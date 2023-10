Nous avons essayé le souffleur à dos Stihl BR 600, et c’est un incontournable pour le nettoyage d’automne

C’est cette période de l’année où la chute des feuilles semble consumer complètement votre jardin, surtout si vous avez plus d’un arbre. Et si vous avez une pelouse de taille moyenne ou grande, l’utilisation d’un râteau n’est pas le moyen le plus efficace de rassembler des milliers de feuilles mortes. Avec l’aide d’un souffleur de feuilles, nettoyer les feuilles (ou votre pelouse après la tonte) ne doit pas être une tâche difficile et fastidieuse. Qu’il s’agisse de rassembler les feuilles, d’enlever l’herbe coupée ou de nettoyer les gouttières, un souffleur est l’outil polyvalent dont vous avez besoin non seulement pour les tâches d’automne, mais aussi pour les travaux de jardinage toute l’année.

Cependant, tous les souffleurs ne sont pas construits de la même manière, il est donc important de connaître les spécifications et les caractéristiques d’un appareil avant de l’acheter. L’un de nos souffleurs préférés et facile à utiliser est le souffleur à dos Stihl BR 600. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce modèle.

Qu’est-ce que le souffleur à dos Stihl BR 600 ?

Le souffleur à dos Stihl BR 600 est un souffleur à feuilles à dos à essence de qualité professionnelle. Il est doté d’un moteur puissant et économe en carburant qui produit presque la vitesse et le volume d’air les plus élevés (677 pieds cubes par minute (CFM)) de tous les souffleurs Stihl. En ce qui concerne la vitesse, cette chose peut projeter de l’air à 238 miles par heure (MPH).

Mais pourquoi l’aimons-nous autant ? Eh bien, bien sûr, son classement en termes de performances est énorme, mais le Stihl BR 600 est également léger (moins de 22 livres), facile à utiliser et peu bruyant. Ainsi, même s’il peut gérer des travaux lourds, il est également pratique pour les travaux quotidiens de jardinage à la maison. Continuez à lire pour une description complète des fonctionnalités du Stihl BR 600.

Souffleur à dos Stihl BR 600 Un souffleur puissant de qualité professionnelle dans un petit sac à dos ergonomique

Caractéristiques du souffleur à dos Stihl BR 600

Mary Henn/Bricoleur familial

Technologie de moteur à émissions réduites

Bien que le Stihl BR 600 soit un souffleur de feuilles à essence, il s’agit de l’un des produits motorisés de la marque qui est respectueux de l’environnement, ce qui signifie qu’il produit de faibles émissions d’échappement qui sont plus propres que celles de l’Environmental Protection Agency (EPA) et du California Air Resources Board (CARB). normes d’émissions de gaz d’échappement.

Frais de port et de manutention

Je me suis fait livrer le Stihl BR 600 entièrement assemblé et avec un expert qui m’a guidé dans la première utilisation. Lorsque vous commandez dans votre quincaillerie locale, comme Ace Hardware, vous pouvez demander un assemblage gratuit par un expert et une démonstration de sécurité afin que vous soyez sûr de pouvoir utiliser l’équipement électrique en toute sécurité et efficacement. Je le recommanderais à tous ceux qui sont jardiniers débutants ou moins expérimentés en matière de manipulation d’équipement de pelouse.

Stockage et taille

Le BR 600 étant un souffleur à dos, il est plutôt compact. Il a la taille d’un grand sac à dos et pèse 21,6 livres, le rangement est donc facile dans votre garage ou votre hangar, car le souffleur prend peu de place et est suffisamment léger pour être suspendu.

Puissance du moteur et force de soufflage

Comme mentionné, ce modèle a la vitesse et le volume d’air les plus élevés de presque tous les souffleurs à dos Stihl, il est donc étonnamment puissant pour sa taille. En ce qui concerne la puissance du moteur, le BR 600 a 3,8 chevaux au frein (BHP), ce qui représente la force avec laquelle le moteur du ventilateur peut régler le ventilateur. En d’autres termes, le BR 600 peut faire circuler l’air plus rapidement que les souffleurs de faible puissance, ce qui signifie qu’il a une plus grande force de soufflage.

