Maisons de style colonial

Strictement parlant, les maisons coloniales comprennent celles construites depuis la colonisation de l’Amérique jusqu’au début des années 1800. La ferme à clins de la Nouvelle-Angleterre, les maisons de Colonial Williamsburg et les maisons en rangée résolument droites autour de la place du village sont tous des exemples de ce type.

Aujourd’hui, toute maison à deux étages ou à un étage et demi avec des lucarnes, un revêtement en «bois» et des fenêtres à guillotine peut être qualifiée de «coloniale». Comment souligner ses racines historiques ?

• Murs et plafonds. Les murs d’origine étaient souvent constitués de planches horizontales ou de plâtre. Les maisons plus élégantes avaient des lambris à panneaux surélevés surmontés de cimaises dans les espaces de vie formels tels que les entrées, les salons et les salles à manger.

Les cadres de portes et de fenêtres, ainsi que les moulures couronnées, allaient de simples à substantiels, et plusieurs pièces de moulures avec des profils différents étaient souvent combinées. Les moulures étaient généralement peintes pour contraster avec les murs.

La sagesse commune veut que les couleurs coloniales soient assez atténuées – gris-bleu, ocre, vert sauge, chamois, crème et rouge grange – parce que les peintures de l’époque étaient fabriquées à partir de minéraux moulus. La recherche a montré, cependant, qu’il y avait aussi des teintes plus vibrantes, y compris le bleu royal, le jaune vif et la framboise. De nombreuses entreprises de peinture proposent des palettes de couleurs historiques.

• Sols. Évitez les tapis mur à mur. Au lieu de cela, installez (ou renouvelez) un plancher de bois franc teint avec de larges planches et utilisez des carpettes. Les tapis à crochets, les tapis en chiffon, les tapis à l’aiguille et d’autres types avec un aspect fait main sont les plus appropriés.

• Surfaces. Choisissez des matériaux naturels dans la mesure du possible. Les comptoirs de cuisine, par exemple, peuvent être en marbre poli ou en stéatite, en granit ou en billot d’érable.

• Meubles. Des meubles robustes et pratiques coexistent avec les lignes gracieuses des styles Queen Anne, Chippendale, Hepplewhite, Sheraton et Regency. Les chaises et les canapés rembourrés montrent généralement leurs jambes.

• Tissus. Concentrez-vous sur les tissus en coton, en lin et en laine. Les chintz imprimés, les plaids, les motifs floraux traînants et les carreaux de différentes tailles sont intéressants.

• Accessoires. Recherchez des accessoires en étain, en porcelaine, en poterie et en étain. Gardez l’éclairage discret, à l’exception des luminaires suspendus. Les luminaires coloniaux contenaient des bougies, et des lustres à plusieurs branches et des appliques en miroir qui amplifiaient la lumière étaient souvent utilisés.

• Détails. Pochoir un motif colonial stylisé près du plafond pour créer une bordure. Installez des crochets en fer forgé sur le mur et utilisez-les pour accrocher des cierges de cire trempés à la main ou des herbes et des fleurs séchées.