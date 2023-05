Options de matériaux de plafond

Une variété de matériaux est utilisée pour construire des plafonds dans une maison. De loin, le plus courant aujourd’hui est le même que celui utilisé pour les murs – les cloisons sèches (également connues sous le nom de panneaux de gypse ou sous le nom commercial Sheetrock). Les cloisons sèches sont fixées à une structure de solives de plafond avec des vis ou des clous pour cloisons sèches. Les joints entre les panneaux de cloison sèche sont collés et finis avec un composé de cloison sèche en utilisant les mêmes techniques que celles utilisées pour les murs et détaillées dans Comment attacher et fixer une cloison sèche (Sheetrock).

Les plafonds peuvent également être constitués de lattes et de plâtre, en utilisant les mêmes méthodes de construction décrites dans Murs en plâtre.

Plusieurs matériaux différents peuvent être fixés aux plafonds de cloisons sèches ou de plâtre existants ou directement aux solives de plafond. Il s’agit notamment de planches et de lambris en bois et de panneaux classiques en métal pressé.

Un plafond suspendu ou « suspendu », comme indiqué dans Comment installer un plafond suspendu, consiste en une grille métallique suspendue à des solives ou à l’ancien plafond et fixée aux murs, supportant des panneaux de plafond légers.

Ces panneaux peuvent être constitués de panneaux acoustiques en fibre minérale ou en fibre de verre dans des motifs unis ou décoratifs, ou ils peuvent être l’un des nombreux types de panneaux en plastique translucide pour l’éclairage au-dessus du plafond.

Bien que le plafond conventionnel soit plat et de 8 pieds de haut, une norme qui correspond aux pratiques de construction standard et aux dimensions des matériaux, de nombreux plafonds s’écartent de ces normes pour des raisons structurelles, spatiales ou décoratives.

Le départ le plus familier est peut-être le plafond cathédrale, qui s’incline vers le haut des murs jusqu’au sommet, en suivant la pente du toit. Un tel plafond ajoute du drame et une sensation d’espace à une pièce. En revanche, une pièce avec des plafonds cathédrale ou plus hauts que la normale coûte plus cher à chauffer car l’air chaud monte.

D’autres types de plafonds incluent le plafond à gorge, qui est arrondi aux coins; le plafond du plateau, qui a un soffite vertical ou incliné autour du périmètre ; et le plafond voûté, qui s’enroule en forme de demi-tonneau.