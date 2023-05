Minuteries de piscine

Lorsque vous décidez des commandes et des interrupteurs que vous voulez pour votre piscine, tenez d’abord compte de votre style de vie. Si vous êtes attentif à votre piscine, vous pouvez choisir des commandes simples que vous allumez et éteignez vous-même au jour le jour. Cependant, de nombreuses personnes préfèrent les commandes qui gèrent automatiquement les tâches essentielles, telles que le pompage de l’eau à travers un filtre.

Minuteries manuelles

Ceux-ci fonctionnent généralement comme une minuterie de cuisine à l’ancienne : vous tournez un bouton pour activer la fonction et indiquez combien de temps vous voulez qu’elle soit activée. Habituellement, les minuteries fonctionnent jusqu’à 60 minutes. Une minuterie manuelle est bonne pour les choses qui ne doivent pas être actionnées régulièrement, comme les jets d’un spa ou certaines lumières.

Minuteries électroniques

Un contrôle électronique de piscine haut de gamme est une minuterie qui gère plusieurs fonctions. Il peut dire à la pompe de faire circuler l’eau à travers le filtre, pour garder la piscine désinfectée. Il peut également injecter des produits chimiques de nettoyage au bon moment. Il peut chauffer la piscine à une heure prédéfinie afin que l’eau soit à la bonne température lorsque vous plongez. Il peut également fermer la couverture et allumer et éteindre les lumières à des heures prédéfinies.

En raison de la proximité de l’eau, les interrupteurs n’utilisent généralement pas de fils électriques. Les interrupteurs « Air » envoient une bouffée d’air à travers un tube fin pour allumer et éteindre les choses. Les commandes sans fil sont maintenant le type le plus populaire. Ils envoient un signal radio aux différents appareils, chacun sur une fréquence différente. Une commande électronique sans fil, telle que celle illustrée ci-dessus, consomme peu d’énergie et peut être programmée avec précision.

Rester en contact

Une minuterie mécanique plus ancienne est programmée en déplaçant physiquement de petites languettes métalliques qui s’alignent sur un cadran rotatif qui représente les 24 heures d’une journée. Les minuteries électroniques plus récentes peuvent être programmées pour fonctionner différemment selon les jours. Pour le programmer, suivez les instructions du fabricant et faites attention à la lecture.

Une minuterie électronique peut être connectée à votre téléphone, de sorte que pendant votre absence, vous pouvez appeler et modifier les paramètres. Vous pouvez choisir, par exemple, de faire chauffer l’eau, de retirer le couvercle et de terminer le nettoyage de la pompe dès que vous arrivez à la maison.