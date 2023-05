Mise à la terre électrique

Pour éviter tout risque d’électrocution, tous les circuits doivent disposer d’un système de mise à la terre.

En 1962, les codes électriques ont changé, exigeant que tous les circuits de 120 volts soient mis à la terre; en 1999, les codes ont de nouveau changé, exigeant que tous les circuits de 240 volts soient mis à la terre. La mise à la terre signifie simplement que toutes les parties métalliques d’un circuit entrent en contact avec la terre, ce qui rend leur tension 0, évitant ainsi les chocs électriques ou les incendies en cas de dysfonctionnement électrique.

Disons qu’un fil chaud sur un luminaire de plafond qui n’est pas sur un circuit mis à la terre se détache et entre en contact avec la verrière métallique du luminaire. Parce que le métal est très conducteur, l’ensemble du luminaire deviendrait « chaud ».

Si vous tentiez de changer l’ampoule, par exemple, le courant électrique dans le luminaire tenterait de se mettre à la terre, vous utilisant comme chemin. Cela vous ferait un sacré choc. Cette même condition pourrait se produire partout où l’électricité et le métal se rencontrent.

Cependant, rien de tout cela ne pourrait se produire si le circuit avait un système de mise à la terre, généralement un fil qui se connecte à la barre omnibus neutre dans le panneau de service et au boîtier métallique du luminaire. Lorsque le courant tentait de terminer son circuit à travers le fil de mise à la terre, le fusible ou les disjoncteurs fermaient tout flux de courant, protégeant ainsi le circuit et votre maison.

La plupart des constructions modernes utilisent un câble sous gaine non métallique (type NM), qui contient un fil de mise à la terre. Dans l’illustration de droite, le fil de mise à la terre non gainé du câble NM se connecte à la barre omnibus neutre dans le panneau de service à une extrémité et à une vis de mise à la terre dans le boîtier métallique à l’autre extrémité. (Si la boîte n’était pas métallique, le fil de mise à la terre n’aurait besoin d’être connecté qu’à la prise.)

Pour une protection supplémentaire, au lieu d’utiliser la prise illustrée, vous pouvez choisir une prise de disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Lorsque ce type de prise détecte un flux de courant inégal, il arrête immédiatement (en 1/40 de seconde) le circuit, rendant tous les appareils branchés sur cette prise particulière, ainsi que tous les autres appareils « en aval », impuissants.

Bien que les prises GFCI ne soient pas nécessaires dans l’ensemble du système électrique d’une maison, les codes électriques actuels exigent qu’elles soient installées dans tous les endroits où il y a de l’humidité, y compris les salles de bains, les cuisines, les terrasses et les patios.