Mon chien est un broyeur de jouets, nous avons donc essayé l’abonnement BarkBox Super Chewer

En tant que maman de chien d’un broyeur de jouets, je me retrouve dans un cycle sans fin d’achat de jouets pour chiens pour le voir les déchirer en lambeaux en un temps record. Et pourtant, je continue de revenir au rayon des jouets, comme si je m’attendais à un résultat différent de ce qui est devenu notre petite chanson et notre petite danse : je paie beaucoup d’argent pour un jouet mignon en échange d’une minute de plaisir de chien et d’une couche de peluches recouvrant mon corps. salon.

Même les jouets qui promettaient d’être résistants et durables n’étaient pas à la hauteur de mon chiot (les ont-ils même testés avec des chiens comme le mien ?!), qui prend très au sérieux son travail de localisation et d’élimination chirurgicale d’un couineur.

C’est à ce moment-là que j’ai entendu parler de l’abonnement Super Chewer de BarkBox et que j’ai su que je devais l’essayer. Chaque BarkBox est remplie de jouets, de friandises et de produits à mâcher intelligents inspirés par des thèmes. En fait, les jouets sont presque trop mignons et créatifs, je n’osais pas m’inscrire pour une boîte avant. Mais maintenant, BarkBox propose une version Super Chewer qui s’adresse aux chiots comme le mien.

Qu’est-ce que le Super Chewer BarkBox ?

Nancy Snyder/Bricoleur familial

Si vous n’êtes pas familier, BarkBox est un service d’abonnement mensuel qui offre du plaisir organisé par les chiens à la porte de votre chiot. Tout comme il existe des boîtes d’abonnement pour les amoureux des plantes, les grillades dans le jardin et les juniors bricoleurs, BarkBox fait plaisir aux membres à fourrure de la famille, car ils méritent également de recevoir des colis, n’est-ce pas ?

Conçu pour les gros mâcheurs, le BarkBox Super Chewer mensuel comprend deux jouets résistants, deux produits à mâcher et deux sacs de friandises. Si vous souhaitez gâter davantage votre chiot et bénéficier de la livraison gratuite, vous pouvez sélectionner un jouet complémentaire ou un ensemble (jouet supplémentaire et goodies) moyennant un coût supplémentaire.

Pour commencer, vous répondrez à quelques questions sur l’heureux destinataire du chiot (y compris la race, le poids et les préférences alimentaires) et sélectionnerez votre plan d’abonnement (mensuel, semestriel ou 12 mois). Le prix varie de 25 $ à 40 $ par boîte, selon le forfait que vous choisissez. Mais comme chaque boîte contient des cadeaux d’une valeur de 45 $ (en plus des remuements de queue), vous ne pouvez pas vous tromper avec aucun d’entre eux.

Nancy Snyder/Bricoleur familial

Une fois que vous avez acheté votre première boîte, il est temps de marquer le calendrier de votre chien : les friandises de votre bon garçon arriveront dans les cinq jours. La meilleure partie? Chaque boîte est thématique avec des designs astucieux et des friandises créatives qui plairont aux deux chiens. et amoureux des chiens. Les thèmes passés incluent Fall Hike, Carnival Barkers et Ski Lodge. La première boîte de mon chien était la très adorable boîte Maw Paw’s Farm.

Achetez maintenant

Caractéristiques du Super Chewer BarkBox

La boîte Super Chewer propose une variété de jouets durables et, heureusement, fournit un manuel pour expliquer chacun afin que vous puissiez adapter les futures livraisons aux goûts et aux préférences de jeu de votre chien (ce que BarkBox encourage réellement !). L’entreprise demande également aux propriétaires de chiens d’informer leur équipe Happy s’ils préfèrent « plus de tissu », « nylon solide », « nylon mélangé » ou « moins de nylon » lors de leur prochaine livraison.

Rebonds farfelus + super grincements : jouets en caoutchouc grinçants pour jouer et rapporter

: jouets en caoutchouc grinçants pour jouer et rapporter Mâcher sérieusement : des jouets en nylon pour satisfaire les mâcheurs engagés

: des jouets en nylon pour satisfaire les mâcheurs engagés Plus de façons de jouer : puzzles et distributeurs de friandises pour l’engagement des chiots

: puzzles et distributeurs de friandises pour l’engagement des chiots Matériaux mixtes : mélange de caoutchouc et de nylon pour une polyvalence de mastication

: mélange de caoutchouc et de nylon pour une polyvalence de mastication Se blottir, déchiqueter et surprendre: une fois la couche externe mâchée, un deuxième jouet bonus est révélé

Nancy Snyder/Bricoleur familial

Chaque boîte contient également deux sacs de friandises de 3 onces (idéales pour récompenser ou s’entraîner) et deux produits à mâcher fabriqués avec de vrais ingrédients issus de recettes élaborées par des nutritionnistes. Tout comme vous pouvez adapter les jouets aux goûts de votre chiot, vous pouvez également informer BarkBox si votre chien a des allergies ou des aversions.

Et si après tout cela, votre chiot n’est pas entièrement satisfait (très peu probable !), BarkBox offre une garantie de satisfaction à 100 %.

Comment nous l’avons testé

La BarkBox est arrivée à ma porte et j’admets que la déballer était tout aussi excitant pour moi que pour mon chien. J’avais un peu peur que les jouets soient tous en caoutchouc dur ou en nylon, ce qui n’excite pas mon chien, Ernie. J’ai été agréablement surpris de trouver deux jouets en tissu (chacun avec un couineur, pourrais-je ajouter), dans lesquels Ernie attendait avec impatience de mordre à pleines dents.

