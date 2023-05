Lutte antiparasitaire : insectes rampants

Les insectes rampants, tels que les araignées, les puces, les fourmis et les cafards, peuvent vous rendre la vie misérable. Ils envahissent votre espace et, dans certains cas, peuvent être dangereux pour votre santé. Heureusement, cependant, il existe une variété de façons de traiter ces petites créatures. Ici, nous commençons par une discussion sur les araignées. Pour les autres insectes rampants, veuillez consulter les liens ci-dessus à droite.

Contrôler les araignées

Les araignées se trouvent pratiquement partout, des sommets des montagnes au bord de la mer. Ils sont généralement associés à l’eau, au sol, à la litière de feuilles et à une croissance végétale basse et dense. Mais seules quelques-unes des plus de 2 500 espèces américaines peuvent être trouvées dans les habitations humaines.

Les araignées, comme les insectes, appartiennent à un groupe plus large d’animaux appelés arthropodes. Les araignées diffèrent des insectes de plusieurs manières. En tant que groupe, les araignées sont reconnues par leurs corps à deux segments (céphalothorax et abdomen), huit pattes (les insectes en ont six) et quatre à huit yeux simples. De plus, les araignées manquent d’ailes et d’antennes. Par conséquent, les araignées sont plus étroitement liées aux tiques, aux acariens, aux longues pattes de papa et aux scorpions qu’aux insectes.

Un attribut clé des araignées est leur production et leur utilisation de la soie, qui est produite par des glandes spéciales situées près de la pointe de l’abdomen. Il est sécrété sous forme liquide, qui durcit lorsqu’il est exposé à l’air. Les araignées utilisent la soie pour capturer des proies dans des toiles et des pièges, construire des abris, envelopper des sacs d’œufs et pour la locomotion (draglines et parachutes).

Les araignées éclosent à partir d’œufs regroupés dans des sacs. La femelle peut emporter le sac avec elle ou le ranger dans un endroit isolé. Les jeunes araignées (appelées spiderlings) sont des répliques miniatures d’araignées adultes et elles grandissent à travers une série de mues. La plupart des araignées vivent un à deux ans. Étant donné que les araignées sont des invertébrés à sang froid, leur activité est fortement réduite, voire réduite, par les températures froides.

Les araignées sont largement bénéfiques pour l’homme. Ils sont prédateurs et se nourrissent d’une variété de proies vivantes, notamment des insectes, des mille-pattes et même d’autres araignées. En fait, dans de nombreux habitats, les araignées sont le groupe dominant de prédateurs et sont souvent plus nombreuses que tous les autres prédateurs combinés. Alors que certaines araignées utilisent des toiles ou des pièges pour capturer leurs proies, d’autres les traquent activement ou leur tendent une embuscade.

Les araignées n’ont pas de mâchoires pour mâcher. Au lieu de cela, ils ont des pinces en forme de crocs et des glandes à poison spéciales. Ce poison est utilisé pour maîtriser la proie en l’injectant à travers les crocs creux. Ensuite, une salive enzymatique unique est utilisée pour prédigérer le muscle et les viscères internes de la proie afin qu’elle puisse ensuite être aspirée par l’araignée.

Le danger des morsures d’araignées a pour la plupart été grandement exagéré. La plupart des araignées ne sont pas dangereuses pour l’homme dans des conditions normales, et seules quelques espèces sont importantes pour la santé publique. La plupart des araignées ne mordront pas à moins d’être provoquées ou menacées, et même dans ce cas, seules les plus grandes espèces sont capables de percer la peau humaine avec leurs crocs.

De plus, la grande majorité des araignées ont des habitudes secrètes, elles sont donc rarement rencontrées par l’homme. Des représentants de cinq familles d’araignées sont couramment rencontrés dans et autour de la maison. Ils sont brièvement décrits ci-dessous :

Araignées en toile d’araignée

L’un des groupes d’araignées d’intérieur les plus courants, elles sont petites (moins de 1/2 pouce de longueur) et sont jaune pâle, beige ou grises sans marques distinctes. Ils construisent des toiles irrégulières dans les coins et autour des fenêtres et des rideaux. Les toiles restent discrètes jusqu’à ce qu’elles soient abandonnées et recouvertes de poussière.

