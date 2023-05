Matériaux de toit de patio et de belvédère

Une gamme de matériaux est utilisée pour construire des abris extérieurs, mais le bois est le préféré.

Bien que plusieurs matériaux conviennent à la construction de structures extérieures, le bois est le préféré. Les éléments structuraux – poteaux, poutres et chevrons – sont généralement fabriqués à partir de bois de dimension; les toits en bois peuvent être faits de planches, de lattes et de lattes, de contreplaqué, de bois tressé ou de bardeaux.

Les matériaux de structure populaires autres que le bois comprennent le béton, le stuc et l’acier. Les matériaux de toiture populaires autres que le bois comprennent le tissu extérieur, le plastique, le verre et les bardeaux d’asphalte.

Bois alternatifs pour les toits de patio

Les produits de bois traditionnels ne sont pas votre seule option lors de la conception et de la planification d’un plafond extérieur. Les alternatives suivantes sont choisies pour leur attrait rustique, leur facilité de construction, leur faible prix ou leur légèreté. Certains sont faciles à trouver; d’autres peuvent devoir être commandés spécialement.

Panneaux de treillis préassemblés

Fabriqués dans des tailles de 4 pieds sur 8 pieds, 2 pieds sur 8 pieds et parfois 4 pieds sur 6 pieds, les panneaux de treillis préassemblés donnent l’apparence de lattes entrecroisées sans toutes les mesures, découpes et fixations. Recherchez le séquoia (photo de droite) ou le cèdre, les seuls bois qui résistent aux éléments. Vérifiez également le grade avant d’acheter ; plus c’est haut, mieux c’est. Les motifs typiques sont en diagonale et en damier, bien que d’autres motifs soient disponibles.

Si vous recherchez une option sans entretien, pensez aux panneaux de treillis en vinyle, qui imitent l’apparence d’un treillis en bois peint. Ils sont lisses, durables, résistants aux insectes et à l’humidité et ne nécessitent jamais de finition. Pour ces raisons, ils coûtent plus cher que le bois mais peuvent en valoir la peine pour la facilité d’entretien. Les panneaux de treillis en vinyle sont disponibles en tailles de 4 pieds sur 8 pieds ou 2 pieds 10 pouces sur 8 pieds en blanc ainsi que dans plusieurs tons de terre.

Enjeux de raisin

Longtemps un incontournable des constructeurs de clôtures pour leur aspect taillé à la main, les piquets de raisin sont facilement disponibles dans les centres de jardinage et de jardinage. Ils mesurent environ 2 pouces sur 2 pouces d’épaisseur et 6 pieds de long, bien que les piquets fendus fonctionnent également bien. Le séquoia et le cèdre sont les choix pour une utilisation en extérieur.

Poteaux

Généralement achetés auprès d’une entreprise d’approvisionnement spécialisée dans les produits paysagers uniques, des longueurs de séquoia ou de cèdre de 1 par 1 pouce, des poteaux de lodge qui ont été prétraités avec des conservateurs, des vegas (poteaux de lodge les plus couramment utilisés dans l’architecture du sud-ouest), des arbres les piquets et les poteaux de haricots sont les matériaux de choix pour un aspect rustique.

Roseau tissé

Facile à trouver dans la plupart des centres de jardinage, le roseau tissé se présente en rouleaux de 6 pieds de large qui mesurent 15 ou 25 pieds de long. Le roseau est entrelacé avec du fil d’acier inoxydable pour améliorer l’endurance, bien que le fil puisse être facilement coupé et retordu. Cependant, les brins de fil échoueront s’ils sont soumis à une flexion constante, de sorte que le matériau doit être fermement fixé avec des clous ou des agrafes à une structure rigide. Le roseau tissé n’a pas la même résistance à l’humidité que le cèdre et le séquoia, il devra donc être remplacé tous les deux à trois ans. Pourtant, en raison de son faible coût, le roseau tissé est une option abordable.

Bambou tressé

Semblable au roseau tissé, le bambou tissé est entrelacé de fil et se décline en deux qualités : fendue et allumette. La variété fendue est la plus grossière des deux, ce qui la rend préférable pour la plupart des installations. L’allumette, fabriquée à partir de fines lamelles provenant de la couche interne de la tige de bambou, est préférable si vous souhaitez un plafond réglable. Parce que le bambou tissé est fabriqué principalement pour les stores, il n’est disponible qu’en rouleaux de 6 pieds de long et de 3 à 12 pieds de large.

Épicéa et tilleul tissés

Comme d’autres matériaux tissés, ces bois sont entrelacés avec un autre élément, en l’occurrence la ficelle. Pour une utilisation en extérieur, choisissez un matériau qui est entrelacé avec une ficelle de seine de haute qualité.

Toits de patio en métal manufacturé

Les systèmes en métal manufacturé sont une option populaire pour les propriétaires qui veulent un toit de terrasse ou un treillis nécessitant peu d’entretien et facile à assembler.

Ceux-ci ont tendance à ne pas être destinés à une installation à faire soi-même. La plupart des produits disponibles doivent être assemblés par des fabricants accrédités en usine.

Ces toits de terrasse sont fabriqués à la fois en aluminium et en acier. En conséquence, ils sont très durables et faciles à entretenir.

Pour les produits résidentiels, l’aluminium est le matériau de choix. Il est plus léger et plus facile à travailler que l’acier.

L’acier est plus résistant. Il est utilisé pour les structures commerciales, comme celles des parcs. Mais il est aussi parfois installé à domicile.

L’acier et l’aluminium reçoivent tous deux une finition thermolaquée durable, souvent teintée de bois, avec une garantie à long terme. L’aspect du bois est convaincant de loin mais, de près, il devient clair qu’il s’agit de métal avec une texture estampée.