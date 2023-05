Mise à niveau du système électrique de votre maison

Lorsqu’un circuit existant ne peut pas gérer une charge supplémentaire, l’ajout d’un autre circuit à votre panneau ou sous-panneau d’entrée de service est la solution probable.

Quand est-il temps de moderniser la platine de rue de votre habitation ? Quelles sont les exigences du code pour les circuits électriques? Cet article vous aidera à résoudre ces problèmes.



Une fois que vous avez déterminé que l’ajout d’un nouveau circuit est viable, vous devrez connaître le type et la taille corrects du circuit de dérivation dont vous aurez besoin. Gardez à l’esprit qu’il existe des règles spécifiques concernant le nombre et la distribution des circuits et des appareils électriques que certaines pièces doivent avoir.

Avant de commencer tout projet de câblage, assurez-vous de couper l’alimentation électrique de la zone. Confirmez que le circuit est mort en utilisant un testeur de circuit (également connu sous le nom de testeur de néon).

Voici les exigences minimales pour les prises, les luminaires et les interrupteurs :

Réceptacles: Le nombre de prises requis dépend généralement de la taille de la pièce. Tout espace mural de 2 pieds ou plus de long doit avoir au moins une prise de courant. Plusieurs prises ne peuvent pas être distantes de plus de 12 pieds et pas plus de 6 pieds d’une porte ou d’une arche. Un sous-sol doit avoir au moins un réceptacle, tout comme les couloirs de plus de 10 pieds de long.

GFCI: Les zones de la maison qui ont une alimentation en eau à proximité des prises ou des appareils doivent avoir au moins un récipient qui offre une protection spéciale contre l’électrocution. Ces pièces comprennent des salles de bains, des cuisines, des garages et des espaces extérieurs. Les disjoncteurs de fuite à la terre peuvent être soit dans la prise, soit installés dans le panneau de service du disjoncteur.

Luminaires: Le National Electric Code (NEC) exige que chaque pièce, couloir, escalier, garage attenant et entrée extérieure ait au moins un luminaire contrôlé par un interrupteur mural. Les couloirs et les escaliers de plus de six marches nécessitent des interrupteurs à trois voies aux deux extrémités. De plus, il n’est plus légal d’avoir un luminaire à ampoule nue dans un placard. Pour éviter tout risque d’incendie, le globe de tout luminaire à incandescence monté en surface doit être à au moins 12 pouces des étagères et des articles stockés. Les luminaires encastrés et les tubes fluorescents n’ont besoin que de 6 pouces de dégagement.

Autres espaces: Les codes du bâtiment exigent un luminaire dans les salles de service, les greniers, les sous-sols et les espaces sous le plancher.

Types de circuits

Les circuits de dérivation se répartissent en trois catégories :

120 volts

120/140 volts

240 volts

Dans une maison moyenne, la plupart des circuits sont de 120 volts, soit 15 ampères, à usage général, soit 20 ampères pour les petits appareils. Ces circuits nécessitent des fils chauds, neutres et de mise à la terre. Les gros appareils électroménagers tels que les cuisinières et les sécheuses nécessitent l’entrée de 120 et 240 volts. Ces circuits nécessitent deux fils chauds, un fil neutre et un fil de terre.

Voici les directives pour choisir le bon conducteur pour votre nouveau circuit de dérivation :

Circuit de dérivation standard de 120 volts: Pour les circuits à usage général de 15 ampères, un fil de cuivre n ° 14 est nécessaire, bien que les électriciens utilisent souvent un fil n ° 12 car cela réduit le risque de surcharge du circuit. Si vous faites du câblage pour des circuits de petits appareils, choisissez le fil #12.

Circuit gros électroménager: Avant de commencer, vérifiez les informations d’installation de l’appareil et vérifiez également votre code électrique local pour les mandats spécifiques. Voici les lignes directrices :

Lave-vaisselle : 20 ampères, 120 volts, fil de cuivre n° 12

Élimination des ordures : 20 ampères, 120 volts, fil de cuivre n° 12

Sécheuse électrique : 30 ampères, 120/240 volts, fil de cuivre n° 10

Combinaison cuisinière/four-table de cuisson : 50 A, 120/240 V, fil de cuivre n° 6