Nancy Snyder/Bricoleur familial

Les deux jouets étaient étiquetés pour les gros chiens (plus de 50 livres), ce que j’avais précisé lors de la souscription à l’abonnement. Le premier était un adorable jouet Mad Cow « à déchirer et à révéler » (OK, maintenant j’encourage peut-être Ernie à détruire le jouet plus rapidement pour satisfaire ma curiosité). Le second était un jouet parfumé à la crème Corn to Run. Je lui ai donné les deux à des moments différents et il les a mâchés pendant un bon moment, sans jamais les détruire non plus (à ma grande surprise et aussi à mon grand désarroi, car je voulais vraiment voir le jouet bonus !).

Nancy Snyder/Bricoleur familial

Ernie était tout aussi enthousiasmé par les deux sacs de friandises, à tel point que je pouvais à peine prendre la photo ci-dessous. Il a reçu un sac de dinde + patates douces séchées et de poulet + citrouille séchée. J’ai adoré la douceur et la fraîcheur de ces friandises (et Ernie aussi). Ils avaient également une odeur très alléchante et je pouvais dire qu’ils étaient préparés avec des ingrédients frais et de qualité.

Nancy Snyder/Bricoleur familial

Last but not least, la boîte comprenait deux gros bâtonnets à mâcher : Beef et Pumpkin & Honey. En tant que fervent mâcheur, Ernie aime ronger un bon bâton à mâcher sur la terrasse arrière. Ceux-ci sont un peu plus mous que ses bâtons d’intimidation typiques (vous pouvez les casser en deux), ils ont donc été mâchés assez rapidement et n’ont pas été savourés aussi longtemps que je l’aurais souhaité. Mais ça reste quand même un très bon régal !

Avantages

Possibilité d’adapter la boîte au jeu et aux préférences alimentaires du chien

Offre une variété de saveurs de jouets et de friandises (dans un emballage thématique)

Les jouets sont sans bisphénol A (BPA)

Les friandises sont préparées avec des ingrédients frais

Plusieurs plans d’abonnement parmi lesquels choisir

L’expédition automatique permet de gagner du temps et évite d’avoir à faire du shopping

Aide à prévenir la mastication des meubles et autres articles ménagers

Cela fait plaisir à mon chien !

Les inconvénients

L’abonnement mensuel est plus cher que les forfaits de six et 12 mois

Pour mon chiot, les bâtonnets à mâcher ne durent pas très longtemps

FAQ

Combien coûte BarkBox Super Chewer ?

Le prix de l’abonnement dépend du forfait que vous choisissez, les engagements plus longs s’avérant les plus rentables. Un abonnement de 12 mois coûte 25 $ par boîte et un abonnement de six mois (le forfait le plus populaire) coûte 30 $ par boîte. Vous pouvez également renoncer au forfait à plus long terme et acheter un abonnement mensuel à 40 $ par boîte, ce qui est une option judicieuse si vous souhaitez simplement l’essayer, l’acheter occasionnellement ou l’offrir à un ami.

BarkBox propose-t-il des jouets résistants ?

L’abonnement Super Chewer de BarkBox offre une variété de jouets durables pour résister aux mâcheurs les plus coriaces et aux temps de jeu les plus difficiles. BarkBox note sur son site Web qu’ils ont personnellement conçu et testé chaque jouet avec leurs propres chiens super mâcheurs pour s’assurer qu’ils résistent à leur cible démographique de « mâcheurs de chompion ».

Avec la polyvalence en tête, la marque propose une sélection de textures de produits (du caoutchouc au nylon en passant par le tissu durable) et différents types de jouets (à mâcher, rapporter et distribuer des friandises) pour satisfaire les préférences uniques de chaque chien. Cela étant dit, BarkBox souligne également qu’aucun jouet n’est indestructible à 100 % et que, pour des raisons de sécurité, les produits sont délibérément conçus pour se briser avant de potentiellement endommager les canines de votre chien. Gardez à l’esprit que si vous n’êtes pas satisfait de la durabilité d’un jouet que vous recevez, BarkBox le remplacera gratuitement (et sans poser de questions).

Puis-je passer de Super Chewer à BarkBox ? Vous pouvez passer de Super Chewer à la BarkBox standard, et vice versa, à tout moment. Contactez simplement la Happy Team de BarkBox pour basculer : il n’est pas nécessaire de créer un nouvel abonnement.

Comparaison de produits

via le marchand La seule différence entre l’original et le Super Chewer réside dans les jouets. Alors que les destinataires réguliers de BarkBox reçoivent deux jouets en peluche, les abonnés Super Chewer reçoivent deux jouets plus résistants et plus durables pour s’adapter aux mâcheurs forts et aux brutalités plus turbulentes. En conséquence, le prix de l’abonnement Super Chewer est légèrement plus élevé, allant de 25 $ à 40 $ par boîte, tandis que le BarkBox d’origine varie de 22 $ à 35 $ par boîte.

Verdict final

Nancy Snyder/Bricoleur familial

Quelques semaines plus tard, je suis heureux d’annoncer que les jouets ont subi des séries de tests rigoureux par Ernie et un autre super mâcheur vérifié que nous fréquentons avec nos chiens. Le résultat? Deux jouets séduisants (comme en témoignent quelques blessures de combat mineures), mais toujours très intacts. Bien que je n’aie pas encore confirmé quel jouet bonus se trouve sous la vache, je peux affirmer avec confiance que le BarkBox Super Chewer reçoit deux pouces en l’air de ma part et plusieurs remuements de queue (et bien d’autres à venir) d’Ernie.

Où acheter le BarkBox Super Chewer

via le marchand

Vous pouvez souscrire à l’abonnement Super Chewer directement sur le site Web de BarkBox, à partir de 25 $. Votre chiot super mâcheur (et votre portefeuille) vous remerciera.

Achetez maintenant

