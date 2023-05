Murs et plafonds insonorisés

Profitez des techniques d’insonorisation lors de rénovations ou de nouvelles constructions. Comprend des matelas, des techniques de construction et plus encore.

Comme indiqué dans l’article 8 secrets d’insonorisation pour une maison plus silencieuse, vous pouvez utiliser une variété de mesures d’insonorisation pour minimiser le problème du bruit domestique. Cet article examine les options que vous pouvez utiliser après la construction de votre maison. Nous examinons ici les mesures d’insonorisation qu’il est préférable de faire pendant la construction.

Lorsque vous pensez à l’insonorisation, il est important de préciser si vous essayez d’empêcher le bruit ou le son, par exemple, du système audio de votre voisin, d’entrer dans votre chambre ou votre maison, ou si vous essayez d’améliorer la qualité du son ( ou réduire le bruit) dans un espace, tel qu’un studio d’enregistrement ou un home cinéma.

Matériaux d’insonorisation et bloqueurs de son empêcher le bruit de traverser les murs et les sols d’un espace à un autre. Les bloqueurs de son sont généralement des matériaux durs, lourds, épais ou, dans certains cas, flexibles qui reflètent le bruit. Pour empêcher le bruit de pénétrer dans une pièce, ils sont généralement installés dans les murs, les plafonds, les sols et les portes.

Matériaux et procédés d’insonorisation empêcher le bruit de rebondir à l’intérieur d’une pièce, améliorant ainsi la qualité du son dans une pièce. Les matériaux insonorisants sont généralement poreux, légers et doux au toucher – les panneaux en mousse sont une forme familière. Parce qu’ils sont souvent appliqués sur des surfaces en tant que matériau de finition, ils sont disponibles dans une variété de couleurs et de styles.

Comprendre les cotes sonores. La capacité d’un matériau à bloquer le son est mesurée par un indice de classe de transmission du son (STC), tandis que l’absorption acoustique est mesurée par un indice de coefficient de réduction du bruit (NRC) ou une moyenne d’absorption acoustique (SAA). Dans les deux cas, plus la note est élevée, plus le produit est efficace.

À titre de norme de comparaison, un mur intérieur de maison «mince comme du papier» avec des montants de 2 par 4 et des cloisons sèches de 1/2 pouce des deux côtés a un ITS de 15 à 33, selon la construction et s’il contient ou non une isolation en fibre de verre . Les cloisons de séparation dans de nombreux condos ou appartements avec une charpente double 2 par 4 ont généralement des cotes STC de 40 à 60, selon les couches de cloisons sèches et l’isolation.

Isolation acoustique

Pendant la construction ou la rénovation, un moyen efficace et abordable d’améliorer les performances d’insonorisation des murs et des plafonds consiste à placer une isolation en natte ou en couverture entre les montants ou les solives. Cela absorbe le son qui, autrement, se déplacerait facilement à travers les poches d’air entre les ossatures murales.

Les principaux fabricants d’isolants, dont CertainTeed, Johns Manville, Knauf Fiber Glass et Owens-Corning, commercialisent des matelas en fibre de verre ou en laine de roche de 3 1/2 pouces d’épaisseur spécifiquement à cette fin. Ils sont tous deux excellents pour absorber le son qui autrement se propagerait dans l’air.

Conçues pour s’adapter entre les montants, les nappes acoustiques mesurent 14 1/2 pouces ou 22 1/2 pouces de large et 3 1/2 pouces d’épaisseur. La plupart sont identiques aux matelas isolants R-11 ou R-13.

Les nattes à face kraft sont les plus faciles à manipuler et les plus faciles à fixer (un pare-vapeur n’est pas nécessaire pour les murs intérieurs). Ils doivent être installés étroitement entre les éléments de charpente et bien ajustés autour des tuyaux, des boîtes électriques, des fils et des conduits de chauffage avec le moins de creux ou d’espaces possibles.

