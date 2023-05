Maisons de style cottage

Le mot « Cottage » signifie désormais une petite maison sans prétention, à la fois charmante et confortable. Il peut s’agir d’une maison sur la plage, d’une petite maison nichée dans un quartier bordé d’arbres ou d’une maison au toit en pointe avec un porche accueillant.

La clé est la simplicité, car ce style ne prend pas de faux airs. Des couleurs claires, combinées à beaucoup de blanc, préparent le terrain pour un mobilier terre-à-terre et les goûts personnels du propriétaire.

• Murs et plafonds. Choisissez des teintes pâles ou des pastels vifs (rose, bleu, jaune, vert, lavande) pour les murs. Accentuez-les avec des boiseries blanches dans chaque pièce pour un look cohérent. Le carton perlé est souvent utilisé comme lambris; il devrait être soit un tiers ou deux tiers de la hauteur du plafond.

• Sols. Le plancher de bois franc est un bon choix, bien que le bois peint soit souvent préférable. Accentuez le sol avec des tapis épais qui froissent les orteils ou, pour un look plus actuel et estival, essayez des tapis en sisal ou en jonc de mer.

• Surfaces. Les armoires de cuisine doivent être peintes, avec de la quincaillerie en acier brossé, des poignées de poubelle ou de simples boutons ronds en noir, en porcelaine ou en verre. Remplacez les panneaux de bois des portes des armoires supérieures par du verre ou retirez complètement les portes et peignez l’intérieur de l’armoire d’une couleur harmonisée avec les murs. Pour la salle de bain, optez pour un sol en carrelage de couleurs claires et des robinets en acier brossé avec poignées en porcelaine.

• Meubles. Gardez à l’esprit un seul mot : « Confortable ». Les meubles rembourrés ont souvent des housses (pour un look différent lorsque les saisons changent) et les oreillers sont nombreux. Les meubles en bois sont simples mais fonctionnels, et des meubles tels qu’un pouf qui s’ouvre pour contenir des couvertures supplémentaires, par exemple, ont une double fonction.

• Tissus. Choisissez des cotons faciles d’entretien et accrochez une couette colorée faite à la main au dos du canapé. Vous pouvez combiner des tissus dans une variété de couleurs et de motifs compatibles dans les oreillers, mais choisissez des tons neutres pour les grandes surfaces. Utilisez de simples stores romains ou des volets aux fenêtres, peut-être adoucis par une cantonnière au sommet. Conservez les draperies plus lourdes pour les pièces où l’intimité est importante.

• Accessoires. Plus c’est individuel, mieux c’est quand il s’agit de choisir les petites pièces qui donnent de la personnalité. Ajoutez des antiquités, affichez des photos de famille et remplissez les bibliothèques d’une combinaison de livres et de trésors préférés.

• Détails. Atténuez le papier peint trop brillant en appliquant un glacis teinté en blanc pour un aspect plus clair, ou « antique » avec un glacis fumé très dilué. Commencez une collection de cadres anciens, de théières, de tasses à thé ou de tout autre objet qui évoque un sentiment intime et regroupez les éléments.