Araignées de maison jaunes

Ceux-ci se trouvent généralement à l’extérieur parmi les feuilles d’arbustes et d’autres petites plantes, mais ils construisent également leurs toiles à l’intérieur des maisons de temps en temps. Ils ont été signalés à mordre avec des conséquences douloureuses et une nécrose.

Araignées-loups

Grandes araignées velues et actives que l’on trouve normalement à l’extérieur, elles ne construisent pas de toiles; au lieu de cela, ils errent à la recherche de proies. En conséquence, ils peuvent se retrouver dans les maisons, en particulier les sous-sols. Ils peuvent et vont mordre s’ils sont menacés.

Araignées sauteuses

De taille moyenne, noirs et poilus (souvent avec des taches orange ou rouges sur l’abdomen), lorsqu’ils sont trouvés à l’intérieur, ils se trouvent généralement autour des fenêtres et des portes et se déplacent avec des sauts courts et soudains caractéristiques.

Tisserands d’orbes

Ces très grandes araignées bien visibles construisent de grandes toiles en forme d’orbe pour piéger leurs proies. Ces toiles sont généralement construites dans des zones ouvertes près des jardins et des maisons où les insectes volants s’enfoncent dans les toiles. Malgré leur grande taille, ces araignées ne sont pas dangereuses.

La première considération dans le contrôle des araignées est de déterminer si oui ou non les araignées sont susceptibles de vivre à l’intérieur. Si un grand nombre d’araignées sont vues à l’intérieur, elles pourraient être plus un problème qu’une nuisance, comme lorsqu’elles se trouvent à l’extérieur.

La plupart des araignées «domestiques» sont de petite taille (1/4 de pouce), de couleur uniforme (jaune pâle, beige ou grise) et non velues. Les araignées qui sont des envahisseurs occasionnels et qui résident normalement à l’extérieur sont plus grandes (1/2 pouce), poilues, à motifs distincts (même de couleurs vives) et sautent ou courent généralement rapidement.

L’assainissement général, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, est très important dans le contrôle des araignées. Nettoyez tous les tas de bois, pierres, déchets, tas de compost, vieilles planches et autres débris. Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez à proximité de matériaux stockés depuis un certain temps.

Tous les garages, caves, vides sanitaires, etc. doivent être maintenus propres et dégagés. Le contrôle de l’excès d’humidité est également utile. Gardez les vides sanitaires, les sous-sols et les porches aussi secs que possible. Plantez des arbres et des arbustes suffisamment loin de la fondation pour permettre à la lumière du soleil et au vent de pénétrer.

Les araignées qui pénètrent dans les bâtiments depuis l’extérieur le font généralement par de petites fissures et crevasses. Ainsi, le scellement ou le calfeutrage de ces entrées facilitera le contrôle des araignées. Des moustiquaires et des portes et fenêtres bien ajustées aideront également à empêcher les araignées d’entrer.

À l’intérieur, déplacez et époussetez fréquemment derrière et sous les meubles, les matériaux entreposés et les tentures murales. Ne laissez pas les objets rester au même endroit trop longtemps. De plus, comme les araignées sont strictement carnivores, l’élimination des insectes domestiques tels que les cafards, les punaises de lit, les fourmis et autres proies contribuera à décourager les infestations d’araignées.

Le meilleur dispositif de contrôle mécanique est le vide. Passez souvent l’aspirateur sur les coins, les registres et les angles des fenêtres. Si vous choisissez d’utiliser un insecticide à l’extérieur, appliquez du diazinon 25% EC autour des murs de fondation et du 1 pied de sol adjacent. À l’intérieur, des formulations prêtes à l’emploi de chlorpyrifos et de propoxur sont suggérées. Utilisez les précautions appropriées et suivez attentivement les instructions sur l’étiquette. Ne pas utiliser le diazinon à l’intérieur.

Courtoisie MSU Extension

Révisé par Tom Ellis, MS, Département d’entomologie