Ne laisser qu’une petite partie d’un mur ou d’un plafond non isolé peut réduire considérablement ses performances d’insonorisation. Les matelas peuvent être ajustés par friction dans les cavités murales ; si un support temporaire est nécessaire, deux ou trois bandes de ruban pour cloisons sèches peuvent être agrafées horizontalement sur les montants. Dans les plafonds, les nattes doivent être installées juste au-dessus de l’arrière du matériau du plafond.

Construction d’un mur anti-bruit

L’augmentation des performances d’insonorisation des murs et des plafonds à des niveaux STC plus élevés nécessite des mesures supplémentaires lors de la construction des murs. Voici quelques options:

Goujons muraux en métal. L’utilisation de montants muraux en métal aide; le même mur, construit avec des montants métalliques de 2 1/2 pouces, donne un indice STC de 45.

Deux couches de plaques de plâtre. Une autre façon d’obtenir de meilleures performances consiste à appliquer une deuxième couche de panneaux de gypse de 1/2 pouce sur un côté du mur. Cela donne à la surface plus de masse, la rendant moins sujette aux vibrations et au transfert des ondes sonores. L’ajout de cette couche sur un côté d’un mur isolé augmente la cote STC à 40 ; l’ajouter des deux côtés pousse le STC à 45. L’utilisation de panneaux de gypse de 5/8 de pouce d’épaisseur est encore meilleure pour l’insonorisation.

Systèmes d’insonorisation. Un moyen encore plus efficace de construire un mur intérieur consiste à monter un panneau de gypse de 1/2 pouce sur des canaux ou des clips résilients spéciaux qui traversent le mur. Ces canaux ou clips absorbent le son afin qu’il ne soit pas conduit à travers les montants du mur, ce qui donne un indice STC d’environ 46. En règle générale, la cloison sèche est vissée à une bride sur les canaux, et non aux montants. La combinaison d’une isolation, d’un panneau mural monté sur profilé et d’une double couche de gypse de 1/2 pouce sur un côté permet d’obtenir une excellente cote STC de 52.

Cette vidéo montre comment installer une cloison sèche sur le système de clips d’insonorisation CertainTeed :

Montants muraux décalés. Dans à peu près la même catégorie se trouve un mur avec des poteaux muraux décalés. Bien que cela nécessite plus de travail et de matériel de charpente, un mur de 2 poteaux sur 4, échelonnés le long de plaques inférieures et supérieures de 2 sur 6 avec deux épaisseurs d’isolant en fibre de verre, produit un STC d’environ 50. Parce que les surfaces des murs sont chacune fixé à un ensemble indépendant de montants, le bruit ne peut pas traverser les montants d’une surface à l’autre.

Pare-feu. Lorsque les codes et la sécurité le permettent, envisagez d’éliminer les pare-feu dans les murs intérieurs ; ces blocs courts, montés horizontalement entre les poteaux muraux, transmettent facilement le bruit d’une surface murale à l’autre. Si vous envisagez de le faire, assurez-vous de vérifier auprès de votre service de construction local.

Vinyle chargé en masse (MLV) les barrières offrent une sérieuse amélioration, avec un ajout STC d’environ 32. Fabriqués à partir de sables et de sels organiques à haute densité, ainsi que de minuscules particules métalliques, ces produits de 1/8 à 1/4 de pouce d’épaisseur sont vendus en 4 -des feuilles de 8 pieds et des rouleaux de 4,5 par 20 pieds. À environ 2 livres par pied carré, ils sont plus lourds qu’ils n’en ont l’air.

La vidéo suivante montre comment installer Acoustiblock, l’un des systèmes MLV disponibles. Remarque : Certains produits sont adhésifs pour une installation facile.

Construction de plafond et de plancher

Une construction plancher-plafond qui produit un STC de 53 est obtenue en montant un panneau de gypse de 1/2 pouce sur des canaux résilients fixés à des solives de plafond de 2 par 10 avec des nattes de 3 1/2 pouces d’épaisseur entre les solives. Dans ce scénario, le plancher au-dessus a un sous-plancher en contreplaqué, une sous-couche en panneaux de particules, un sous-tapis et une moquette.