Notions de base sur les moulures intérieures

Ce guide expert couvre les styles et types de moulures intérieures de base, couvrant les types de moulures que l’on trouve sur les plafonds, les cimaises, les fenêtres, etc.

Différents types de moulures sont à la fois fonctionnels et décoratifs. Bien que beaucoup soient installés pour donner un style et des détails distinctifs à une pièce, les matériaux de moulage ont également un but : cacher les joints entre les murs et les planchers, les plafonds, les portes et les fenêtres.

De nombreux modèles et styles différents sont fabriqués à partir d’une variété de bois tendres et de bois durs. Ces profils peuvent être utilisés individuellement, et certains sont combinés pour créer des motifs complexes.

Les moulures dans les maisons plus anciennes peuvent être faites de plâtre (en particulier de moulures de corniche et de couronnement) ou de plusieurs bois durs ou résineux. (Avant de décaper la peinture de toutes les surfaces plus anciennes, découvrez si l’ancienne peinture contient du plomb, le ponçage ou le décapage d’une telle peinture crée un risque toxique.)

Les nouveaux profilés de moulures sont vendus dans les cours à bois et les ateliers de menuiserie, les meilleurs endroits pour voir la vaste sélection disponible. Les moulures en bois dur destinées à être teintes ou finies naturellement sont relativement coûteuses; beaucoup moins chères sont les moulures en pin ou en sapin de qualité peinture fabriquées à partir de petits morceaux de bois qui sont « assemblés par les doigts ». Vous pouvez également acheter une gamme de profilés de moulage prêts à peindre et hautement décoratifs fabriqués à partir de polymères à haute densité.

La plupart des matériaux de moulage sont cloués en place avec des clous de finition; les têtes de clous sont placées sous la surface du bois et remplies de composé de rebouchage ou, pour une moulure destinée à être teinte plutôt que peinte, de mastic à bois pigmenté.

Profils de base du moulage exécuter toute la gamme des rectangles simples aux motifs complexes. Beaucoup de ces styles sont combinés les uns aux autres pour former des moulures de base, des moulures de plafond, des caissons, des cimaises et d’autres styles.

Moulure de plafond ajoute un élément décoratif au sommet des murs et assure une transition douce du mur au plafond. Selon le style d’une pièce, il peut s’agir d’un simple motif à gorge ou d’une moulure couronnée très complexe.

Une cimaise est généralement fixé à un mur à une hauteur de 33 pouces à 35 pouces du sol. Il protège le mur contre les rayures causées par les dossiers des chaises et peut fournir une transition entre les lambris à la base et le mur au-dessus.

Habillage de porte et de fenêtre couvre l’espace entre le mur et les montants de porte ou de fenêtre. Les styles vont des variétés simples aux complexes complexes.

Styles de base et de base avec chaussure cachez le joint entre le mur et le sol et protégez le bas du mur des chaussures, des aspirateurs, etc.