Nous avons essayé la planche à plumes Hedgehog pour des coupes droites (et sûres) sur la scie à table

La planche à plumes en spirale Hedgehog est un moyen éprouvé de réaliser des coupes droites et de vous protéger lorsque vous déchirez du bois. Avec juste ce qu’il faut de flexibilité, cette planche à plumes est extrêmement efficace pour maintenir les planches en place et empêcher le rebond lors de l’utilisation d’une scie à table, d’une table de toupie ou d’une scie à ruban. Notre bricoleur en coulisses, Frank Tritschler, a testé le Hedgehog pour en vérifier l’efficacité, la sécurité, la facilité d’utilisation et la durabilité. Voici ce qu’il a découvert.

Qu’est-ce que la planche à plumes Hérisson ?

La planche à plumes Hedgehog vous donne le contrôle nécessaire pour couper du bois avec précision. Cela rend l’utilisation d’une scie à table plus sûre et maintient vos coupes droites. Non seulement il est parfait pour les débutants, mais il est également idéal pour les menuisiers expérimentés. En effet, le hérisson maintient solidement la planche contre la clôture tout en gardant vos doigts à l’écart, empêchant ainsi le rebond.

Cet outil jaune joyeux a la forme d’un hérisson (d’où son nom) et est fabriqué à partir de nylon solide et flexible pour vous aider à parcourir vos projets comme un pro. Le dos en plumes du hérisson fournit une pression unidirectionnelle pour guider la planche et maintenir les coupes droites. La pince à onglet en fonte d’aluminium s’insère dans une fente à onglet de 3/4 de pouce sur votre scie à table, votre table de toupie ou votre scie à ruban. Hedgehog propose également une pince à onglet de 5/8 de pouce.

La planche à plumes a un seul point de pivotement et s’installe rapidement. Il peut également être utilisé verticalement si votre clôture comporte une fente, ce qui en fait un outil polyvalent. De plus, lorsque vous devez travailler de l’autre côté de la table, vous pouvez inverser le hérisson. Retirez simplement le bouton et retournez le matériel du côté opposé. C’est si facile!

Caractéristiques de la planche à plumes hérisson

Les menuisiers expérimentés appellent ce génie du gadget en forme de hérisson. Le bouton unique est non seulement rapide, mais il est également adaptable pour empiler des planches à plumes afin de couper des planches plus hautes avec une stabilité maximale. Le hérisson s’ajuste rapidement aux différentes largeurs de planche en tournant le bouton. La portée minimale à partir du point central est de 1 9/16 pouces et la portée maximale est de 6 3/4 pouces. Si vous coupez de longues séries, ajoutez plus d’un hérisson à votre table pour une stabilité et un contrôle accrus.

Nous avons déchiré une variété de planches pour tester la planche à plumes hérisson

Même si je viens d’une longue lignée de menuisiers et de bricoleurs qualifiés, la dernière fois que j’ai essayé d’utiliser une scie électrique, c’était lorsque j’ai commencé le travail du bois aux 4-H – il y a trop longtemps pour me souvenir des règles de sécurité des outils électriques. Je m’en suis remis aux experts de notre Homme à tout faire familial atelier pour permettre à nos pros de tester la planche à plumes spirale Hérisson.

Nous avons facilement fixé la planche à plumes Hedgehog à la fente à onglet de 3/4 de pouce de la scie à table. Nous avons utilisé différentes largeurs de bois tout en travaillant sur la scie à table, ainsi que sur la scie à ruban et la table de toupie. Le Hedgehog était facile à régler, exerçant juste la bonne pression contre la planche pour la maintenir en place. L’opération s’est déroulée sans heurts et, par conséquent, les coupes étaient précises et droites. Le hérisson, c’est comme avoir une troisième main pour maintenir la planche en place tout en laissant la scie déchirer le bois.

Bien que nous n’ayons pas eu la pince à onglets de 5/8 de pouce ou l’adaptateur d’empilage pour le bois plus épais, le Hedgehog a fonctionné à égalité avec les planches à plumes magnétiques plus chères pour la plupart des tâches.

Avantages

Facile à utiliser

Protège contre le rebond

Assure des coupes droites avec une pression unidirectionnelle

Réversible

Empilable pour les planches plus hautes

Configuration rapide à un seul bouton

Construction en nylon durable

Léger et portable

Abordable

Les inconvénients

Peut ne pas fonctionner correctement avec des planches inégales

FAQ

Comment utiliser une planche à plumes Hérisson ?

