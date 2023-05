Nettoyage et entretien de la piscine

Garder l’intérieur de votre piscine frais et propre n’exige pas un travail intensif, mais cela demande un engagement constant. Attendez-vous à passer entre quatre et huit heures par semaine pendant la haute saison, une petite dépense par rapport au temps que vous passerez à profiter de votre piscine.

Équipement de nettoyage de piscine

L’utilisation des bons outils rendra le nettoyage de votre piscine plus facile et plus rapide. Vous les trouverez chez n’importe quel grand détaillant de fournitures de piscine.

Ecumeur de feuilles. Ce filet à long manche est indispensable pour enlever les gros morceaux de débris.

Vide. Autre arme essentielle dans tout arsenal de nettoyage, un aspirateur de piscine se connecte au système de circulation d’une piscine ou possède sa propre alimentation électrique. Les aspirateurs aspirent la saleté qui s’est déposée au fond.

Les aspirateurs automatiques éliminent la corvée de garder les surfaces de la piscine propres. Alimentés par la pompe à eau de la piscine, ils se promènent comme de petits robots, aspirant les débris.

Brosse pour murs et sols. Cette brosse à poils de nylon nettoie les murs et le sol des piscines en vinyle, en fibre de verre et peintes.

Brosse à algues. Les piscines en béton peuvent en nécessiter un, car ses poils en acier inoxydable sont à la hauteur du défi de nettoyer les murs en plâtre.

Brosse à carreaux. Si votre piscine a des murs carrelés, une brosse à carreaux à main est idéale pour éliminer le calcaire et autres dépôts sans endommager le coulis. Utilisez une pierre ponce pour les taches tenaces sur les carreaux.

Écrémage, filtrage et aspiration

L’écumage à la main est l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de garder une piscine propre. Quelques coups simples enlèveront les objets flottants tels que les feuilles avant qu’ils ne coulent au fond, augmentant considérablement l’efficacité du système de circulation de la piscine et réduisant le besoin de chlore.

Garder les paniers de crépine dégagés augmentera également l’efficacité du système de circulation, ce qui se traduira par une piscine beaucoup plus propre. Au moins une fois par semaine, enlevez les feuilles et tout ce qui pourrait obstruer l’écoulement de l’eau, surtout si votre aspirateur est relié à une écumoire mécanique. Les paniers-crépines peuvent être installés sur le pourtour de la piscine ou, pour une piscine hors sol, fixés sur le côté.

Passer l’aspirateur chaque semaine aide à garder l’eau claire et réduit le besoin d’ajouter des produits chimiques désinfectants. Les aspirateurs sont disponibles dans de nombreux modèles et styles. Tous les aspirateurs manuels doivent être travaillés d’avant en arrière à travers la piscine, en se chevauchant légèrement à chaque coup. Selon la quantité de saleté dans la piscine, il peut être nécessaire de nettoyer le filtre à chaque fois que vous passez l’aspirateur.

Nettoyer les parois de la piscine

Brosser les parois de la piscine au moins une fois par semaine permet d’éliminer tout, du calcaire à l’accumulation d’algues, avant qu’elles ne deviennent de sérieux problèmes. Vous pouvez utiliser une brosse dure sur une piscine en béton revêtue de plâtre, mais les piscines en fibre de verre et en vinyle nécessitent une brosse plus douce. Pour les carreaux, veillez à ne rien utiliser de trop abrasif ou rigide, car cela pourrait rayer les carreaux ou détruire le coulis. L’écume de carrelage de la ligne d’eau peut être enlevée avec un liquide non abrasif à base de chlore et une brosse à carrelage ou une éponge. Pour les endroits difficiles, utilisez un tampon à récurer en nylon ou une pierre ponce, qui fonctionne comme une gomme géante. Quel que soit le type de piscine que vous possédez, utilisez un nettoyant recommandé par le fabricant de la piscine.

