Des maisons de style artisanal ont été construites pendant le mouvement Arts and Crafts de 1890-1920. Des maisons californiennes avec de larges avant-toits et une influence japonaise aux bungalows du Midwest dans le style Prairie de Frank Lloyd Wright, ces maisons célèbrent un travail artisanal honnête et des matériaux naturels.

Formes horizontales ordonnées ; cheminées en briques; utilisation intensive de bois, d’argile et de métal (en particulier le fer forgé et le cuivre); vitraux aux motifs naturels géométriques ou stylisés; et les motifs organiques comme les feuilles de gingko et de chêne et les glands sont caractéristiques du style. De larges ouvertures entre les pièces créent l’apparence d’un plan d’étage ouvert.

• Murs & plafonds. Le lambris est un élément clé : utilisez des panneaux de chêne teinté qui s’élèvent aux deux tiers de la hauteur du mur et recouvrez-les d’une étagère étroite. Divisez le plafond en sections avec des moulures profondes à caissons. Les moulures des portes et des fenêtres doivent être larges mais simples, avec peu de profil autre que des bords légèrement arrondis. Suspendez au plafond des suspensions avec des abat-jour en verre carrés.

• Sols. Dans les pièces communes (salon, salle à manger et entrée), installez des planches de bois teint, si possible avec une bordure incrustée ou au pochoir sur le pourtour. Pour les porches, les bains et les cuisines, choisissez de petits carreaux hexagonaux ou carrés ; ceux-ci peuvent également avoir une bordure de carreaux contrastée. Ajoutez du confort sous les pieds avec des tapis en laine épaisse dans des couleurs vives – rouges rouille, verts profonds, bronzages et or – et peut-être un motif naturaliste de vigne traînante.

• Surfaces. Choisissez un matériau naturel, en vous appuyant sur les grains de bois et les marques naturelles pour la texture. Sélectionnez une palette de peinture de riches tons de terre en marron, rouille, sarcelle, mastic et vert foncé, ou optez pour une couleur plus claire avec du chamois ou de la courge pâle. Inclure le vitrail, même s’il n’est appuyé que contre une fenêtre standard.

• Meubles. Gustaf Stickley a conçu la quintessence du mobilier de l’époque, et les versions d’aujourd’hui en sont directement issues. Habituellement fabriqués en chêne, les meubles inspirés de Stickley présentent des cadres robustes aux lignes droites, des pieds carrés, une quincaillerie métallique simple (fer ou cuivre) et des détails horizontaux. De grands oreillers ajoutent du confort à la forme sans compromis.

• Tissus. Mélangez du lin tissé à la main et du coton durable imprimé de motifs naturels ou géométriques stylisés avec des tissus de couleur unie. Ajoutez une sellerie en cuir, des oreillers brodés audacieusement et des rideaux en filet ou en toile brodés aux fenêtres. La broderie de l’époque des artisans avait des points simples dans des couleurs vives – recherchez des motifs d’époque dans de vieux magazines ou des livres de modèles.

• Accessoires. L’éclairage est essentiel pour capturer le style Craftsman, alors choisissez des lampes avec une base en chêne ou en métal et des abat-jour en verre au plomb ou en mica. Le studio Roycroft a produit des produits bien conçus à l’époque des artisans; recherchez des antiquités ou des répliques pour une touche authentique. Incluez du cuivre martelé, des chandeliers en fer, de la poterie émaillée mate, des spécimens naturels et des sculptures en bas-relief sur le thème de la nature.

• Détails. Créez un look cohérent en choisissant un motif naturel à utiliser dans toute la maison. Par exemple, dessinez au pochoir une bordure autour d’un sol, puis utilisez le même motif comme bordure de plafond dans une autre pièce. Retirez un élément du motif et brodez-le sur des oreillers pour une troisième pièce.