Tout d’abord, insérez la pince à onglet dans la fente à onglet de la table. Ensuite, positionnez fermement la planche contre la clôture. Déplacez le hérisson 2 pouces devant la lame de scie, puis faites pivoter la planche à plumes de manière à ce que ses doigts soient fléchis pour appliquer une pression sur la planche. Enfin, serrez le bouton. La planche à plumes guide le bois lorsque vous le poussez vers la lame.

Que fait une planche à plumes sur une toupie ?

Une planche à plumes maintient le matériau que vous coupez en place. Il applique une pression constante pour maintenir le matériau à plat contre le guide de la table de toupie. Une planche à plumes agit comme un outil de sécurité qui aide à prévenir le rebond de la lame de scie et aide l’utilisateur à obtenir une belle coupe droite.

Ce que d’autres critiques avaient à dire

Sur plus de 1 600 notes, la planche à plumes Hedgehog a une moyenne de 4,6 étoiles sur cinq. Voici ce que de vrais utilisateurs ont à dire sur l’outil :

« Excellent ajout à votre scie à table. J’aurais aimé acheter il y a longtemps », écrit l’acheteur vérifié, Tommy Crews. « Simple à mettre et à retirer. L’ajustement pour différentes tailles de bois est si facile. Recommande fortement. »

Charles Sandner, critique cinq étoiles, écrit : « Cela fonctionne beaucoup plus facilement et mieux que n’importe quelle autre de mes planches à plumes. C’est la clé. S’ils sont difficiles à ajuster, vous avez tendance à ne pas trop les utiliser. Les outils de sécurité ne fonctionnent pas bien si vous ne les utilisez pas.

«Je l’ai acheté maintenant après avoir été initié à une vidéo de Stumpy Nubs il y a longtemps. Je l’utilise maintenant depuis quelques jours et je l’apprécie vraiment. Opération simple à une main comme annoncé. Et beaucoup moins capricieux que mes autres planches à plumes droites », partage Katie, une autre critique cinq étoiles.

Accessoires pour planche à plumes hérisson

Vous pouvez augmenter la capacité des planches à plumes Hedgehog avec l’accessoire d’empilage haut, qui relie deux planches à plumes pour une hauteur totale de 2 1/4 pouces pour plus de contrôle sur les planches plus hautes. Si vous n’êtes pas déjà propriétaire d’un hérisson, procurez-vous le lot comprenant deux hérissons et l’accessoire d’empilage. Et si vous avez besoin d’un hérisson avec une pince à onglet de 5/8 de pouce, celui-ci est également disponible.

Les planches à plumes magnétiques haut de gamme coûtent deux fois plus cher que le Hérisson et peuvent ne pas fonctionner sur toutes les tables. Le réglage à un seul bouton du Hedgehog s’installe d’une seule main et d’un tour rapide du bouton, ce qui rend le travail rapide et sûr, d’autant plus que les utilisateurs affirment qu’ils sont plus susceptibles d’utiliser le Hedgehog plus souvent qu’une planche à plumes avec plusieurs boutons.

Pourquoi devriez-vous nous faire confiance

En tant que menuisier néophyte, j’ai consulté notre bricoleur professionnel, Frank Tritschler, qui passe ses journées à construire des décors, à travailler sur des projets de rénovation et à aider les débutants comme moi. Avec plus de 30 ans d’expérience dans les métiers, Frank est une ressource inestimable en matière d’outils. Il m’a gentiment montré les types de planches à plumes dans l’atelier et a essayé avec plaisir la planche à plumes en spirale Hérisson.

Verdict final

Nous avons été impressionnés par l’efficacité, la durabilité et la facilité d’utilisation de la planche à plumes Hedgehog. Cet outil à 35 $ est un article incontournable dans tout atelier. En fait, avoir deux hérissons sous la main n’est pas une mauvaise idée pour les planches plus hautes ou plus longues. Même si Frank utilise une planche à plumes magnétique coûteuse pour la plupart de son travail, il recommande vivement le Hedgehog aux menuisiers débutants et aux entrepreneurs en déplacement. Il est léger, facile à utiliser et possède la bonne quantité de flexibilité pour garder les coupes droites. Le réglage d’une seule main rend l’utilisation de cette planche à plumes rapide et simple.

Où acheter la planche à plumes hérisson

Protégez-vous et vos coupes droites avec la meilleure planche à plumes pour moins de 35 $. Procurez-vous votre planche à plumes Hedgehog (et accessoires) sur Amazon et Tool Nut et parcourez vos projets avec facilité et précision.