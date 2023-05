Lutte antiparasitaire et insecticides

Des bataillons d’insectes récoltent votre maison, se régalent de vos tissus ou engloutissent votre jardin ? Lorsqu’ils sont laissés seuls, les fourmis, les pucerons, les termites et autres insectes gênants peuvent faire des ravages. Alors, comment éliminer les insectes et les empêcher d’entrer ?

D’une manière générale, optez pour la méthode la moins toxique qui résoudra le problème. Étant donné que les insecticides les plus efficaces et les plus puissants peuvent être dangereux et que leurs effets à long terme sur notre corps et notre environnement sont inconnus, l’évitement prudent est la meilleure politique. De plus, la plupart des pesticides chimiques éliminent le bon avec le mauvais, ce qui peut finalement aggraver certains types de problèmes d’infestation.

Voici quelques étapes utiles que vous pouvez suivre :

Calfeutrez et scellez. Votre première ligne de défense contre les insectes dans votre maison devrait être de bloquer les voies d’accès. Armé d’un pistolet à calfeutrer, scellez les fissures et les recoins où les insectes pourraient pénétrer, y compris les ouvertures autour des tuyaux et des conduits de chauffage. Portes et fenêtres avec coupe-froid également.

Réparez et nettoyez. Éliminer les zones qui encouragent ou favorisent les termites et autres insectes, en particulier les zones humides ou les endroits où le drainage est mauvais. Réparez tout bois pourri. Assurez-vous qu’aucune partie de votre maison n’est en contact direct avec le sol. Nettoyez et nettoyez les zones qui offrent un refuge sûr aux insectes. Conservez les aliments, les liquides et les ordures dans des contenants scellés.

Cherchez des problèmes. La détection précoce peut être la moitié de la bataille. La plupart des insectes augmentent leur nombre rapidement, donc les obtenir avant qu’ils ne se multiplient réduit les dommages potentiels et les remèdes nécessaires. Si vous pensez que des termites ou d’autres insectes mangeurs de maison peuvent être présents dans votre maison, n’attendez pas que le problème s’aggrave. Bien que certains termites mettent des années à endommager une maison, d’autres, notamment les termites de Formose, peuvent dévorer d’énormes quantités de bois en quelques mois.

Contrôle professionnel. Avec les termites, votre meilleur pari est d’appeler un inspecteur antiparasitaire. Détecter l’emplacement et l’étendue des termites et autres insectes dans la structure d’une maison relève de l’art. Les inspecteurs utilisent une combinaison de sonder, tapoter, écouter et regarder. Certains peuvent utiliser des oscilloscopes à fibre optique qui peuvent regarder à l’intérieur d’un mur. Certains utilisent même des chiens qui peuvent détecter la présence de termites à l’intérieur des murs. Après avoir trouvé une infestation d’insectes, un bon inspecteur recommandera une ou plusieurs options pour éradiquer les insectes et discutera des avantages et des inconvénients de chacune. Si vous avez détecté le problème tôt, la solution peut être relativement simple et peu coûteuse.

Acide borique, une poudre relativement sûre à utiliser à l’intérieur, traitera les petites infestations localisées de fourmis, de lépismes argentés, de thermobies, de puces et de cafards. Assurez-vous de suivre les instructions de l’étiquette avec précision.

Chlorpyrifosun pesticide chimique disponible sous forme de poudre (ainsi que de liquide), tue les fourmis charpentières, les coléoptères poudreux, les anthrènes des tapis et une variété d’autres insectes répertoriés sur l’étiquette.

Un jet puissant d’un tuyau peut suffire à déloger les pucerons, les aleurodes, les acariens ou d’autres insectes suceurs de plantes.

Insecte un vaporisateur de savon, disponible dans le commerce, pénètre dans le revêtement cireux de nombreux insectes suceurs de plantes, les étouffant ou attaquant leur système nerveux. Faites le vôtre en mélangeant 3 à 6 cuillères à soupe de savon à vaisselle avec 1 gallon d’eau, mais testez les dommages sur une partie de la plante avant de commencer le traitement complet.

Pesticides organiques sont nécessaires pour tuer les infestations tenaces d’insectes suceurs de plantes ou de mâcheurs de plantes plus robustes tels que les coléoptères ou les chenilles. Mortels pour les insectes mais considérés comme sûrs pour les humains, ils ne sont pas aussi efficaces ou durables que les pesticides chimiques, mais ils sont plus sûrs à utiliser. Ils doivent généralement être réappliqués tous les 7 à 10 jours. La plupart d’entre eux sont des extraits de plantes mortels pour les insectes. La catégorie comprend le pyrèthre, la roténone, la sabadilla, le BT (bacillus thuringiensis), le neem et les huiles horticoles.

Pesticides chimiques sont plus profondément dans la liste des punaises des plantes – ils sont plus puissants et plus durables. Le premier choix dans cette catégorie serait les systémiques qui traitent à partir de la base (mais ne les utilisez pas autour des enfants ou des animaux domestiques). Les pesticides chimiques les moins toxiques sont généralement considérés comme le malathion, le chlorpyrifos, le diazinon et le carbaryl (Sevin). Le carbaryl tuera les abeilles, alors soyez prudent avec lui.