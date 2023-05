Panneaux de service électrique et disjoncteurs : comment ils font leur travail

Chaque maison a au moins un panneau de service électrique. Certains peuvent également avoir des sous-panneaux qui desservent les zones énergivores de la maison, comme un nouvel ajout ou une cuisine améliorée. La plupart des propriétaires savent qu’il faut regarder le panneau de service lorsqu’ils subissent une perte de courant soudaine pour voir si un disjoncteur s’est déclenché ou si un fusible a sauté. Mais idéalement, vous devriez en savoir plus que cela. Les panneaux de service doivent être inspectés régulièrement, car certains problèmes nécessitent plus que la réinitialisation d’un disjoncteur ou le remplacement d’un fusible.

Apprendre à connaître votre panneau de service

Le travail du panneau de service consiste à distribuer l’électricité provenant d’une source – dans la plupart des cas, la compagnie d’électricité – aux circuits de dérivation à l’intérieur de la maison. La plupart des circuits de dérivation desservent un certain nombre de lumières et de prises. Parfois, un seul circuit est dédié à desservir un seul appareil. C’est une exigence du code dans la plupart des régions et une bonne idée lorsque l’appareil est équipé d’un moteur (lave-linge, climatiseur ou four à micro-ondes) ou de serpentins de chauffage (cuisinière électrique, sécheuse électrique, grille-pain, fer à repasser ou sèche-cheveux).

L’électricité achetée auprès de la compagnie de services publics est introduite dans la maison par un compteur à l’entrée de service. De là, l’électricité est acheminée vers le panneau de service, qui est essentiellement une armoire en métal ou en plastique installée dans ou contre un mur. À l’intérieur de l’armoire se trouvent des barres omnibus «chaudes» et «neutres» – des bandes métalliques relativement grandes conçues pour conduire des quantités substantielles de courant électrique tout en dissipant la chaleur – et un ensemble de dispositifs de surintensité, les disjoncteurs ou les fusibles. Les panneaux ont un « principal », qui contrôle l’alimentation électrique du panneau, et des commandes individuelles pour les circuits de dérivation.

Les disjoncteurs/fusibles sont évalués, en ampères, pour la limite de puissance de sécurité que chaque circuit est conçu pour servir. Ils préviennent les incendies en coupant l’alimentation lorsqu’une surcharge ou un autre défaut dans le câblage pourrait entraîner une surchauffe du circuit.

Lorsqu’un panneau est installé correctement, les barres omnibus et les connexions de câbles aux commandes sont dissimulées par un couvercle, ce qui ne permet qu’un accès suffisant pour réinitialiser les disjoncteurs ou changer les fusibles. Ne retirez pas un couvercle de panneau, sauf si vous êtes un électricien agréé.

L’évolution des panneaux de service électrique

Au début, vers 1900, il y avait le fusible : soit une cartouche, soit une simple fiole en verre avec un filament et une base en métal qui se branchait sur le panneau de service. Le filament a été conçu pour fondre lorsqu’il devenait trop chaud, coupant l’alimentation du circuit. Avant 1950, la plupart des panneaux de service protégés par fusible n’avaient la capacité de fournir que 120 volts et 30 à 60 ampères.

Dans les années 1960, les disjoncteurs ont été introduits et sont depuis devenus la norme pour les maisons. Le principal avantage des disjoncteurs par rapport aux fusibles est qu’ils peuvent simplement être réinitialisés, plutôt que d’avoir à être remplacés, après avoir répondu à un défaut. Les panneaux de service conçus pour les disjoncteurs ont été conçus pour fournir 120 et 240 volts avec suffisamment de supports de disjoncteur pour une capacité de 100 ampères ou plus. Si vous construisez une maison cette année, il serait sage d’installer un panneau d’une capacité de 200 ampères.

Certains diront que les fusibles sont plus fiables que les disjoncteurs parce qu’ils sont moins compliqués. Les disjoncteurs standard installés à l’époque des années 60 aux années 90 intègrent deux mécanismes de commutation distincts : un interrupteur bimétallique et un électroaimant. Le composant bimétallique déclenche l’interrupteur lorsqu’il chauffe à la suite d’une surcharge. Le composant magnétique coupe le circuit lorsqu’il détecte un court-circuit. Dans un certain sens, les disjoncteurs sont moins sensibles que les fusibles. Ils sont intentionnellement conçus pour déconnecter les circuits uniquement lorsque l’accumulation de chaleur persiste pendant un certain temps.

Les recherches menées au milieu des années 1990 ont conduit au développement d’interrupteurs de circuit de défaut d’arc (AFCI) qui se déclenchent lorsqu’ils détectent une décharge de haute puissance entre deux conducteurs, ce qui peut se produire, par exemple, lorsque les connexions entre les fils et les bornes de l’interrupteur se desserrent. . En 2005, le Code national de l’électricité exigeait des disjoncteurs AFCI de type combiné pour toutes les nouvelles constructions.

