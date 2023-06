Nettoyer ou réparer une allée ou un patio en béton ou en brique

Les principaux problèmes qui surviennent dans les allées, les patios et les allées en béton sont les taches et les fissures.

Ces deux problèmes sont relativement faciles à gérer avec un peu de savoir-faire.

Si un bon nettoyage est au programme pour votre surface de béton ou de briques, prévoyez louer (ou acheter) une laveuse à pression. Suivez les instructions du fabricant. Méfiez-vous de l’érosion du mortier entre les briques – le jet d’un nettoyeur haute pression peut être très puissant.

Après un nettoyage en profondeur, vous pouvez éliminer les taches plus profondes, sceller les fissures, puis enduire votre allée d’un scellant de maçonnerie translucide.

S’il reste des taches de graisse ou d’huile, épongez les substances incriminées avec de la litière pour chat, de la sciure de bois fine, de la chaux hydratée ou de la poudre de ciment, puis brossez les résidus.

Pour les taches plus anciennes et persistantes, essayez d’appliquer un dégraissant commercial, un émulsifiant ou un mélange 1:4 d’eau de Javel. Vous constaterez peut-être que certaines taches ne peuvent pas être complètement éliminées, mais peuvent être considérablement éclaircies.

Vous pouvez sceller les fissures capillaires à la surface d’une allée en béton avec un composé de ragréage pour béton (appliqué à l’aide d’un pistolet à calfeutrer).

Pour toute tache plus large que 1/4 de pouce, élargissez la fissure avec un marteau de maçon et un ciseau à froid, balayez les décombres et truellez le composé de ragréage du béton.

Lorsque le composé commence à durcir, utilisez une truelle humide pour lisser le patch afin qu’il soit uniforme avec le béton environnant. Humidifiez le patch tout au long de la semaine pour vous assurer que le béton sèche lentement.