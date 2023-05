Matériaux pour chemins, pavés et marches

Un guide d’achat utile qui couvre les matériaux généralement utilisés dans les chemins, les pavés et les marches. Comprend des informations sur les avantages et les inconvénients de chaque matériau.

Si des marches font partie de votre aménagement paysager, gardez à l’esprit que la largeur idéale pour un passage confortable et sécuritaire est d’au moins 2 pieds.

Aussi, ne vous précipitez pas vers votre destination ; des marches avec des marches expansives (13 à 16 pouces) et une ascension progressive (une montée d’environ 5 à 6 pouces d’une marche à l’autre) envoient un message de bienvenue.

Les matériaux pour les passerelles et les marches couvrent toute la gamme, du béton de base à la dalle robuste. Lorsque vous choisissez un matériau, tenez compte du temps que vous pouvez consacrer à votre projet, du look que vous souhaitez obtenir et de votre budget.

Avant de rejeter le béton coulé traditionnel, gardez à l’esprit que les options vont bien au-delà de la dalle de base; une grande variété de traitements décoratifs est disponible. Bien sûr, vous pouvez également opter pour l’aspect épuré et simple du béton coulé pour votre allée.

Le béton se présente également sous la forme de pavés, qui sont facilement disponibles dans de nombreux styles. Celles-ci peuvent aller de variétés abordables imitant la tuile, la brique ou la pierre à des types imbriqués qui s’assemblent via des joints pour former une surface lisse et durable.

La pierre naturelle, du granit robuste au grès poreux, peut être utilisée à bon escient. Les chantiers de pierre portent des «dalles», de grosses pierres plates de 1 à 4 pouces d’épaisseur, dans de nombreuses variétés, couleurs et textures. Tenez toujours compte des exigences climatiques avant de faire vos choix, car certaines pierres, telles que les ardoises et le quartzite, peuvent ne pas convenir aux conditions météorologiques humides ou glaciales.

Lorsque vous travaillez avec des dalles, vous pouvez soit placer des pierres dans du sable, soit sur un sol ferme et stable, en comblant les lacunes avec du sable, des plantes ou du gravier. Gardez à l’esprit le coût élevé de la pierre, qui pourrait être prohibitif.

Si vous désirez un look naturel, une option plus rentable est la brique. La brique est facile à assembler et, bien qu’elle ne soit pas aussi durable que le béton, elle peut encore durer de nombreuses années si vous achetez une variété conçue pour le pavage. Ici aussi, gardez à l’esprit votre climat ; les briques classées MX conviennent aux régions chaudes, mais si votre temps descend dans des températures glaciales en hiver, assurez-vous d’utiliser des briques classées SX. Soit des briques de mortier ensemble sur une dalle de béton (vous voudrez peut-être confier ce travail à un professionnel), soit installez des pavés sur un lit de sable et de gravier.

Si vous avez déjà une base de béton en bon état et lisse, mais que vous aspirez à un look plus excitant, envisagez d’ajouter une couche de dalles de pavage extérieures. Tout d’abord, appliquez un film de liant au latex sur le béton, ajoutez une couche de mortier renforcé au latex, puis posez les carreaux. Appuyez sur le coulis sablé (renforcé au latex) entre les carreaux et utilisez une éponge pour assurer une application uniforme. Lorsque vous choisissez des carreaux, vous avez de nombreuses options, mais évitez toute variété qui créerait une surface glissante dans des conditions humides.