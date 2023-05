Options de sous-couche de carrelage

Les matériaux cachés sous les carreaux déterminent si les carreaux dureront des siècles ou seulement quelques années. Un sous-plancher stable et ferme; sous-couche plate et uniforme ; adhésif qui accroche fort; et un coulis durable contribuent tous à un travail de carrelage durable.

Si un sol est solide, il peut être possible de carreler directement dessus. Cependant, si la surface existante n’est pas assez solide ou si la zone est mouillée, installez des matériaux conçus spécifiquement pour supporter les carreaux et/ou pour résister à l’humidité.

Panneau d’appui en ciment

Certains professionnels installent les carreaux à l’ancienne, en versant une épaisse dalle de mortier et en y fixant les carreaux directement – une opération longue qui nécessite une compétence particulière. Aujourd’hui, les propriétaires peuvent obtenir la même tolérance à l’humidité et la même résistance en posant des feuilles de panneaux de ciment.

Le panneau d’appui en ciment est disponible en deux variétés, toutes deux fabriquées principalement en ciment Portland, qui conserve sa résistance même lorsqu’il est imbibé d’eau. Le panneau d’appui en fibrociment a des fibres qui traversent tout son corps et est plus lisse.

Le panneau d’appui en ciment renforcé de treillis est essentiellement une dalle de ciment maintenue par un treillis en fibre de verre intégré qui s’enroule autour des deux côtés ; cette planche a un côté très rugueux et un côté assez lisse mais piqué. Les deux types sont disponibles dans des épaisseurs allant de 1/4 de pouce à 5/8 de pouce et en feuilles de différentes tailles.

Fixez l’un ou l’autre type de panneau d’appui en ciment à l’aide de vis spéciales pour panneau d’appui, qui sont solides et peuvent facilement être enfoncées au ras de la surface. Les vis à cloison sèche standard sont beaucoup plus difficiles à enfoncer et ont tendance à se casser. Vissez les vis à l’aide d’une perceuse munie d’un embout de tournevis. Scellez les joints entre les panneaux d’appui avec du ruban à mailles en fibre de verre et du mortier-colle.

Sous-plancher en contreplaqué

Les carreaux de sol en céramique ou en pierre peuvent également être installés sur du contreplaqué, à condition que la structure du sol soit ferme et que les carreaux ne soient pas très humides. Si l’humidité est un problème, il est préférable d’installer des carreaux de céramique et de pierre sur un panneau d’appui en ciment, car le contreplaqué gonfle lorsqu’il est mouillé.

Le contreplaqué est peu coûteux, facile à couper et à installer et peut former une surface très lisse. Le contreplaqué conçu pour les sous-couches comporte une série de marques en forme de croix, ce qui facilite l’enfoncement des vis ou des clous selon un quadrillage.