Nous avons essayé la tondeuse à gazon électrique Craftsman, une tondeuse autoportée pour les espaces restreints

Le public réclame des produits plus respectueux de l’environnement qui facilitent la gestion des tâches ménagères. De plus, certains États, comme Californie, hJ’ai commencé à abandonner progressivement la vente d’équipements fonctionnant au gaz en raison de problèmes de pollution atmosphérique. Les fabricants ont écouté et ont inondé le marché avec des équipements d’entretien des pelouses alimentés par batterie, comme des coupe-bordures sans fil, taille-haies, déligneuses et souffleuses. Aujourd’hui, la célèbre marque Craftsman a franchi l’étape suivante en introduisant des tondeuses autoportées alimentées par batterie qui ne nécessitent ni essence, ni huile, ni cordons.

En tant que personne qui n’est pas étrangère à Craftsman (mon père et mon grand-père ont toujours juré par son savoir-faire), j’étais particulièrement excité de mettre la main sur le Tondeuse à gazon électrique autoportée Craftsman TurnTight 56 ​​V. Mais serait-il à la hauteur de mes attentes élevées ? Découvrez ci-dessous.

Qu’est-ce que la tondeuse à gazon électrique Craftsman ?

Caroline Lubinsky/Bricoleur familial

Ce fut le coup de foudre : le Tondeuse à gazon électrique Craftsman a l’air majestueux avec sa palette de couleurs rouge pompier et ses fonctions électriques « regardez-moi ». Avec son plateau de coupe de 42 pouces et son châssis massif, cette tondeuse vous donne le sentiment que vous pouvez tondre n’importe quel terrain avec ce tracteur.

Achetez maintenant

Caractéristiques de la tondeuse à gazon électrique Craftsman

Prêt à découvrir tout ce que cette tondeuse à gazon électrique Craftsman a à offrir ? Jetez un œil ci-dessous :

Affichages faciles à suivre

Comme ses homologues à essence Craftsman, le panneau de commande du système électrique tondeuse autoportée n’est pas compliqué et très facile à comprendre. Il n’y a pas beaucoup de boutons supplémentaires inutiles qui pourraient vous dérouter lorsque vous essayez de tondre. Au total, il y a cinq boutons poussoirs et un écran d’affichage sur le module de commande du véhicule. Il y a aussi un endroit pour insérer la clé et un levier de frein de stationnement en dessous. C’est ça.

L’écran LCD et l’indicateur de niveau de batterie fournissent des instructions, des informations et des avertissements sur vos systèmes et le niveau de batterie du tracteur.

Les boutons sont destinés à :

Démarrage/arrêt du tracteur

Engager vos lames

Allumer les phares

Enclencher le régulateur de vitesse

Permettre aux lames de fonctionner en marche arrière

En fonctionnement normal, la lame se désengagera lorsque vous commencerez à reculer, à moins que vous ne lui disiez de ne pas le faire. Il s’agit d’une mesure de sécurité pour éviter les blessures. Le bouton de mode d’avertissement en marche arrière permet au tracteur de fonctionner en marche arrière avec les lames engagées.

Le passage à l’électrique

Charger la machine est simple. Il est livré avec un ensemble de cordons de 6 pieds qui s’étendent d’un chargeur qui ressemble à un gaufrier. Un cordon se branche sur une prise murale standard tandis que l’autre s’étend jusqu’à votre tondeuse. Le 56 volts Batterie aux ions lithium est invisible sous le capot.

Étant donné que la tondeuse fonctionne avec une alimentation électrique propre (via la batterie), le manuel de l’opérateur contient plusieurs pages d’avertissements que vous ne verriez pas avec un modèle à essence. Par exemple : Ne tondez pas sous la pluie ou dans des conditions humides. N’exposez pas le tracteur et ne manipulez pas ses composants électriques avec les mains mouillées. Et, pour réduire le risque de choc électrique, évitez tout contact corporel avec des conducteurs mis à la terre, tels que des tuyaux métalliques ou des clôtures mises à la terre.

En voici d’autres auxquels il faudra un certain temps pour s’habituer (car qui ne nettoie pas sa tondeuse de cette façon ?) : N’utilisez pas d’eau pour nettoyer le tracteur, la batterie ou le chargeur de batterie. N’utilisez pas non plus de nettoyeur haute pression ou de tuyau d’arrosage pour nettoyer votre tracteur. Cela pourrait endommager les composants électriques ou le moteur électrique.

Pour suivre le nettoyage recommandé après chaque utilisation, le fabricant suggère d’utiliser un chiffon sec pour essuyer les débris sur ou à proximité du pont, des moteurs et du dessous. Dans d’autres domaines, essayez l’air comprimé, un souffleur de feuilles ou un pinceau.