La force de soufflage est souvent mesurée en Newtons (N) et le BR 600 a une force de soufflage de 32 N. La plupart des souffleurs sans fil produisent entre 8 et 17 N, alors que les modèles professionnels à dos produisent généralement entre 28 et 41 N. Parmi les souffleurs à dos Stihl, le BR 600 possède la force de soufflage mesurée la plus élevée, derrière les souffleurs BR 800.

garantie

Tous les produits Stihl présentés dans le catalogue de vente Stihl actuel sont couverts pour une période de deux ans à compter de la date d’achat lorsqu’ils sont achetés pour un usage domestique. Lorsqu’ils sont utilisés par des utilisateurs professionnels ou semi-professionnels, tous les produits Stihl présentés dans le catalogue de vente Stihl actuel sont couverts pendant une période d’un an à compter de la date d’achat.

Si vous utilisez un souffleur Stihl ou un autre produit en location, il est couvert pendant trois mois à compter de la date d’achat pour l’acheteur d’origine. En savoir plus sur la politique de garantie de Stihl ici.

Comment nous l’avons testé

Mary Henn/Bricoleur familial

Comme je l’ai décrit, le souffleur à dos Stihl BR 600 m’a été livré dans mon allée, et On m’a fait une démonstration sur la façon de manipuler le souffleur en toute sécurité. Pour être honnête, l’utilisation du BR 600 est assez intuitive si vous avez déjà utilisé des équipements de pelouse à essence. Cependant, j’étais heureux d’avoir le didacticiel de sécurité en personne – et vous pouvez également en opter pour un si vous commandez votre souffleur à dos auprès d’Ace Hardware.

Facilité d’utilisation

Le BR 600 est facile à utiliser pour plusieurs raisons spécifiques. Il dispose d’une poignée de commande multifonction, vous permettant ainsi d’accéder facilement à toutes les commandes en un seul endroit sur la poignée. Ainsi, lorsque vous utilisez le souffleur, votre main n’a pas besoin de s’éloigner de la poignée.

Le BR 600 dispose également d’une fonction d’amorçage de pompe de purge qui permet à l’opérateur d’amorcer le carburateur avec du carburant. Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie un démarrage plus facile. En d’autres termes, l’utilisateur ne peut pas inonder la machine en amorçant le carburateur trop de fois. Lors du démarrage du moteur à froid, vous devez vous assurer que le bouton du starter est tourné en position de starter complète (la plus à droite), puis appuyer lentement plusieurs fois sur l’ampoule de la pompe à carburant sous le bouton du starter. Après cela, vous tirerez lentement sur la poignée du démarreur jusqu’à ce que vous sentiez qu’elle s’enclenche. (Ne laissez pas la poignée du démarreur revenir en arrière.) Une fois que vous avez démarré le souffleur, vous pouvez utiliser la gâchette sur la poignée pour contrôler le souffleur.

Bruit et vibrations

Avec un indice de pression acoustique de 75 décibels (dB), le BR 600 n’est pas trop bruyant en ce qui concerne les souffleurs. Remarque : Il est recommandé de porter des protections auditives et oculaires lors de l’utilisation du souffleur, ainsi que des gants. Cependant, je n’ai *accidentellement* pas porté de protection auditive lors du premier démarrage du souffleur, et je n’ai pas été surpris ni ressenti d’inconfort. Mais pour être clair, cela n’est pas recommandé et vous devez porter des protections auditives.

En ce qui concerne les vibrations, le BR 600 dispose d’un système anti-vibration qui offre un port plus confortable et contribue à réduire la fatigue de l’opérateur. Bien que ce soit en grande partie une question de préférence personnelle et de point de vue, j’ai trouvé le souffleur à dos relativement confortable à porter. Cependant, si vous effectuez des travaux plus longs ou si vous avez des problèmes de dos, vous voudrez peut-être vous accorder une pause pendant que vous faites fonctionner le souffleur.

Sécurité

Bien que nous vous conseillons de porter des gants, des lunettes de sécurité et une protection auditive lors du fonctionnement du souffleur, le BR 600 comporte quelques fonctionnalités supplémentaires qui améliorent sa sécurité et sa convivialité. Son harnais de soutien réglable répartit le poids uniformément sur le dos et les épaules, vous ne devriez donc pas ressentir beaucoup de tension lors de l’utilisation du souffleur.

