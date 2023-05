Cet article présente les informations de bricolage disponibles sur Actu immobilier.fr.com, des articles sur les stratégies d’achat de tapis intelligents aux réparations et au nettoyage de tapis de bricolage.

Envisagez-vous de poser de la moquette sur certains sols de votre maison ? Lorsqu’ils sont utilisés de manière appropriée, les tapis mur à mur peuvent être un excellent choix. Dans cette section de Actu immobilier.fr, nous vous aiderons à trier les avantages et les inconvénients de la moquette, ainsi que vos nombreuses options.

La moquette est chaude, douce et confortable sous les pieds. Ce sont quelques-uns de ses plus grands avantages.

De plus, la moquette et le coussin en dessous sont excellents pour absorber le son. Cela signifie que les chambres recouvertes de moquette ont tendance à être silencieuses. Sans aucun doute, c’est pourquoi la moquette est souvent choisie pour les chambres, les salons et les salles de loisirs.

C’est aussi immédiat. De tous les revêtements de sol, du vinyle au bois franc, la moquette est la plus rapide à installer. Plusieurs grandes pièces peuvent être tapissées en une seule journée. Après avoir passé des semaines ou des mois sur une rénovation, rien n’est aussi satisfaisant que de transformer une pièce du jour au lendemain avec l’ajout d’un nouveau tapis.

Et, si les vieux planchers de votre maison sont en désordre – endommagés au-delà de la finition, par exemple – le tapis cachera une multitude de péchés. Il nécessite juste une base plate et lisse.

Il a également tendance à être plus abordable que de nombreuses autres options, telles que le bois dur, les carreaux et la pierre.

Lorsque vous comparez les prix, sachez que presque tous les autres revêtements de sol sont vendus au pied carré, mais que la moquette est vendue au mètre carré. Ainsi, lorsque vous comparez les prix, multipliez les prix en mètres carrés par 9 pour obtenir l’équivalent en mètres carrés. Ajoutez ensuite l’installation, qui est susceptible d’être beaucoup moins importante avec la moquette.

En revanche, la moquette peut être moins durable que les autres revêtements de sol, en fonction de l’usure qu’elle subit et du matériau à partir duquel elle est fabriquée. Il peut également être plus difficile de le garder propre, en fonction du matériau et de la hauteur du tas.

Consultez les liens d’articles ci-dessous pour obtenir des informations qui peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées en matière d’achat de moquette. Vous trouverez également de l’aide pour les réparations et l’entretien des tapis.