Pourquoi l’histoire est pertinente

Cet historique du panneau de service et de la technologie de protection contre les surintensités est important pour deux raisons : premièrement, cela devrait vous éviter de penser que vous devez remplacer un ancien équipement qui fonctionne correctement par un nouveau juste pour suivre le rythme. Par exemple, si vous avez une maison ancienne avec un système électrique protégé par des fusibles, vous n’êtes pas obligé de les remplacer par un panneau électrique pour des raisons de sécurité. Si vous avez besoin d’ajouter du service, demandez à un électricien agréé d’ajouter ce dont vous avez besoin avec un panneau moderne, mais ne le laissez pas vous convaincre de réparer ce qui n’est pas cassé.

La deuxième raison est que si vous devez réparer ou remplacer des composants dans un panneau de service, il est important de savoir qu’ils doivent être remplacés par des pièces de même marque, technologie et ampérage que l’original. Si votre électricien ne trouve pas de composants compatibles, vous devrez peut-être recommencer avec un nouveau panneau. Savoir quand le panneau a été installé peut faciliter cette décision.

Ce qui ne va pas avec les panneaux et les disjoncteurs

Les panneaux de service électrique doivent être inspectés régulièrement pour détecter des signes de corrosion. Un rapport récent basé sur les observations d’inspecteurs en bâtiment professionnels affirme que des signes de rouille ont été trouvés sur environ 10 % des panneaux de service observés, même avec les couvercles en place. S’il y a de la rouille à l’extérieur, il y a certainement de la corrosion à l’intérieur, ce qui peut faire des ravages sur les connexions et endommager les disjoncteurs.

Les inspecteurs ont constaté que la source d’humidité dans les panneaux est généralement une mauvaise étanchéité à l’entrée de service, qui doit être corrigée avant que le panneau rouillé ne soit réparé ou remplacé. Les panneaux des garages et sous-sols humides et non chauffés sont également sujets à la corrosion.

Un disjoncteur peut également mal fonctionner et se déclencher plus souvent que nécessaire. Lorsqu’un ou plusieurs disjoncteurs se déclenchent fréquemment, la cause peut être l’un des trois problèmes suivants :

Le circuit est insuffisamment conçu pour la charge

Un appareil du circuit est en panne

Le disjoncteur est usé ou autrement endommagé

Il est facile de vérifier ou d’éliminer les deux premières causes potentielles. Une surcharge de circuit est le problème le plus courant, qui devient généralement évident lorsque le dispositif de surintensité qui le contrôle arrête le circuit uniquement lorsque deux appareils ou plus sont utilisés en même temps, par exemple le four à micro-ondes et le grille-pain.

Si vous pensez qu’un appareil défectueux pourrait être un problème, vous pouvez prendre quelques mesures. Lorsqu’un disjoncteur se déclenche, débranchez tout sur ce circuit, puis réinitialisez le disjoncteur. Branchez un appareil à la fois et allumez-le. Attendez environ 15 minutes. Si le disjoncteur ne se déclenche pas, débranchez l’appareil et testez le suivant. Si vous trouvez le coupable, réparez-le ou remplacez-le. Vous n’avez pas à vous soucier des disjoncteurs.

Si vous éliminez à la fois la surcharge du circuit et un appareil défectueux comme cause de l’arrêt fréquent d’un circuit, suspectez un problème au niveau du panneau. Appelez un électricien agréé pour retirer le couvercle du panneau et effectuer une inspection. Les électriciens savent comment travailler en toute sécurité dans un panneau ouvert et sous tension et peuvent diagnostiquer les problèmes grâce à une inspection visuelle et à des procédures de test appropriées.

L’électricien recherchera des signes de corrosion et de surchauffe à l’intérieur de l’armoire, aux connexions des bornes et sur les fils eux-mêmes. Il n’est pas rare de trouver des connexions brûlées au niveau des disjoncteurs, soit parce que les connexions n’ont pas été effectuées correctement lors de l’installation, soit parce qu’elles se sont desserrées en raison de vibrations excessives. Les disjoncteurs endommagés par la corrosion et/ou la surchauffe peuvent être remplacés, à condition de s’attaquer également à la source du problème.

L’électricien évaluera également si le service actuel et la conception du système sont adaptés à la demande de votre maison. Il ou elle peut recommander un panneau plus grand avec plus de fentes de disjoncteur pour fournir plus de puissance et/ou réduire les charges sur certains circuits.

N’oubliez pas que le travail principal du panneau de service est de vous protéger, vous et votre maison. La meilleure façon de s’assurer qu’un panneau fait bien son travail est de garder un œil attentif et de consulter un électricien qualifié pour accéder et corriger tout ce qui vous inquiète.

Michael Chotiner est un ancien directeur de la construction qui écrit sur les projets de bricolage pour The Home Depot. Il fournit des faits intéressants et des conseils pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Vous pouvez voir ici une large sélection de panneaux de disjoncteurs de Home Depot.