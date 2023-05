Mesure précise de la garniture pendant l’installation

Lors de la mesure des planches de garniture pour la coupe, même les pros font des erreurs occasionnelles du « d’oh! » variété. Prenez donc le temps de mesurer soigneusement et revérifiez votre mesure pour être sûr de ne pas perdre un bon morceau de moulure. Voici quelques conseils de mesure. (Pour l’installation d’une moulure couronnée, qui nécessite des techniques spécifiques, voir Comment installer une moulure couronnée.)

Conseils d’experts sur la façon de mesurer avec précision les garnitures intérieures lors de l’installation, du choix et de l’utilisation des bons outils de mesure à l’utilisation d’un poteau d’histoire.



Vérification de vos outils de coupe

Tout d’abord, testez pour vous assurer que vos outils de mesure sont précis. Si vous travaillez avec un assistant, prenez une mesure avec un outil pendant que votre assistant mesure avec un autre et comparez vos résultats.

Le crochet d’un ruban à mesurer glisse d’avant en arrière sur environ 1/8 de pouce – l’épaisseur exacte du crochet – de sorte que vous obteniez la même mesure, que vous l’accrochiez ou que vous l’aboutiez. Testez-le sur un morceau de ferraille pour vous assurer que la mesure est la même dans les deux sens.

Un niveau sort souvent de l’alignement. Placez votre niveau sur une surface horizontale plane, notez la position de la bulle, puis retournez le niveau. Si la bulle n’est pas exactement dans la même position, il est peut-être temps de passer à un nouveau niveau.

Sinon, vous devrez retourner le niveau à chaque fois que vous mesurez et tracez une ligne ou maintenez la planche dans une position médiane. Effectuez le même test tout en maintenant le niveau contre une surface verticale pour vous assurer que vous obtenez des lignes à plomb précises.

Les carrés de cadrage sortent rarement de l’équerre, mais ils se plient, ce qui peut fausser vos mesures. Testez le vôtre contre deux bords d’usine d’un morceau de contreplaqué. Un carré à angle solide (également appelé carré de vitesse) est presque toujours fiable.

Gardez à l’esprit qu’une scie à onglet électrique ou une scie circulaire coupera généralement une ligne (ou trait de scie) d’environ 1/8 de pouce de large. Une scie à dos à main aura probablement un trait de scie plus étroit.

Bonnes habitudes d’installation des garnitures

Travaillez méthodiquement pour vous assurer que vous mesurez et marquez chaque planche de la même manière. Lorsque vous utilisez un ruban à mesurer, dites à votre assistant (ou doucement à vous-même) les mesures.

Si vous utilisez un crayon de menuisier, prenez le temps de l’aiguiser proprement afin de pouvoir tracer des lignes fines. De nombreux menuisiers préfèrent utiliser un crayon standard ; d’autres marquent avec un couteau au lieu d’un crayon.

Dessinez un V plutôt qu’une seule ligne, la pointe du V indiquant l’emplacement précis de la coupe. Ensuite, utilisez un carré pour tracer une ligne à travers le V et marquez le côté des déchets avec un X pour vous assurer que vous coupez le bon côté de la ligne (vous voulez couper pour que la ligne reste sur la pièce de garniture).

Gérer les seizièmes

Compter des seizièmes de pouce est fastidieux et entraîne souvent des erreurs. Ainsi, par exemple, si la mesure est de 14 3/16 pouces, certains menuisiers disent « 14 et un quart moins », ce qui signifie 1/16 de moins que 14 1/4. . D’autres disent « 14 et un quart de moins ».

D’autres encore disent « 14 ans et quart ; coupez la ligne », ce qui signifie que vous devez couper toute la largeur de la ligne (qui a tendance à être d’environ 1/8 de pouce de large). Pour indiquer 14 5/16, utilisez « 14 et un quart plus » ou « fort » ou « quitter la ligne ».

Lors du marquage d’une coupe, utilisez la méthode la plus simple avec le moins de possibilités d’erreur. Souvent, la meilleure option est de maintenir une pièce en place contre le mur et de la marquer plutôt que d’utiliser un ruban à mesurer. Cette méthode fonctionne souvent lorsqu’une extrémité de la pièce se termine à un coin extérieur, mais cela ne fonctionnera pas lorsque vous mesurez d’un coin intérieur à l’autre.

Avant de maintenir la pièce en place, assurez-vous que l’extrémité que vous ne couperez pas est carrée, car vous ne pouvez pas toujours faire confiance aux planches pour qu’elles soient coupées à l’équerre de l’usine.

Lors de la mesure d’un cadre de porte, tracez une ligne le long du bord du jambage indiquant la quantité de bord du jambage que vous souhaitez révéler, généralement 1/4 ou 3/8 de pouce. Maintenez les pièces verticales du boîtier en place et utilisez la ligne tracée pour les marquer. Une fois les deux verticales en place, maintenez l’horizontale en place contre les verticales pour la marquer.

Utiliser un poteau d’histoire

Lorsque vous installez une cimaise ou une autre moulure au milieu des murs d’une pièce, vous voulez que toutes les pièces soient exactement à la même hauteur. Vous pouvez le faire en traçant des lignes de niveau, mais cela prend du temps. Tant que vos sols sont raisonnablement de niveau, l’utilisation d’un poteau d’histoire est plus facile.

Vous pouvez faire un poteau d’histoire à partir d’un morceau de bois ou de garniture. Marquez-le avec la hauteur des moulures que vous souhaitez installer. Maintenez le poteau en position et marquez le mur à divers points ou marquez l’une des extrémités d’un mur et tracez une ligne de craie entre les marques.

Accrocher un ruban à mesurer

Si une pièce est coupée en biais à l’extrémité que vous ne coupez pas, il sera difficile d’y accrocher le ruban à mesurer. Au lieu de cela, posez la pièce de garniture le long d’une planche 1-by, avec son extrémité même avec la fin du 1-by, et accrochez le ruban au 1-by à la place.