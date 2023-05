Minimisez les dégâts d’eau avec la technologie Smart Home

L’eau est l’une des nécessités de base pour la survie humaine, et pourtant, elle se double d’une des forces les plus destructrices de la nature. Même les plus petites gouttes d’eau laissées sans contrôle dans une maison peuvent entraîner la formation de moisissures et de mildiou. Des problèmes plus importants tels que des fuites ou des tuyaux éclatés peuvent déformer le sol, détruire l’isolation et bien plus encore.

Heureusement, les appareils domestiques intelligents d’aujourd’hui peuvent vous alerter si de l’humidité est détectée et potentiellement aider à protéger votre maison contre les dégâts des eaux.

Voici comment vous pouvez utiliser des appareils domestiques intelligents pour protéger votre maison contre les dégâts des eaux.

Utiliser des capteurs d’eau intelligents

Idéalement, placez des capteurs d’eau intelligents dans les sous-sols, sous les armoires et partout où des tuyaux sont présents afin de détecter potentiellement les fuites. Lorsqu’il détecte une fuite, le capteur émet une alarme sonore et envoie une notification push à votre smartphone. Envisagez également d’installer des capteurs d’eau intelligents près des toilettes, des éviers et même autour des chauffe-eau.

Installer une vanne intelligente

Lorsque vous avez une fuite, la première chose à faire est de couper l’eau de la maison pour arrêter le débit d’eau et éviter d’autres dommages. Mais que se passe-t-il si vous n’êtes pas chez vous ou si une fuite se produit au milieu de la nuit ?

Une vanne intelligente fonctionne avec vos capteurs d’eau pour couper automatiquement le débit d’eau lorsqu’une fuite est détectée. Il protège votre habitation sans aucune intervention de votre part.

Configurer une sirène intelligente

Les sirènes intelligentes sont généralement utilisées conjointement avec un système de sécurité. Ces appareils ont un seul but, et un seul : faire le plus de bruit possible et faire savoir au propriétaire que quelque chose ne va pas.

Vous pouvez installer une sirène et la relier à vos capteurs d’eau. Réglez la sirène pour qu’elle se déclenche si le capteur détecte de l’eau dans la maison, et cela ne laissera aucun doute sur le fait que vous devez inspecter la situation.

Installer un détecteur de gel

Les fuites d’eau sont généralement causées par des tuyaux éclatés. Lorsque l’hiver arrive, une conduite d’eau exposée peut facilement geler et se briser, et les propriétaires ne s’en aperçoivent que lorsqu’il est trop tard, une fois que l’eau commence à cracher.

Un détecteur de gel peut vous alerter si vos tuyaux deviennent trop froids. Utilisez-les autour des tuyaux vulnérables, comme ceux d’un sous-sol ou sous la maison dans les zones moins isolées. Si la température descend en dessous d’un certain seuil, le capteur enverra une alerte à votre smartphone.

En résumé

L’eau peut être destructrice, mais vous pouvez minimiser les dommages à votre maison grâce à une détection précoce des fuites et de l’humidité. Les appareils tels que les capteurs intelligents et les vannes intelligentes offrent non seulement une visibilité sur les problèmes que vous ne pouvez peut-être pas voir, mais ils vous donnent également ce dont vous avez le plus besoin : le bénéfice de plus de temps. La vraie valeur de cette technologie intelligente est sa capacité à vous avertir dès qu’un problème survient afin que vous puissiez agir rapidement.

Patrick Hearn est un rédacteur technique basé à Atlanta pour Accueil Xfinity. Lorsqu’il ne recherche pas le dernier gadget ou la dernière solution de sécurité à domicile, il peut être trouvé dans le dernier café en train d’essayer le dernier versage.