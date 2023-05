Nos 5 meilleurs conseils de prévention des incendies

Bien que l’été soit idéal pour les bains de soleil et les fêtes à la piscine, le temps chaud et sec entraîne également une augmentation spectaculaire des risques d’incendie. Au fur et à mesure que les mauvaises herbes et la végétation se dessèchent de soif, elles se transforment en combustible idéal pour les incendies.

Un coup de foudre, une cigarette jetée négligemment ou une braise provenant d’un incendie ailleurs peuvent déclencher un incendie qui peut détruire tout un quartier.

Si vous avez regardé un journal télévisé sur un incendie faisant rage dans un quartier, vous avez probablement remarqué que certaines maisons brûlent tandis que d’autres sont épargnées. Pourquoi donc? Dans certains cas, c’est parce qu’une bouche d’incendie se trouve à proximité ou que le vent souffle dans une certaine direction, mais dans d’autres, c’est parce que la famille de la maison debout s’est correctement préparée.

Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour sécuriser votre maison contre les incendies et pour élaborer un plan d’action à suivre par votre famille en cas d’incendie. Voici les recommandations des experts en sécurité incendie :

1 Réduisez le carburant de la nature.

Sans combustible, un feu ne brûlera pas. Cherchez donc autour de votre maison les sources potentielles de carburant et réduisez-les. Les arbres et les plantes qui ont beaucoup de feuillage sec sont particulièrement dangereux : acacia, cèdre, cyprès, eucalyptus, genévrier, herbe de la pampa et pin, pour n’en nommer que quelques-uns. Gardez-les bien taillés et évitez de les cultiver en grappes.

Enlevez toute végétation inflammable à moins de 30 pieds d’une maison ou d’une autre structure, ainsi que les tas de feuilles ou d’herbe. En fait, il est judicieux d’éclaircir ou d’enlever la végétation inflammable à moins de 100 pieds des structures. Pour les grands arbres, taillez les branches à moins de 6 pieds du sol.

2 Déplacez d’autres sources de carburant.

N’empilez pas de bois de chauffage à côté de votre maison; empilez-le à au moins 30 pieds des structures. Évitez également de placer des tas de bois et d’autres matériaux de construction près de votre maison. Placez les réservoirs fixes de butane/propane à au moins 10 pieds des structures ou de la végétation inflammable.

3 Préparez votre maison.

Lorsqu’il est temps de faire des choix concernant de nouveaux matériaux de toiture et de parement, choisissez des matériaux de construction résistants au feu tels que l’asphalte en fibre de verre ou la maçonnerie, en particulier si vous vivez dans une zone sujette aux incendies. À moins d’être correctement traités avec un ignifuge, les bardeaux de bois et les bardeaux de fente sont une invitation claire au désastre et sont interdits dans de nombreuses communautés.

Nettoyez les feuilles et les débris des gouttières et coupez les branches mortes qui surplombent votre toit, votre cheminée et vos lignes électriques. Assurez-vous que votre cheminée est équipée d’un pare-étincelles.

Les terrasses en bois peuvent également être problématiques car elles offrent une source de combustible avec une circulation d’air abondante, ce qui les fait brûler d’autant mieux. Assurez-vous de garder la végétation sèche et les arbres taillés loin des terrasses.

Faites également attention à l’endroit où vous placez un barbecue – ne le placez pas sur une terrasse en bois, sous un patio au-dessus de la tête ou à proximité de végétation inflammable.

4 Préparez votre famille.

Bien que la possibilité d’un incendie dans ou autour de votre maison puisse être une pensée effrayante, développer des stratégies à suivre par votre famille en cas d’urgence incendie n’est pas seulement intelligent, c’est essentiel. Le feu est l’une des catastrophes domestiques les plus immédiatement dévastatrices. Commencez par suivre ces étapes :

* Élaborez un plan d’évacuation et pratiquez-le avec un exercice familial. Tout le monde devrait savoir comment sortir de la maison et où se rassembler en toute sécurité à l’extérieur. Établir qui sera responsable des petits enfants ou des personnes âgées ou handicapées.

* Assurez-vous que chaque pièce dispose d’au moins deux sorties qui peuvent servir d’échappées sûres. Si l’une d’entre elles est une fenêtre de l’étage supérieur, fournissez une échelle d’évacuation en cas d’incendie (disponible dans les centres de rénovation domiciliaire). Assurez-vous que même les enfants savent comment attacher et descendre ces échelles, et gardez l’échelle dans un endroit facilement accessible. (Bien sûr, assurez-vous qu’ils ne sont pas utilisés à moins qu’il n’y ait un incendie.)

* Vérifiez périodiquement les détecteurs de fumée pour vous assurer qu’ils fonctionnent correctement. Les services d’incendie recommandent de changer les piles deux fois par an, lorsque vous changez vos horloges pour passer à l’heure d’été.

* Assurez-vous que vos numéros de maison sont facilement visibles la nuit depuis la rue.

Pratiques électriques sécuritaires

Minimisez les rallonges de prises ou les barres d’alimentation enfichables ; ceux-ci peuvent surcharger un circuit électrique.

* Réparez ou remplacez les cordons électriques usés, effilochés ou cassés.

* Utilisez uniquement des rallonges qui correspondent (ou ont une capacité supérieure) à la puissance des appareils que vous y branchez.

* Assurez-vous que les prises et les appareils sont correctement mis à la terre.

* Vérifiez la taille maximale de l’ampoule autorisée pour les appareils d’éclairage et ne dépassez pas la puissance maximale. Faites particulièrement attention à ne pas utiliser d’ampoules de taille inappropriée dans les luminaires encastrés en raison de l’accumulation de chaleur.

* Ne remplacez jamais un fusible grillé par un fusible de taille incorrecte.

* Gardez deux extincteurs dans votre maison, un dans la cuisine ou le porche de service et un dans le garage, situés bien en vue, près de la sortie. Les extincteurs sont codés selon les types d’incendies qu’ils peuvent éteindre. Un extincteur polyvalent « ABC » éteint tous les types d’incendies courants. Assurez-vous que vos extincteurs sont suffisamment grands pour faire face aux incendies domestiques.

La taille minimale à avoir sous la main est classée « 2A10BC » sur l’étiquette. Vérifiez périodiquement vos extincteurs pour vous assurer qu’ils sont complètement chargés; c’est généralement juste une question de regarder une petite jauge montée sur le dessus de l’unité.

Au moins une fois tous les cinq ans, faites entretenir vos extincteurs par un technicien qualifié figurant dans l’annuaire téléphonique sous la rubrique « Réparation d’extincteurs ».