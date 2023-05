Options de dosserets et de bordures

Il s’agit d’un guide d’achat utile pour les dosserets et les options de bordures, qui couvre les différents types de dosserets et de bords de comptoir trouvés dans la maison.

Les touches finales d’un comptoir – un dosseret et des bordures – complètent parfaitement la déclaration de style.

Dosserets protéger le mur le long d’un plan de travail de cuisine des résidus alimentaires et de l’eau. Ils sont souvent fabriqués à partir des mêmes matériaux que le comptoir lui-même, bien qu’ils puissent inclure des accents colorés ou à motifs. Une hauteur de 4 pouces est courante, mais elle peut être de n’importe quelle hauteur.

Les comptoirs en plastique stratifié et à surface solide ont souvent des dosserets inclus, créant un aspect homogène. Les matériaux naturels tels que le bois, la pierre et les carreaux de céramique ont des dosserets séparés. Souvent, la bordure du comptoir est utilisée dans le dosseret pour créer une apparence uniforme.

Bordure de comptoir termine la partie en surplomb d’un comptoir, et le type de profil et de détail que vous choisissez affecte à la fois le style et le prix de l’installation finie. La plupart des styles mesurent environ un pouce de profondeur ou un peu plus longtemps; assurez-vous que le style que vous choisissez ne bloquera pas les tiroirs ou les portes des armoires.

Les bords arrondis les plus populaires sont le bullnose, la cascade (également connu sous le nom de «demi bullnose»), le biseau et l’ogee. Les bords carrés coûtent moins cher, mais ils sont généralement plus faciles à ébrécher et leurs angles vifs sont douloureux à heurter.

Les bordures en bois peuvent être façonnées pour correspondre aux détails architecturaux de votre schéma de décoration. Les comptoirs en plastique stratifié et en carrelage peuvent être entourés d’acier inoxydable ou de bois, mais assurez-vous que le bois est fermement fixé au carrelage avec du coulis époxy pour empêcher les débris de s’accumuler entre les deux matériaux.