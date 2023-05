Ouverture d’un mur pour une porte

Ouvrir un mur pour créer une porte peut donner une toute nouvelle tournure à la circulation dans votre maison, rendant parfois les pièces plus accessibles et donc utilisables.

Mais avant de percer un trou dans un mur pour ajouter une porte, soyez clair sur ce que vous pourriez rencontrer.

Principes de base du mur

Les murs cachent une foule de surprises, y compris le câblage, les tuyaux et les conduits qui finissent presque inévitablement par se trouver là où vous voulez que la porte soit. Enquêtez sur l’emplacement de ces obstructions ou d’obstructions similaires avant de déterminer où votre nouvelle ouverture doit aller. (Voir Comment ouvrir un mur.)

Si vous trouvez des tuyaux, des conduits ou un câblage étendu sur le chemin, l’option la plus simple et la moins coûteuse consiste à modifier votre plan pour l’emplacement de la porte, à moins que vous ne soyez à l’aise avec une variété de tâches de bricolage. Le réacheminement des services publics peut être assez complexe, nécessite généralement un permis et est réglementé par les codes du bâtiment locaux.

Il est important de comprendre la structure de base d’un mur. Cette illustration montre comment un mur intérieur est encadré. Les poteaux muraux sont généralement espacés de 16 ou 24 pouces d’un centre à l’autre. Une plaque inférieure court le long de la base et une plaque supérieure est située en haut.

Lorsqu’il y a une porte ou une fenêtre, les montants du mur sont retirés et l’ouverture est pontée par un linteau soutenu par des montants supplémentaires à chaque extrémité.

Dans certains cas, des pare-feu à mi-hauteur du mur ajoutent un support et un support de clouage pour les matériaux de revêtement mural.

Préparer une nouvelle porte

Souvent, il est préférable d’enlever le revêtement mural du sol au plafond entre les deux montants de bordure qui resteront en place. Pour déterminer la quantité d’ouverture approximative dont la porte aura besoin, mesurez la largeur de la porte et de son cadre. Marquez le point central de l’endroit où vous voulez que la porte aille au plafond. Ensuite, mesurez la moitié de la largeur de l’unité de porte dans chaque direction et marquez à nouveau. Ceux-ci indiqueront les faces intérieures de chaque goujon de coupe. Ajoutez encore 3 pouces de chaque côté pour vos bordures de suppression de surface.

Remarque : Dans de nombreux cas, il est logique d’enlever le matériau de surface jusqu’au centre du montant de mur suivant des deux côtés. De cette façon, lorsque vous remplacerez le matériau de la surface du mur, vous aurez un montant existant sur lequel clouer (sinon vous devrez ajouter des montants pour soutenir les extrémités coupées du panneau mural).

Sachez que lorsque vous enlevez une section de mur pour installer une nouvelle porte, le sol doit être fini à l’endroit où se trouvait le mur.

Enlever des matériaux de mur

Après avoir recouvert le sol avec une toile de protection, utilisez un couteau bien aiguisé pour marquer profondément dans la cloison sèche le long de vos lignes de disposition verticales.

Faites plusieurs passages si nécessaire pour couper complètement le matériau. Retirez les panneaux coupés des montants.

Pour enlever le plâtre et le lattis, coupez le lattis à l’aide d’une scie sauteuse ou d’une scie alternative munie d’une lame conçue pour le travail; assurez-vous de porter des lunettes de sécurité, un masque anti-poussière et des gants. Pour éviter des vibrations inutiles, tenez fermement la semelle de la scie contre le plâtre. Ensuite, utilisez un levier pour abaisser des morceaux de plâtre et retirer la latte des montants.

Utilisez une scie alternative pour couper les montants qui se trouvent dans la nouvelle ouverture. Tordez les morceaux de goujon, puis retirez-les des assiettes.