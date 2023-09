Ne vous inquiétez jamais de la perte des clés de votre maison grâce à cette serrure intelligente facile à installer et elle est en vente

Peu de choses sont aussi choquantes que de rester au lit au bord du sommeil, puis de réaliser que la porte d’entrée n’est peut-être pas verrouillée. Arracher les couvertures, parcourir le couloir et inspecter la serrure – pour constater qu’elle était effectivement sécurisée – est une nuisance universelle. Il en va de même pour la perte des clés de la maison et le verrouillage par inadvertance. Essayer de s’introduire par effraction dans votre propre maison n’est qu’un casse-tête qui attend.

Il existe également d’autres problèmes avec les pênes dormants traditionnels. La défaillance du mécanisme et les cambrioleurs ne sont que quelques-unes des préoccupations. De plus, se rappeler de fermer à clé après le départ repose sur une bonne mémoire, ce que nous n’avons pas tous avant de prendre le trajet du matin. C’est pourquoi les systèmes d’entrée sans clé, comme la serrure intelligente Ultraloq, font une grande différence dans la sécurité de centaines de maisons.

Qu’est-ce que la serrure intelligente Ultraloq ?

via le marchand

La serrure intelligente Ultraloq est une serrure intelligente étanche contrôlée par application qui se connecte aux smartphones via Bluetooth. Il se fixe facilement à presque toutes les portes résidentielles et avec un minimum d’outils : juste un tournevis, en fait. Non seulement cette serrure intelligente facile à utiliser est beaucoup plus sécurisée que les pênes dormants (elle est jusqu’à 35 fois plus résistante), mais il existe également de nombreuses façons de la déverrouiller. Six paramètres de système d’entrée différents offrent de nombreuses options aux familles.

Les méthodes incluent des options traditionnelles, comme des clés et un code numérique. Moins traditionnel est le scanner d’empreintes digitales, qui utilise un scanner biométrique pour lire les empreintes digitales de la famille afin d’accorder l’accès. Grâce aux paramètres du smartphone, les utilisateurs peuvent déverrouiller leurs portes en ouvrant l’application. Ces méthodes de verrouillage intelligent laissent beaucoup moins de place à l’erreur, elles sont donc plus sécurisées que les pênes dormants ou les serrures à chaîne classiques.

D’autres fonctionnalités incluent la possibilité d’envoyer des clés électroniques à usage unique ou récurrentes à la famille et aux amis, un outil de sécurité pratique pour les visites de service et les livraisons. Mieux encore, l’application propose un journal des entrées afin que les propriétaires puissent voir exactement qui est entré et à quelle heure. Vous avez peur d’oublier de fermer à clé ? Les minuteries verrouillent automatiquement la porte à des intervalles prédéfinis après l’entrée. Mieux encore, les piles incluses durent jusqu’à un an en cas d’utilisation régulière.

Cher Checchio, notre rédactrice en chef des achats, possède cette serrure et apprécie la sécurité qu’elle offre à elle et à sa famille. « J’utilise la serrure intelligente Ultraloq depuis près d’un an maintenant », dit-elle. « Je voulais passer de mon pêne dormant habituel à une serrure intelligente pour plus de sécurité après avoir eu un bébé. J’aime vraiment les différentes façons dont je peux verrouiller et déverrouiller ma porte d’entrée.

Achetez maintenant sur Amazon

Comment l’utiliser

Cher note que la serrure intelligente Ultraloq est plus pratique qu’un pêne dormant standard. « Nous utilisons principalement l’identification par empreinte digitale, qui est configurée pour moi et mon mari afin de déverrouiller facilement la porte d’une seule touche. Mais j’aime aussi la sécurité de l’application pour smartphone. Je peux le vérifier depuis ma chambre pour voir si la porte est verrouillée (ne me demande plus si j’ai pensé à verrouiller la porte la nuit !).

Elle poursuit en disant qu’en plus de la commodité qu’elle offre à sa famille, la serrure intelligente sans clé est également utile pour les visiteurs. « La fonctionnalité de code est un avantage supplémentaire car nous pouvons le partager avec les membres de notre famille ou nos amis lorsque nous sommes hors de la ville. Et pour ceux qui sont de la vieille école, il est livré avec une clé de sauvegarde au cas où. »

À l’instar de plusieurs des 10 000 évaluateurs sur Amazon, Cher souhaite acquérir quelques serrures intelligentes Ultraloq supplémentaires pour d’autres zones de sa propriété. « J’ai hâte d’en obtenir un autre pour la porte de mon sous-sol. La tranquillité d’esprit supplémentaire est une raison suffisante pour investir dans cette serrure intelligente ! »

Les meilleurs avis d’utilisateurs Amazon

Les critiques d’Amazon font l’éloge de la serrure intelligente pour toutes les options qu’elle offre, notamment la facilité d’installation et la sécurité améliorée. « Nous en avons acheté cinq pour notre nouvelle maison parce que je déteste avoir les clés dans ma poche. Les batteries ont duré longtemps », écrit l’acheteur vérifié CA Owens. « La numérisation d’empreintes digitales est une fonctionnalité simple et intéressante si vous transportez des outils et devez y accéder rapidement. Idéal également si vous créez un Airbnb. L’interface téléphonique est bonne.

« Facile à installer, fonctionne bien et les fonctionnalités sont utiles. Je n’ai eu aucun problème avec la fonction d’empreinte digitale, les codes fonctionnent et vous pouvez attribuer différents codes à différents profils, en gardant une trace de qui entre et sort de cette façon, ce qui est bien si vous n’êtes pas à la maison et que vous devez laisser en famille et entre amis », note un autre critique.

Où acheter la serrure intelligente Ultraloq

via le commerçant

L’assortiment de fonctionnalités de la serrure intelligente Ultraloq a un prix. Normalement, l’appareil intelligent coûte 200 $. Pour une durée limitée, profitez des coupons et des réductions d’Amazon et obtenez-en un avec une généreuse économie de 64 $. Cela porte le coût total à 135 $ abordables ! Ne jouez pas avec la sécurité de votre maison : protégez votre famille grâce aux dernières technologies intelligentes.

Achetez maintenant sur Amazon

Achetez plus intelligemment grâce à nos recommandations d’experts en matière d’outils, d’équipements et d’offres économiques sur les produits de bricolage et de maison à ne pas manquer. Inscrivez-vous au Newsletter Les trucs que nous aimons.