Meilleur guide d’achat de douche à vapeur

Ce guide d’achat de douche à vapeur impartial montre comment acheter ou construire la meilleure douche à vapeur, y compris des douches à vapeur personnalisées, des unités modulaires et des générateurs de vapeur.

Les douches à vapeur sont populaires dans les gymnases et les clubs de santé depuis des décennies, grâce à leur capacité à aider à détendre les muscles, à apaiser les articulations douloureuses et à revigorer les corps fatigués.

Désormais, les fabricants de douches à vapeur se concentrent sur le marché des spas à domicile, offrant aux propriétaires une gamme de produits allant des douches à vapeur complètes aux équipements qui peuvent ajouter des capacités de vapeur à une douche conventionnelle. Ces produits offrent un excellent moyen d’installer des douches à vapeur dans les salles de bains résidentielles pour un confort et un luxe ultimes.

Parce que les douches à vapeur sont relativement nouvelles dans les foyers américains, la plupart des propriétaires ne savent pas trop ce qu’il faut rechercher lors de l’achat d’une douche. Ce guide d’achat de douches à vapeur vous aidera à trier vos options.

Bases de la douche à vapeur

Une douche à vapeur est essentiellement une petite pièce fermée avec un générateur de vapeur et une porte étanche à la vapeur. Le générateur de vapeur chauffe l’eau à ébullition et délivre ensuite la vapeur résultante dans la pièce fermée. Des carreaux ou un autre matériau imperméable à la vapeur chaude et humide recouvrent les murs, le plafond et le sol d’une douche à vapeur.

À l’intérieur de la douche, un siège ou un banc vous offre un endroit pour vous détendre pendant que vous vous baignez dans la vapeur. De plus, presque toutes les douches à vapeur servent également de douches ordinaires avec des commandes d’eau et une ou plusieurs pommes de douche.

Une douche à vapeur vous convient-elle ?

L’achat d’une douche à vapeur n’est pas comme l’achat d’une machine à laver. En plus du coût de l’équipement, attendez-vous à payer un entrepreneur pour l’installer. Et sachez que, parce qu’un générateur de vapeur met une énorme quantité d’humidité dans l’air, la cabine de douche – et la salle de bain – nécessite une conception ou une considération personnalisée pour éviter les moisissures et/ou les dommages causés par l’humidité.

Les personnes atteintes de certaines conditions médicales, telles que l’hypertension artérielle et le diabète, ne doivent pas utiliser les douches à vapeur sans avoir d’abord consulté un médecin. Les femmes enceintes et les très jeunes enfants ne doivent jamais prendre de douche à vapeur.

Considérer vos options

Vous pouvez acheter une douche à vapeur sous forme de kit complet, prêt à être installé. Ou vous pouvez acheter un générateur de vapeur et l’installer dans une enceinte sur mesure. Vous devez d’abord choisir entre une douche à vapeur préfabriquée et fabriquée ou une douche sur mesure. De plus, si vous envisagez d’installer une douche à vapeur sur mesure, attendez-vous à choisir le bon type de générateur de vapeur à acheter.

Unités de douche à vapeur modulaires

L’achat d’une unité de douche à vapeur modulaire est le moyen le plus rapide et le plus simple d’obtenir une nouvelle douche à vapeur. D’un prix généralement compris entre 3 000 $ et 5 000 $, les unités de douche à vapeur modulaires tout-en-un préfabriquées ont des portes intégrales, des sièges moulés, des distributeurs de vapeur, plusieurs pommes de douche, etc.

Dans l’un d’entre eux, vous pouvez profiter d’un bain de vapeur ou d’une douche ordinaire – et certaines unités de douche à vapeur ont même des baignoires à remous à la base.

Construction d’unités modulaires

Fabriqués en acrylique facile à nettoyer, ces boîtiers étanches empêchent la vapeur d’eau de s’échapper dans le reste de la salle de bain où elle pourrait endommager les murs, le papier peint et la peinture.

