parfois mal avec certains types de bardage en bois. La lignine (une substance naturellement présente dans de nombreuses espèces de bois) est soluble dans l’eau et agit comme un détergent. Comme tous les détergents, il diminue la tension superficielle et détruit la capacité de l’enveloppe de la maison à repousser l’eau. Des recherches ont montré que la lignine du bois facilite le passage de l’eau liquide dans le mur. Certains types de revêtements en bois, tels que le séquoia, le cèdre et les revêtements en panneaux durs manufacturés, semblent accélérer le problème. Pour éviter ce problème, fixez soigneusement du papier de construction épais (imprégné d’asphalte de 30 livres) aux murs en remplacement de l’enveloppe de la maison. Vous pouvez également envisager d’installer du papier feutre sur l’habillage de la maison comme surface hydrofuge.

Certains types d’isolants, tels que les panneaux de mousse et la cellulose dense, peuvent être efficaces pour réduire le flux d’air ainsi que le flux de chaleur. Cependant, le type d’isolant le plus courant, la fibre de verre, n’empêche pas les fuites d’air. Dans les maisons plus anciennes, l’isolant en fibre de verre sale est un signe révélateur du mouvement de l’air (il recueille la saleté comme un filtre).

Le type de pare-air à choisir lors de la construction d’une maison et la façon de l’utiliser dépendent principalement du climat de la région. Dans un climat méridional et humide, vous pouvez également envisager d’utiliser une combinaison pare-air/retardateur de diffusion de vapeur.

Pare-air continu

Pour créer un pare-air continu dans toute votre maison pour une efficacité énergétique maximale, vous devez sceller les trous et les joints entre les panneaux avec un mastic durable, des joints et/ou des scellants en mousse.

Si vous utilisez une enveloppe de maison, sceller tous ses joints avec du «ruban d’enveloppe de maison» est une bonne pratique qui améliore les performances de l’enveloppe d’environ 20%. Tous les fabricants d’enveloppes de maison ont un ruban spécial à cet effet.

Vous pouvez également envisager d’utiliser l’approche de cloisons sèches étanches à l’air ou la technique de construction de murs simple calfeutrage et scellement pour créer un pare-air continu.

Combinaison pare-air/retardateur de diffusion de vapeur

Un pare-air/retardateur de diffusion de vapeur tente de combiner la diffusion de vapeur d’eau et le contrôle du mouvement de l’air avec un seul matériau. Ce type de matériau est le plus approprié pour les climats du sud où il est essentiel d’empêcher l’air extérieur humide de pénétrer dans les cavités du bâtiment pendant la saison de refroidissement.

Dans de nombreux cas, les pare-air/retardateurs de diffusion de vapeur sont constitués d’un ou de plusieurs des matériaux suivants : feuilles de plastique polyéthylène, feuille de construction, isolant en mousse et autres revêtements extérieurs.

Les pare-air/retardateurs de diffusion de vapeur sont généralement placés autour du périmètre du bâtiment juste sous la finition extérieure, ou ils peuvent en fait être la finition extérieure. La clé pour les faire fonctionner efficacement est de sceller soigneusement et de manière permanente tous les joints et pénétrations, y compris autour des fenêtres, des portes, des prises électriques, des colonnes de plomberie et des ventilateurs.

Les espaces manqués de toute taille augmentent non seulement la consommation d’énergie, mais augmentent également le risque de dommages causés par l’humidité dans la maison, en particulier pendant la saison de refroidissement. Un pare-air/retardateur de diffusion de vapeur doit également être soigneusement inspecté après l’installation avant que d’autres travaux ne le recouvrent. Si de petits trous sont trouvés, vous pouvez les réparer avec du mastic ou du polyéthylène ou du ruban adhésif. Les zones présentant des trous ou des déchirures plus importants doivent être retirées et remplacées. Les correctifs doivent toujours être suffisamment grands pour couvrir les dommages et chevaucher toute charpente en bois adjacente.

Informations publiées avec l’aimable autorisation de l’EERE