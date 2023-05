Matériaux pour portes coulissantes et patio

Les portes-fenêtres et les coulisses sont fabriquées à partir d’une variété de matériaux. Une porte en bois n’est pas nécessairement que du bois – certaines portes en bois ont des intérieurs en acier et certaines portes en acier ont des extérieurs en bois. Une porte en fibre de verre ou en acier peut avoir un cadre en bois. Et presque toutes les portes peuvent avoir un noyau isolant en mousse écoénergétique. Certains curseurs sont également en aluminium.

Portes patio en bois. C’est le matériau le plus couramment utilisé pour les portes-fenêtres en raison de sa beauté naturelle. Les rayures sont relativement faciles à réparer. Parce que le bois est vulnérable aux dommages causés par les intempéries, il doit recevoir une finition durable de teinture ou de peinture, et il doit être teint ou repeint toutes les quelques années. Vous pouvez acheter des portes en bois qui sont apprêtées en usine ou pré-peintes dans des couleurs standard ou, pour une prime, peintes avec des couleurs personnalisées.

Les bois durs et les bois tendres sont utilisés, bien que le bois dur soit plus courant lorsqu’une finition naturelle est souhaitée. Divers ont leurs propres avantages et inconvénients – certains sont très résistants aux intempéries et d’autres sont meilleurs pour les taches. Voici les caractéristiques de quelques espèces populaires :

• Le peuplier est un choix idéal car il accepte bien les peintures et les teintures et est généralement peu coûteux.

• Le chêne rouge est le plus populaire et le plus abondant des feuillus. Il a une excellente résistance à l’eau et subira plus d’abus en raison de son grain de coursier.

• Le frêne est légèrement plus dur que le chêne rouge et se tache bien.

• Le hickory est le plus solide, le plus lourd et le plus dur des bois durs. Il semble mieux dans une application rustique telle qu’une cabane en rondins.

• Le chêne blanc est considéré comme le meilleur bois tout autour et laisse peu ou pas d’eau pénétrer sa surface. Il offre également une excellente résistance à l’usure et est très facile à tacher. Le chêne blanc est couramment utilisé sur les bateaux et dans la fabrication de fûts de vin et de whisky.

• Le cerisier s’assombrit avec l’exposition à la lumière et aussi avec l’âge. Il résiste au gauchissement, est dur, robuste et se tache bien. Le cerisier est recherché pour une utilisation dans les meubles, les armoires et les portes.

• Le noyer est un bois dur dur et foncé qui présente parfois des stries blondes. Le noyer se colore pour une finition exceptionnelle et vient juste après le cerisier comme choix pour les meubles, les armoires et les portes.

• L’acajou est un bois tropical qui est durable et se déformera rarement. Il est de couleur brun rougeâtre et possède d’excellentes qualités de finition.

Le cèdre espagnol et le chêne blanc sont d’autres choix de bois populaires. Certaines entreprises proposent des kits d’échantillons pour environ 10 $. Ces kits contiennent des échantillons de bois populaires dans de fines pièces rectangulaires que vous pouvez poncer et finir pour voir à quoi ils ressembleront dans votre pièce.

Portes composites en fibre de verre. Ce matériau synthétique a un attrait propre et moderne et peut être peint ou teint. En raison de la nature synthétique de la fibre de verre, les portes fabriquées à partir de celle-ci sont durables et ne se décolleront, ne gonfleront ou ne se déformeront jamais.

La fibre de verre est d’un prix modéré, résistante aux bosses, économe en énergie et nécessite peu d’entretien. La fibre de verre, cependant, peut se fissurer sous un impact violent.

Portes recouvertes d’aluminium et de vinyle. Combinant le meilleur de deux mondes – la beauté du bois naturel à l’intérieur et la durabilité des surfaces en aluminium ou en vinyle à l’extérieur – les portes revêtues de bois sont une option extrêmement populaire nécessitant peu d’entretien. Les surfaces extérieures du revêtement en aluminium sont préfinies avec un revêtement en usine.

Portes en acier. Les portes en acier sont faites d’acier galvanisé de gros calibre appliqué sur un noyau de mousse rigide. Leurs surfaces sont généralement recouvertes d’un polymère ou de vinyle et sont gaufrées à grain de bois, mais elles ne font qu’un travail équitable en imitant le bois. L’acier offre peu d’entretien et de résistance. Cependant, l’acier peut bosseler et est difficile à réparer ; De plus, ce matériau peut rayer et rouiller s’il n’est pas repeint régulièrement. En raison de leur âme en mousse, la plupart des portes en acier offrent une bonne efficacité énergétique.

Portes en aluminium. L’aluminium massif, utilisé pour les cadres et les rails de certaines portes coulissantes, est léger et durable. Grâce à sa finition anodisée, il résiste à la corrosion et ne rouille pas. Il se bosse facilement.