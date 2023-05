Maisons de style ranch

Lorsque la maison de style ranch surbaissée est apparue pour la première fois dans les années 1920, c’était un écart choquant par rapport à la norme. Des années 1940 aux années 1970, cependant, des maisons de ranch à un étage ou à deux niveaux ont vu le jour par millions dans d’innombrables lotissements.

Dans les années 1950, neuf maisons nouvellement construites sur dix étaient des ranchs. Les constructeurs qui réduisaient leurs coûts ont découvert des moyens incalculables d’économiser, mais la commodité moderne était arrivée.

Les détails artisanaux des styles antérieurs étaient sortis, et les lignes épurées, les surfaces artificielles et les caractéristiques pour un style de vie plus détendu étaient de la partie.

Le garage était maintenant attaché à la maison souvent en forme de L. Des portes coulissantes s’ouvraient sur un patio, où papa faisait un barbecue pendant que maman déchargeait joyeusement son nouveau lave-vaisselle électrique. Le salon avait de grandes baies vitrées avec des panneaux centraux fixes, mais les fenêtres des autres pièces étaient souvent placées en hauteur pour laisser entrer la lumière tout en offrant de l’intimité.

La tanière, une nouvelle invention qui encourageait la convivialité familiale autour de la télévision en noir et blanc, comportait souvent des panneaux et pouvait même avoir une radio/interphone câblée dans le mur.

Murs et plafonds. Les murs et les plafonds en plâtre et lattis ont lentement cédé la place aux cloisons sèches, moins coûteuses à installer et largement utilisées à la fin des années 1950. Les moulures des fenêtres et des portes ont des profils simples et étroits et les moulures couronnées sont inexistantes. Les plafonds cathédrale et les tuiles acoustiques texturées étaient très demandés. Des luminaires encastrés font leur apparition, parfois recouverts de panneaux translucides.

Planchers. La moquette est devenue le dernier luxe, souvent installée sur des planchers de bois franc. Finalement, le bois dur a été omis, la moquette est donc devenue essentielle. La laine coupée a évolué en fibres synthétiques torsadées et, dans les années 1970, une grande partie de la moquette était à poils longs. Des carreaux de linoléum recouvraient le sol de la cuisine, mais dans les salles de bains, il s’agissait de carreaux de céramique, souvent de couleur vert pâle ou rose pêche.

Surfaces. Les panneaux de pin noueux vernis à un brillant doré étaient les préférés pour les murs, en particulier dans la tanière. Dans la cuisine, des plans de travail en plastique stratifié dans des tons de corail, aqua, gris, noir et blanc, éventuellement ornés d’un motif boomerang ou de glace fissurée, étaient bordés de bandes d’aluminium. Les gros électroménagers brillaient d’un blanc éclatant avec des poignées chromées brillantes, et une multitude de petits électroménagers étaient posés sur le comptoir, prêts à faciliter la cuisson et la préparation.

Tissus. Les meubles rembourrés sont recouverts de tissus flammés robustes, de tissu d’écorce ou de Naugahyde d’apparence cuir. Les draperies sont fabriquées à partir de satin antique et de tissus à armure ouverte (le tissu en fibre de verre était populaire à l’époque, mais n’est pas recommandé aujourd’hui, même si vous pouvez le trouver).

Meubles. Surbaissés pour correspondre à la maison, les meubles rembourrés ont souvent des lignes droites, des pieds en métal et un tissu nubby. Les meubles en bambou étaient populaires pour la tanière « Florida-room » et étaient recouverts de tissu d’écorce ou de toile avec un passepoil contrasté. Le bois blond était la finition ultime, et des suites entières de meubles se déclinaient en différents groupes de styles. Junior, cependant, aurait peut-être préféré que sa chambre soit décorée avec des lits superposés à roues de chariot et un motif du Far West. Dans le patio, des fauteuils papillons en toile sur châssis en fer soudé virevoltaient en profusion colorée autour du gril.

Accessoires. De hautes lampes de table en céramique émaillée avec d’énormes abat-jour, des arrangements spectaculaires de fleurs tropicales, des aquariums remplis de poissons colorés et des brassées de petits coussins sont les caractéristiques du style ranch. Couvrez les fenêtres avec des volets en accordéon ou suspendez des tentures plissées à des tringles transversales surmontées d’une cantonnière plissée. Installez une chambre de combustion en métal avec un tuyau de ventilation visible pour créer un point de rassemblement, ou faites des folies sur un foyer en brique ou en pierre empilée qui s’élève jusqu’au plafond.

Détails. Un coin repas avec des bancs coulissants est typique de nombreuses cuisines de ranch. Couvrez la table avec une nappe en vinyle lavable avec un motif floral hawaïen ou un motif géométrique rétro. Dressez la table avec de la poterie Fiesta ou servez ces nouveaux/anciens dîners télévisés préférés.