Maisons de campagne de style français

Les Français sont connus pour leur capacité à combiner le confort avec un sens infaillible du style, et la décoration Country French est à peu près la même.

Qu’il s’agisse d’un domaine de campagne ou d’une résidence secondaire (appelée pied-à-terre), une maison de ce style peut comporter un parquet en chêne moelleux, des poteries peintes à la main, des lustres en fer, des meubles surdimensionnés, des draps vintage et des miroirs dorés, le tout en un. chambre.

Les couleurs claires ou vives coexistent avec bonheur avec le bois sombre, et une couverture antique peut être drapée sur le dossier d’une chaise nouvellement achetée.

La clé est la qualité : choisissez des meubles intemporels avec un excellent design, puis ajoutez quelques favoris originaux, bien que l’âge ne soit pas aussi important que la beauté, l’utilité et le charme.

• Murs et plafonds. Les murs en plâtre épais sont traditionnels, mais les maisons d’aujourd’hui peuvent reproduire ce look avec des textures de faux-fini. Peignez les murs dans une riche teinte de crème ou passez à l’or tournesol, à la terre cuite, au vert gazon ou aux tons bleus vibrants pour le look de la Provence dans le sud de la France.

• Sols. Choisissez des matériaux naturels tels que des planches de chêne, des dalles ou des carreaux faits à la main pour une apparence des plus authentiques. Si la moquette est déjà posée et qu’il est impossible de l’enlever, recouvrez-la d’un tapis crocheté, tissé à la main ou à l’aiguille qui fait écho aux couleurs de la pièce.

• Surfaces. Optez pour une combinaison de textures : associez du brut à du bois lisse ou vieilli à du métal poli. Les matériaux naturels (ou sosies) sont préférables. Pour les comptoirs de cuisine, le marbre poli et le calcaire sont traditionnels.

• Meubles. Les lignes rappellent les meubles plus fantaisistes, voire dorés, de style Louis XV ou Louis XVI. Pour une apparence plus décontractée et confortable, le bois est teint ou peint et éraflé pour donner l’impression qu’il a été transmis de génération en génération. Recherchez des canapés et des fauteuils rembourrés avec des pieds et des accoudoirs en bois apparent, des coffres et des placards de rangement aux lignes courbes et des portes à panneaux surélevés, ainsi que de vieilles tables de ferme avec des dessus en planches.

• Tissus. Pensez aux tissus naturels en coton, lin, velours et laine qui sont agréables au toucher. Les modèles incluent des chèques; petits motifs géométriques; et des motifs scéniques traditionnels en toile de Jouy, souvent imprimés en une seule couleur sur un fond contrasté. Incluez des draps vintage, des dentelles ou d’autres tissus anciens sur quelques oreillers.

• Accessoires. Présentez un assortiment de poteries artisanales émaillées de couleurs riches, ainsi que du cuivre assorti et de l’étain peint connu sous le nom de toleware. Les peintures de paysages ruraux, d’animaux de la ferme et de paysages marins, réalistes ou impressionnistes, ajoutent une touche authentique.

• Détails. Chaque chaise doit avoir un pouf ou un repose-pieds ; cela offre aux clients une permission sans paroles de se mettre à l’aise et de se lever. Drapez une nappe carrée colorée en diagonale sur la table à manger et centrez-la avec des fleurs disposées de manière lâche dans un pichet en verre ou en poterie.