Il existe également un verrouillage de la gâchette d’accélérateur avec un interrupteur d’arrêt intégré qui vous permet d’arrêter le moteur en appuyant sur un bouton, idéalement situé directement sur la poignée de la poignée. Lorsque vous êtes prêt à recommencer à souffler, appuyez simplement à nouveau sur le bouton de déclenchement et le souffleur démarre – pas besoin de suivre tout le processus de redémarrage du moteur !

Avantages

Ne pèse que 21,6 livres

Ergonomique et confortable

Beaucoup de puissance

Facile à utiliser

Technologie de moteur à émissions réduites

Système anti-vibration

Verrouillage de la gâchette d’accélérateur pour un démarrage et un arrêt faciles pendant un travail

Les inconvénients

Cher

FAQ

Le Stihl BR 600 est-il un bon souffleur ?

Nous le pensons ! Le BR 600 est un choix économe en carburant et durable. De plus, il offre une qualité professionnelle dans un petit sac à dos léger. Il est équipé d’un moteur à faibles émissions d’échappement, ce qui en fait une option de soufflerie polyvalente adaptée à presque tous les travaux, n’importe où.

Un souffleur à dos Stihl BR 600 est-il un souffleur à deux ou quatre temps ?

En ce qui concerne le type de moteur, le BR 600 est équipé d’un moteur à deux temps.

Le Stihl BR 600 accepte-t-il un mélange de gaz ?

Tous les équipements de pelouse à essence Stihl utilisent un mélange d’essence et d’huile 50:1. Voici un tableau de mélange si vous n’êtes pas sûr de la quantité de gaz et de pétrole à ajouter.

Ce que d’autres critiques avaient à dire

Le Stihl BR 600 a une note impressionnante de 4,8 étoiles sur plus de 1 100 avis sur Ace Hardware. Voici ce que les gens disent à propos du souffleur à dos :

Steve de l’Idaho déclare : « Cela n’arrive pas très souvent, mais j’aime quand un produit est meilleur que ce à quoi je m’attendais. J’ai remplacé un ancien souffleur portatif Stihl par ce modèle de sac à dos et je l’adore absolument. Il démarre facilement, est confortable à porter, a un volume d’air et une vitesse considérables et rend le nettoyage rapide et facile. Je recommande fortement le Stihl BR 600. »

«Je l’ai acheté il y a environ un mois. J’aurais aimé le faire il y a des années », partage Mel de l’Indiana. « C’est léger et si facile à utiliser. Fini la fatigue des bras. Le pouvoir est incroyable et a de nombreuses utilisations. Je recommanderais certainement un BR 600 à tout le monde.

Comparaison de produits

Lorsqu’il s’agit de souffleurs à dos Stihl légers, faciles à utiliser et adaptés aux travaux grand public et professionnels, le BR 600 est imbattable. Il n’y a que deux autres souffleurs à dos dans la gamme Stihl qui offrent un peu plus de puissance, à savoir le BR 800 X et le BR 800 CE. Cependant, ces souffleurs vous coûteront plus cher en dollars, en poids et en taille.

Verdict final

Après avoir utilisé ce souffleur pendant plusieurs semaines dans mon jardin verdoyant, je le recommande vivement. Il est confortable, facile à utiliser, efficace et offre suffisamment de puissance pour accomplir le travail. Bien que je ne puisse pas parler de sa durabilité au fil des années d’utilisation, de nombreux autres utilisateurs ont déclaré que les souffleurs Stihl, y compris le BR 600, avaient duré des années. Bien que le BR 600 soit certainement un investissement, il en vaut la peine si vous effectuez vos propres travaux de jardinage et d’aménagement paysager et que vous aimez garder les choses aussi bien rangées et impeccables que possible.

Où acheter le souffleur à dos Stihl BR 600

Souffleur à dos Stihl BR 600 Un souffleur à dos léger doté d'un moteur puissant et économe en carburant

Le Stihl BR 600 coûte 550 $. Vous pouvez magasiner chez Ace Hardware et programmer la livraison du ventilateur entièrement assemblé, gratuitement. Vous pouvez également demander une démonstration gratuite sur la sécurité, que je recommande si vous n’êtes pas habitué à utiliser du matériel de pelouse. (Mieux vaut prévenir que guérir, n’est-ce pas ?) Joyeux automne (c’est-à-dire la saison des souffles) !