Maisons de style fusion ou global

Aujourd’hui, le design de style fusion comporte trois éléments principaux : des couleurs épicées, des textures intéressantes et une adhésion enthousiaste aux arts artisanaux du monde entier. N’ayez pas peur de mélanger les pays non plus – les sculptures primitives d’un pays vont souvent bien avec la poterie primitive d’un autre.

La porcelaine bleue et blanche antique de Chine complète le bois nouvellement sculpté d’Indonésie. Pour éviter qu’une telle diversité ne semble écrasante, incluez un élément avec des lignes simples pour chacun qui est orné. Vous découvrirez bientôt votre tolérance pour le motif et la texture.

Murs et Plafonds. Pour que vos meubles occupent le devant de la scène, optez pour une palette de couleurs chaudes et neutres de caramel ou d’or le plus pâle. Ou laissez les couleurs vives servir de toile de fond à vos pièces préférées. Peignez un mur d’un riche accent orange citrouille ou paprika pour une sculpture sur bois massive, ou jaune safran pour une collection de porcelaine. Couvrir les murs avec un tissu d’herbe pour la texture, ou mettre en place shoji-écrans en papier pour délimiter un coin repas. Ajoutez de la texture au plafond avec des poutres peu profondes et peignez les espaces entre elles d’une couleur d’accent.

Planchers. Privilégiez les matériaux naturels comme le bois, la brique, la tuile ou le bambou renouvelable. Évitez les moquettes ou décomposez-les avec des carpettes. Les carpettes peuvent également définir des groupes de conversation ou une salle à manger : recherchez de la laine tibétaine ou népalaise tissée à la main, des motifs tribaux du Moyen-Orient ou d’Afghanistan, et des tapis chinois, indiens ou pakistanais épais. Ou, soyez plus contemporain et utilisez des tapis en sisal, en jonc de mer, en bambou ou Tatami tapis.

Surfaces. Soyez opulent avec des carreaux peints, du bois doré ou du marbre ou du granit poli, ou soyez serein avec des carreaux de «verre de mer», de l’«ébène» et de l’acajou foncés et des galets de rivière naturels. Utilisez des stores en bambou ou en herbe aux fenêtres, ou drapez les fenêtres avec des mètres de soie sari indien somptueux.

Tissus. Les textiles vont des tissus géométriques de boue africaine en noir, marron et blanc aux soies chinoises exquises, avec une multitude entre les deux. Tapisser les meubles d’un solide façon suède, et entasser des oreillers faits de tapis Kelim ou de tissus ethniques exotiques. Ou, assemblez un chemin de table à partir de brocarts anciens ou de tissus de kimono japonais. Presque toutes les cultures ont des travaux manuels, des broderies ou des garnitures perlées distinctifs (trouvez-les en ligne s’ils ne sont pas disponibles localement) – utilisez-les sur des oreillers ou pour border les tentures. Encadrez des broderies distinctives.

Meubles. Tenez-vous en à des lignes classiques ou à des meubles contemporains pour la plupart, afin que des accessoires uniques puissent se démarquer. Pour les petites pièces décoratives, utilisez des bancs, des tabourets ou des tables de style campagnard chinois en loupe, en bois d’orme ou en laque rouge riche. Inclure une pièce dramatique clé dans chaque pièce : un japonais à gradins Tansu coffre, une commode tibétaine peinte de couleurs vives, des volets en treillis chinois, une table d’autel coréenne en fer tenant lieu de table basse.

Accessoires. Combinez vos pièces préférées – parapluies ou éventails en papier, boîtes sculptées ou incrustées à la main, bijoux ethniques encadrés – en les mélangeant et en les assortissant sans égard à leur pays d’origine. Au lieu de cela, regroupez les éléments par couleur, forme, matériau ou sujet pour donner plus d’impact aux affichages. Créez un paysage de table avec plusieurs objets disposés sur du tissu comme pièce maîtresse. Accrocher une tapisserie ou tibétain merci sur le mur. Rangez les magazines dans des paniers faits à la main et utilisez de la poterie terreuse ou des porcelaines du monde entier comme pièces de service. Une statue importante, affichée seule sur un piédestal, est un accent accrocheur.

Détails. Pensez au drame : une seule fleur avec de la verdure hérissée suffit pour un Japonais ikeban arrangement. Ou remplissez un grand vase de sol avec des longueurs imposantes de bambou ou d’herbes exotiques. Accrochez des lanternes chinoises en papier aux arbres pour les fêtes.