Offrez un projet maison pour la fête des mères

Une poignée d’idées d’amélioration de la maison que vous pouvez offrir comme cadeaux qui continueront à donner

La fête des mères, la Saint-Valentin, les anniversaires, les anniversaires – ce sont quelques-unes des occasions clés où nous faisons un effort supplémentaire pour faire quelque chose de spécial pour les personnes que nous aimons.

J’achète habituellement à ma femme, Bobbi, des chocolats pour la fête des mères. Pas n’importe quels chocolats, mais un assortiment sans crème de noix et de mâche au chocolat noir de See. Cueillies à la main? Absolument! Pas inspiré ? J’ai bien peur. Et je n’ai pas fait beaucoup mieux pour les anniversaires. Traditionnellement, je lui ai donné une douzaine de roses et j’ai ajouté une rose rouge chaque année après les douze premières. Je suppose que c’était une bonne idée au début. Mais maintenant, avec plus de trois douzaines de tiges dans le bouquet, il est temps pour quelque chose de nouveau et quelque chose qui durera plus d’une semaine.

Alors, j’ai pensé : comme geste d’amour pour une occasion spéciale, pourquoi ne pas lui offrir un cadeau qui vient de mon cœur et de mes mains ? J’ai décidé de m’occuper enfin de certaines des nuisances brisées et irritantes qu’elle voulait que je répare dans la maison. Je pense que je peux emballer un petit composant pour chaque projet et l’accompagner d’un certificat promettant de faire le travail. Et puis je le FAIS !

Vous voudrez peut-être essayer la même chose. Si vous avez entendu des plaintes répétées à propos d’une pièce trop froide, d’un placard trop en désordre ou d’un robinet qui goutte trop, saisissez l’occasion d’offrir un cadeau de votre temps et de votre énergie. Voici quelques idées, ainsi que des liens vers plus d’informations pour vous aider à les réaliser :

Installer des organisateurs de garde-robe

Prenez le contrôle de la température ambiante

Si une ou plusieurs de vos pièces ne sont jamais tout à fait à la bonne température, le problème vient peut-être du thermostat du système de chauffage. Pour plus d’informations sur le remplacement d’un thermostat, consultez le Guide d’achat des thermostats.

Sécurisez votre maison pour les enfants

Si vous avez de jeunes enfants à la maison, quel meilleur cadeau pour toute la famille que de rendre la maison plus sûre pour tout le monde ? Voir Techniques générales de protection des enfants.

Réparer une fuite de robinet

Ce projet a plus d’un gain. Les robinets qui fuient sont non seulement irritants, mais ils peuvent également gaspiller plusieurs litres d’eau chaque jour. Voir Comment réparer un robinet qui goutte.

Réparer une vitre cassée

Vous avez une vitre fissurée ou cassée ? Pour plus d’informations sur son remplacement, reportez-vous à la section Comment réparer une vitre.

Offrez des outils en cadeau

Je l’ai déjà mentionné, mais cela vaut la peine de le répéter – un excellent cadeau pour un premier propriétaire ou quelqu’un qui commence tout juste par lui-même est un assortiment d’outils de base. Voir votre boîte à outils essentielle pour la maison.