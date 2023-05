Outils de plomberie

Voici quelques outils qui peuvent être utiles pour les travaux d’installation et de réparation de plomberie à faire soi-même.

Clés à pipe

Utilisées par paires, l’une pour saisir le tuyau et l’autre pour tourner le raccord, les clés à pipe ont des mâchoires dentées réglables conçues pour saisir et tourner les tuyaux filetés et les raccords de tuyauterie. Ils sont disponibles en plusieurs tailles, de 12 à 18 pouces de long – plus la clé est grande, plus le tuyau qu’elle conviendra sera grand. Verrouillez une clé à tube sur un tuyau ou un raccord de sorte que, pendant le tournage, la force soit appliquée contre la mâchoire permanente, et non celle réglable. Lorsque vous tournez des tuyaux de qualité d’apparence, tels que ceux avec une finition chromée, protégez le matériau des rayures en enveloppant les mâchoires des clés à tuyau avec du ruban adhésif. Vous pouvez acheter une clé à pipe sur Amazon.

Clé à molette

Ce type de clé s’ajustera en taille pour s’adapter à une gamme d’écrous, de boulons ou de raccords à côtés plats. Ces types de clés existent en plusieurs tailles ; une clé de 10 pouces, qui peut s’ouvrir jusqu’à une portée de 1 1/8 pouce, est une bonne taille à usage général. Lorsque vous utilisez une clé à molette, positionnez-la toujours de manière à ce que la force pousse contre la mâchoire fixe. Vous pouvez acheter une clé à molette sur Amazon.

Pince à nervures

Pour saisir et tourner les tuyaux, les écrous et les raccords, les pinces à joint nervuré sont très pratiques. Avec ceux-ci, un pivot glisse le long d’une fente et s’engage dans des canaux à différentes positions pour ajuster la taille des mâchoires afin qu’elles saisissent fermement les objets de petite à grande taille. Vous pouvez acheter des pinces à joint côtelé sur Amazon.

Pince de verrouillage

Avec une action de serrage qui se verrouille sur un objet tel qu’un boulon ou un tuyau, les pinces-étaux ont une vis moletée montée dans une poignée qui ajuste la taille de la mâchoire de l’outil pour s’adapter à l’objet. Vous pouvez acheter des pinces de verrouillage sur Amazon.

Scie à métaux

Capable de couper presque tous les types de tuyaux, de l’acier au plastique, une scie à métaux est dotée d’une lame amovible à dents fines de 10 ou 12 pouces de long qui est maintenue tendue par un cadre en acier réglable. Pour effectuer des coupes là où le cadre d’une scie à métaux conventionnelle ne permet pas l’accès, vous pouvez utiliser une scie à métaux « mini » ou « coupe à ras » ; sa lame dépasse directement du manche. Vous pouvez acheter une scie à métaux sur Amazon.

Tournevis

Nécessaires pour une variété de tâches de plomberie, du changement des rondelles de robinet au démontage des appareils de plomberie, les tournevis sont disponibles dans un assortiment de tailles et de types. Vous voudrez avoir deux ou trois tailles de tournevis à lame plate standard et de tournevis Phillips. Un pilote « 4 en 1 » est une option pratique ; il a une tige amovible avec Phillips interchangeables et des pointes standard en deux tailles chacune. Assurez-vous que le tournevis s’adapte parfaitement à la tête de la vis ; sinon, cela abîmera la vis et la pointe du tournevis. Vous pouvez acheter des tournevis sur Amazon.

Mètre ruban

Quelques travaux de plomberie, tels que la mesure de longueurs de tuyaux, nécessitent un ruban à mesurer en acier rétractable. Procurez-vous un 25 pieds car vous pourrez étendre sa lame sans support sur plusieurs pieds. Vous pouvez acheter un ruban à mesurer sur Amazon.

Coupe-tuyau

Deux types de coupe-tubes peuvent être utiles pour les travaux de bricolage. Tout d’abord, un coupe-tube en plastique, qui ressemble à une paire de sécateurs, peut effectuer des coupes rapides à travers des tubes en plastique rigides et flexibles tels qu’un tuyau d’arrosage. Deuxièmement, un coupe-tube avec une molette tranchante et une mâchoire réglable saisit un tuyau en cuivre ou en acier; vous le faites tourner autour du tuyau, en le serrant à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il coupe complètement. Vous pouvez acheter un coupe-tube sur Amazon.

Outils de débouchage

Les pistons de toilette et d’évier, les «serpents» ou les tarières de vidange, les tarières de toilette et les «sacs de soufflage» hydrauliques sont utiles à avoir sous la main en cas de colmatage. Vous pouvez acheter des outils de débouchage sur Amazon.