Les tailles et configurations de base s’adaptent à l’espace d’une baignoire/douche conventionnelle. Par conséquent, le remplacement d’une baignoire existante par une douche à vapeur peut ne pas nécessiter une reconstruction excessive. La plupart permettent une installation et un raccordement faciles à la plomberie.

Couleurs et modèles

Ne vous attendez pas à beaucoup de choix de couleurs. La plupart des douches à vapeur modulaires sont disponibles en blanc ou en blanc cassé. Recherchez un modèle doté d’un sol texturé pour réduire les risques de glissade.

Les unités modulaires en acrylique ne s’intègrent souvent pas aussi harmonieusement dans une salle de bain que les douches à vapeur sur mesure qui utilisent le même carrelage, la même pierre ou d’autres matériaux utilisés ailleurs dans la pièce.

Où acheter des unités de douche à vapeur modulaires

Vous pouvez acheter des unités de vapeur de douche modulaires en ligne et dans les magasins de sauna et de spa à domicile. Découvrez les nombreuses marques différentes, car chacune a ses propres particularités. Les marques populaires incluent Kohler, Whirlpool, Wasauna, Finnleo, Steamist et LineaAqua. Par exemple, les douches à vapeur en acrylique de Wasauna sont dotées d’un renfort en fibre de verre pour une plus grande résilience. LineaAqua propose une variété de designs ultramodernes, dont le modèle Caesar, une enceinte circulaire autoportante en verre bleu trempé.

Si vous commandez une douche à vapeur modulaire en ligne, vérifiez les dimensions. Demandez l’emplacement d’une salle d’exposition que vous pouvez visiter ou demandez au fabricant de vous envoyer des photos avant d’acheter. Discutez également de toutes les exigences en matière de plomberie et d’électricité.

Si vous achetez un kit de douche à vapeur auprès d’un revendeur local, demandez le nom d’un plombier ou d’un électricien expérimenté dans l’ajout de ces appareils aux salles de bains. Cela devrait vous faire économiser de l’argent sur les coûts d’installation.

Bénéficiez d’une garantie d’un à trois ans avec une unité de douche à vapeur. La dernière chose dont vous avez besoin est une unité qui fuit ou qui ne produit pas suffisamment de vapeur. Sans garantie, vous risquez de faire face à des réparations coûteuses et de ne pas obtenir entière satisfaction.

Douches à vapeur personnalisées et de luxe

Une douche à vapeur personnalisée fonctionne généralement mieux si vous voulez une douche à vapeur qui se fondra parfaitement dans votre salle de bain.

Qu’est-ce qu’une douche vapeur sur mesure ? Fondamentalement, il s’agit de n’importe quelle douche fermée qui est connectée à un générateur de douche à vapeur et conçue pour gérer la vapeur d’eau. Dans la plupart des cas, cela signifie une douche entièrement carrelée sur le sol, les murs et le plafond, et dont la porte est complètement étanche. Il a généralement un certain type de siège.

Construction de douche à vapeur personnalisée

Dans la plupart des cas, vous construisez une douche à vapeur personnalisée à partir de zéro lors de la construction ou de la rénovation de la salle de bain. Bien sûr, dans un travail personnalisé, vous pouvez ajouter toutes les commodités que vous souhaitez, des pommes de douche cascade aux douches à panneaux. Pour une performance optimale du générateur de vapeur, le plafond de la douche ne doit pas dépasser 8 pieds.

Selon les travaux à réaliser, les finitions et les équipements choisis, le coût d’un hammam douche sur mesure peut être considérablement plus élevé que celui d’un module modulaire.

Cependant, la simple conversion d’une douche peut coûter moins cher. Pour ce type de douche à vapeur, il vous suffit d’installer une porte de douche qui scelle, de couvrir toutes les surfaces non carrelées avec des carreaux et d’installer le générateur de vapeur et ses commandes.

Une mise en garde : pour la résistance à l’eau, posez les carreaux dans un lit de mortier – ne les collez pas sur des cloisons sèches résistantes à l’eau avec de l’adhésif (discutez-en avec un entrepreneur en carrelage). La vapeur d’eau d’un hammam peut endommager votre maison si elle n’est pas correctement contrôlée.