Même le stockage de la tondeuse hors saison nécessite une réflexion supplémentaire. Le manuel du propriétaire suggère que vous ne devez pas garer le tracteur à proximité de matériaux inflammables, de flammes nues ou d’autres sources potentielles d’inflammation. Il est également recommandé de charger complètement la batterie avant de la ranger. Des dommages permanents peuvent survenir à la batterie si elle est maintenue dans un état déchargé.

Charger la tondeuse

Ma tondeuse est arrivée chargée à environ 50%. Je l’ai chargé une fois jusqu’à présent car il tient la charge pendant longtemps et ma cour fait un peu moins d’un acre. Le manuel du propriétaire indique qu’il faudra environ quatre heures pour charger complètement la batterie.

Les matériaux fournis avec la tondeuse ne suggèrent pas combien de temps vous pouvez espérer pouvoir la faire fonctionner avec une charge complète. Mais le site Web Craftsman indique que vous pouvez vous attendre à une autonomie allant jusqu’à 1,5 heure par charge, ce qui pourrait atteindre 3,5 acres si vous coupez au réglage le plus élevé à pleine vitesse.

Mais, comme si vous faisiez un long voyage en voiture électrique, vous ne voulez pas vous retrouver au milieu de nulle part et à court d’énergie. Ce n’est pas comme si tu pouvais prendre le bouteille de gaz dans les quarante arrières et continuez à courir. Vous devrez être à portée d’une prise car le connecteur de charge se fixe directement à la tondeuse.

Comment nous l’avons testé

Caroline Lubinsky/Bricoleur familial

Nous avons mis la tondeuse à gazon électrique Craftsman à l’épreuve un soir d’été, après que la chaleur torride se soit calmée et que le fétuque était sec, mais prêt à être coupé.

Reculer puis avancer pour la première fois avec la tondeuse vous donne à nouveau l’impression d’être un élève conducteur. C’est le même sentiment que vous ressentez lorsque vous apprenez pour la première fois à conduire une voiture.

« Dois-je retirer mon pied du frein ou « y aller » et appuyer sur l’accélérateur ? » Je me demandais. Il s’avère qu’avec une tondeuse électrique, il n’y a pas d’intermédiaire. Vous ne pouvez pas simplement avancer en lui donnant un peu de gaz. C’est électrique. La pédale signifie allez-y et — whoosh — c’est parti !

Les voitures électriques peuvent se déplacer aussi vite, voire plus vite, que leurs homologues gourmandes en essence. Et croyez-moi, cette tondeuse électrique le fait aussi. C’est tellement énergique qu’il faut un certain temps pour s’y habituer. Lorsque la lame ne bouge pas, on a vraiment l’impression de conduire une voiturette de golf complètement chargée.

Passons à la tonte !

Caroline Lubinsky/Bricoleur familial

Lorsque vous êtes prêt à commencer à tondre, vous choisissez l’un des 12 réglages de hauteur pour le plateau de coupe. Vous engagez la lame via un bouton sur le module de commande du véhicule devant vous.

Une fois la lame abaissée, le Craftsman TurnTight émet les sons familiers d’une tondeuse autoportée et coupe l’herbe avec brio, comme vous l’espériez. Cependant, ce n’est pas extrêmement silencieux comme je m’y attendais. Ce n’est pas comme si vous utilisiez une brosse à dents électrique, après tout. Mais Craftsman dit qu’il fonctionne beaucoup plus silencieusement que son cousin sosie à essence, et je le crois.

Vous parcourez les rangs à toute vitesse et il s’occupe de vos affaires en un temps record. Au fur et à mesure que vous avancez, vous respirez l’odeur de l’herbe fraîchement coupée, mais ce qui manque, ce sont les vapeurs de gaz. Il n’y a aucune odeur de carburant ou d’huile brûlée. Yay!

La tondeuse peut vraiment bouger ! C’est un rêve sur une pelouse géante et plate où vous pouvez régler le régulateur de vitesse, glisser au rythme et siroter une boisson que vous avez rangée dans le porte-gobelet. La maniabilité est excellente pour une si grosse machine. Lorsque vous arrivez au bout d’un rang, la tondeuse tourne bien et vous abordez rapidement la voie suivante. Pour référence, le rayon de coupe est de 5 pouces, ce qui est solide pour une tondeuse à rayon de braquage non nul. La majorité des tracteurs de pelouse ordinaires ont un rayon de coupe d’environ 12 pouces, il s’agit donc certainement d’une mise à niveau.

