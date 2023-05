Moulage et Garniture

Il s’agit d’un guide de référence utile sur les moulures et les garnitures intérieures, expliquant comment différents types, comme les moulures couronnées, fonctionnent avec différents intérieurs.

Les moulures, les garnitures intérieures, les colonnes et les boiseries similaires sont formidables pour ajouter du caractère et du style aux pièces intérieures d’une maison.

Moulures couronnées, cimaises, habillages de foyer, tels sont les types d’éléments qui donnent à une maison un style architectural et un caractère distinctifs. Et pourtant, ils font défaut dans de nombreuses maisons qui ont été construites au cours des 50 dernières années. Si tel est le cas de votre maison, il est peut-être temps d’ajouter vous-même des éléments.

La seule mise en garde ici est qu’il est important d’être fidèle au style de votre maison. Les colonnes corinthiennes ne correspondent pas à une maison de style ranch. Et les moulures couronnées complexes peuvent sembler étranges dans les pièces de rechange contemporaines.

De nombreux types, styles et matériaux de moulures et de garnitures sont disponibles, et la plupart sont relativement faciles à installer pour les bricoleurs. Cette section de Actu immobilier.fr vous aidera à prendre des décisions d’achat éclairées et vous donnera des instructions étape par étape et des conseils utiles sur l’installation de moulures et de garnitures similaires, ainsi que sur la gestion de divers types de projets d’entretien et de réparation.