Suites de douche à vapeur de luxe

Certaines des douches à vapeur d’aujourd’hui, appelées à juste titre « suites de douche », sont chargées jusqu’aux branchies avec des fonctionnalités. Comme vous pouvez le deviner, les prix peuvent monter en flèche.

Une salle de douche de luxe peut coûter entre 20 000 $ et 30 000 $. Certains d’entre eux ressemblent à des parcs à thème aquatiques. Les options comprennent l’aromathérapie, les masseurs de pieds à pression aquatique, les radios et lecteurs de CD étanches, les connexions iPod, les téléphones mains libres, l’éclairage d’ambiance fluorescent, les averses de pluie au plafond, les jets d’eau multiples, les cascades et les vaporisateurs corporels.

Elles varient en taille de petite à immense et peuvent accueillir de deux à 10 personnes.

Comment choisir un générateur de douche à vapeur

Le cœur d’une douche à vapeur est un générateur de vapeur, qui produit de la vapeur (vapeur d’eau). Si vous construisez une nouvelle douche à vapeur, vous en aurez besoin. Les générateurs de douche à vapeur populaires sont vendus par Kohler, Steamist, SteamSpa, Mr. Steam et Steam Planet. Imaginez que vous paierez entre 500 $ et 2 500 $ pour un générateur de vapeur, selon la taille et les caractéristiques. La plupart des magasins de saunas et de spas à domicile devraient avoir un modèle à des fins de démonstration.

Comment fonctionne un générateur de vapeur

L’unité illustrée à droite se connecte à la plomberie de votre maison. Il dispose d’un réservoir en acier inoxydable équipé d’un élément chauffant électrique à commande thermostatique qui, lorsqu’il est allumé, fait bouillir l’eau en produisant de la vapeur. Cette vapeur est ensuite acheminée vers la douche par un distributeur spécial au bas du mur. Parce que la vapeur est surchauffée, la buse est généralement isolée et/ou blindée pour se prémunir contre les brûlures.

Le générateur peut être installé jusqu’à 25 pieds de la douche, il peut donc être caché sous la vanité, dans un placard, dans le grenier ou sous le plancher. Les commandes permettent aux utilisateurs de régler et de surveiller les températures. Les panneaux de commande peuvent être montés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte, ou les deux.

Lorsque deux commandes sont utilisées, celle à l’intérieur indique la température exacte, dispose d’un réglage de la température et d’un arrêt. Le contrôle extérieur a une minuterie qui est utilisée pour arrêter automatiquement la vapeur après une période de temps spécifiée.

Comment dimensionner un générateur de vapeur

Achetez un générateur de vapeur qui fonctionne silencieusement et produit la quantité de vapeur requise rapidement, uniformément et efficacement. Les générateurs ont chacun une puissance nominale, en fonction de la quantité d’énergie électrique qu’ils consomment par heure. Généralement, plus la note est élevée, plus ils produisent de vapeur.

Le générateur doit produire suffisamment de vapeur pour votre cabine de douche. Commencez donc par mesurer l’espace intérieur de votre douche à vapeur et calculez sa superficie en mètres cubes, en multipliant la longueur par la largeur par la hauteur.

Reportez-vous ensuite à ce tableau pour trouver la taille de l’unité qui peut gérer ce nombre de pieds cubes. Bien que ce tableau soit basé sur les recommandations de Kohler, ces tailles conviennent à la plupart des produits.

56 cu. pi 5kW

112 cu. pi 7kW

240 cu. pi 9kW

317 cu. pi 11kW

Avant d’acheter, lisez les spécifications du produit pour confirmer la bonne taille et les performances attendues. Par exemple, certains générateurs de vapeur commencent à produire de la vapeur en moins de deux minutes. D’autres réduisent automatiquement la production après avoir atteint une température prédéfinie, permettant un flux constant d’air chaud et humide au lieu de courts jets de vapeur.