Performance de la tondeuse électrique Craftsman dans les espaces restreints et les pentes

Les choses peuvent cependant devenir un peu délicates dans des espaces très restreints et sur les pentes. Dans la zone vallonnée de mon jardin, j’avais l’impression d’être sur un cheval sans selle. Il serait avantageux que la tondeuse ait une option de ceinture de sécurité ou quelque chose qui vous permet de vous sentir plus attaché à votre siège. Sur la moindre pente et sur une plus petite section de terrain comportant des obstacles comme des buissons, des souches et des arbres, vous devez faire un écart et planifier votre prochain mouvement. Le meilleur moyen est de ralentir et de ne pas laisser la capacité de la tondeuse se déplacer. influencer rapidement votre prise de décision.

Au verso du manuel d’instructions de la tondeuse se trouve un diagramme de jauge de pente que vous pouvez utiliser pour évaluer la pente de votre jardin. Si la pente dépasse 15 degrés (25 %) comme indiqué sur la jauge, il n’est pas conseillé d’utiliser le tracteur dans cette zone sans risquer de blessures graves. Et ils le pensent vraiment ! Dans la zone très vallonnée de mon jardin, je me suis résigné à devoir retirer le tondeuse poussée pour terminer le travail à chaque fois. C’est tout simplement trop dangereux de tondre avec la grosse tondeuse autoportée.

Là où la tondeuse réussit bien, c’est en passant sur les zones inégales entre l’herbe et le trottoir. Parfois, lorsque j’utilise ma tondeuse poussée, la lame heurte le trottoir en traversant une surface inégale. Ce n’est pas le cas de la tondeuse à gazon électrique Craftsman. Il s’ajuste pour passer facilement de l’herbe au trottoir, même sur une section très inégale. J’aime beaucoup ça.

Avantages

Idéal pour les cours plates

Coupe comme un champion

Un rayon de braquage de 5 pouces est excellent

Respectueux de l’environnement (ne nécessite ni gaz ni pétrole)

Plus silencieuse que les tondeuses autoportées conventionnelles

Possède un régulateur de vitesse

Phares à LED intégrés

Fabriqué aux Etats-Unis

12 positions de coupe

Charge rapidement

Construit durablement

La garantie de trois ans atteint la norme de l’industrie

Le financement est disponible via Lowe’s Pay

Les inconvénients

Cher

Le sac à feuilles n’est pas inclus

L’accélération peut paraître brusque

FAQ

Quelle est la garantie sur la tondeuse à gazon électrique Craftsman ?

Le produit lui-même bénéficie d’une garantie limitée de trois ans et la garantie de la batterie est de quatre ans.

Les tondeuses électriques sont-elles réellement plus silencieuses que les tondeuses à essence ?

Dans un environnement de laboratoire, Craftsman a testé son modèle électrique avec la batterie de 60 Ah par rapport à la tondeuse à essence Craftsman T2200 et a déterminé que la tondeuse électrique était jusqu’à 80 % plus silencieuse.

À qui appartient l’artisan ?

Stanley Black & Decker a acheté la marque Craftsman à Sears en 2017. Sous l’égide fidèle de Stanley Black & Decker, la gamme de tondeuses Craftsman fait désormais partie d’une écurie de modèles de tondeuses sous les marques BigDog Mower, Black+Decker, Cub Cadet, DeWalt, Hustler, Remington, Rover, Troy-Bilt et Yard Machines.

Quels sont les meilleurs accessoires à se procurer avec la tondeuse autoportée électrique ?

Si vous recherchez des accessoires compatibles pour la tondeuse à gazon électrique Craftsman, voici quelques options utiles :

Kit paillis

Ensacheuse double

Système de collecte des feuilles

Transporteur Cub Cadet

Transporteur EZ Stow

Verdict final

Presque tout le monde a l’électricité et une prise murale. Avoir la possibilité de brancher le Tondeuse Craftsman TurnTight et ne plus se soucier du pétrole et du gaz change la vie. Tout comme pour les voitures électriques, la tondeuse électrique coûte plus cher à l’achat qu’un modèle similaire à essence. Cependant, il ne vous manquera pas de performances, et la commodité de ne jamais retourner à la station-service est un avantage fantastique. Ajoutez à cela le fait que votre nouvelle tondeuse produit moins d’émissions et respecte l’environnement et c’est gagnant ! Si vous avez un grand terrain essentiellement plat, cette tondeuse est un excellent choix.

Où acheter la tondeuse à gazon électrique Craftsman

via le marchand

Prêt à voir de quoi parle tout ce buzz (je vais me montrer) ? Achetez le Tondeuse à gazon électrique autoportée Craftsman TurnTight en ligne sur Lowe’s pour 4 900 $ pour faciliter la coupe de votre gazon.

Achetez maintenant

Achetez plus intelligemment grâce à nos recommandations d’experts en matière d’outils, d’équipements et d’offres économiques sur les produits de bricolage et de maison à ne pas manquer. Inscrivez-vous au Newsletter Les trucs que nous aimons.