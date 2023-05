Mélanger et appliquer le mortier mince

Assurez-vous d’utiliser un ciment-colle renforcé au latex ou au polymère; sinon, il est susceptible de se fissurer, entraînant des carreaux lâches. Vous pouvez acheter du ciment-colle «fortifié en polymère» que vous mélangez avec de l’eau, ou vous pouvez acheter un mortier-colle non fortifié moins cher et ajouter du latex liquide comme indiqué.

Utilisez un ciment-colle gris pour les carreaux de céramique et de pierre de couleur foncée. Cependant, de nombreux types de marbre, de verre et d’autres types de carreaux sont légèrement translucides, de sorte qu’un mortier gris les brouillerait légèrement. Pour ces carreaux, utilisez du thinset blanc, qui ne coûte qu’un peu plus cher.

Mélangez le mortier mince et laissez-le reposer le temps spécifié par le fabricant. Ajoutez lentement quelques centimètres de liquide au fond d’un seau de 5 gallons, puis versez un peu de poudre (n’ajoutez pas d’eau trop rapidement). Le mélange à la main peut être un travail assez ardu – une perceuse d’un demi-pouce équipée d’une palette de mélange rend le travail beaucoup plus facile. Tenez le seau entre vos pieds pendant que vous faites tourner la pagaie. Travaillez lentement au début pour éviter de renverser le mortier hors du seau. Faites ensuite tourner la palette plus rapidement jusqu’à ce que le mortier ait une consistance lisse. Lorsque vous prenez la pagaie, le mortier doit rester collé pendant quelques secondes avant de glisser. Continuez à mélanger jusqu’à ce que vous obteniez une consistance qui conserve sa forme et est à peine versable.

En commençant dans un coin, vider ou ramasser le mortier sur la surface. Utilisez la glissière plate de la truelle pour étaler le mortier sur une surface d’environ 3 pieds carrés. À l’aide du côté cranté de la truelle, peignez le mortier pour produire une surface uniforme. Utilisez de longs coups et maintenez la truelle à un angle constant. Si le mortier commence à durcir pendant que vous travaillez, soit en surface, soit dans le seau, jetez-le et mélangez un nouveau lot.