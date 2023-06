Liste de contrôle d’entretien pour les systèmes de chauffage central

Vous ne partiriez pas pour un long voyage en voiture sans vérifier l’huile moteur de votre voiture et la pression d’air des quatre pneus. C’est une bonne idée de mettre en pratique le même instinct d’entretien avant de mettre le système de chauffage de votre maison en marche pour la saison froide.

Conseils d’experts sur la façon de préparer le système de chauffage de votre maison pour l’hiver. Comprend des conseils pour l’entretien du thermostat, le réglage d’un système à air pulsé et la préparation d’un système de chauffage hydronique.

Les systèmes sur lesquels beaucoup d’entre nous comptent pour chauffer nos maisons sont extrêmement fiables, mais comme tout équipement mécanique, ils nécessitent une attention de temps à autre. Un professionnel certifié doit inspecter votre système CVC au moins une fois par an. Les inspections de routine vous permettront de repérer les problèmes émergents avant qu’ils ne se transforment en urgences à part entière, et le nettoyage régulier des composants clés assurera le fonctionnement efficace des systèmes et maintiendra la qualité de l’air intérieur.

Selon le type spécifique de système dans une maison (les thermopompes, les systèmes à air pulsé et hydroniques sont les plus courants), les procédures d’entretien recommandées varient. Cependant, pour des performances maximales, vous devez effectuer au moins deux visites de maintenance par an, quel que soit le type de système dont vous disposez.

Ici, nous donnerons les bases des fournaises à air pulsé et des systèmes hydroniques :

Systèmes à air pulsé (la chaleur passe par des conduits) chauffés avec une fournaise au gaz ou au mazout

Systèmes hydroniques (la chaleur passe par des radiateurs) chauffés avec une chaudière à gaz ou à mazout

L’entretien saisonnier est une nécessité pour maintenir votre système de chauffage et de refroidissement, et en dehors du changement de votre filtre à air, il est préférable qu’il soit effectué par un entrepreneur agréé et soutenu par une garantie. N’essayez pas d’effectuer des réparations majeures sur votre système à moins d’être un professionnel qualifié ou un bricoleur expérimenté. Vous pourriez vous blesser ou endommager davantage votre équipement. Si vous êtes capable de faire vos propres réparations, reportez-vous à l’article Actu immobilier.fr sur le dépannage et les réparations de la fournaise.

Ce qui suit vous aidera à comprendre les étapes qu’un entrepreneur agréé prendra pour entretenir votre système, en commençant par le thermostat et en continuant à travers votre système de distribution (conduits) et jusqu’à votre unité extérieure, le cas échéant.

Entretien du thermostat



Peu importe le type de système que vous devez entretenir, c’est une bonne idée de commencer votre vérification d’entretien au niveau du thermostat.

Avant le début de la saison de chauffage ou de climatisation, montez le thermostat qui contrôle le système. Si vous entendez la fournaise s’allumer et qu’elle continue de fonctionner, votre système fonctionne. Cependant, si la fournaise s’éteint après une courte période (moins de trois minutes), c’est un symptôme de cycle court, qui peut être causé par l’une des deux choses suivantes :

Le thermostat n’est peut-être pas réglé correctement, ce qui signifie qu’il doit être recalibré ou remplacé.

L’échangeur de chaleur du four surchauffe et un dispositif de sécurité l’arrête.

Si le système semble être en cycle courtappelez un professionnel pour une analyse plus approfondie.

Si le système ne démarre pas lorsque vous montez le thermostat, voir Comment tester un thermostat.

Si les brûleurs de la fournaise ou de la chaudière s’enflamment lorsque vous montez le thermostat, vérifiez la qualité des flammes pour la forme et la couleur. Les flammes doivent être ovales serrées et bleu uni. Si vous voyez des scintillements et des teintes de jaune, appelez un technicien pour ajuster le mélange carburant/air.

Les systèmes de chauffage hydroniques (eau chaude) ont une chaudière plutôt qu’une fournaise en leur cœur. Il n’y a pas deux systèmes hydroniques assemblés de la même manière, et tous reposent sur un assortiment de vannes manuelles et automatiques pour laisser entrer et sortir l’eau du système et la distribuer aux radiateurs (plinthes chauffantes dans les systèmes modernes).

Bien que certains propriétaires puissent effectuer eux-mêmes un entretien léger, bon nombre des recommandations ici impliquent de vérifier que le système fonctionne à une température et à une pression spécifiées. Si ce n’est pas le cas, nous vous recommandons d’appeler un technicien qualifié pour diagnostiquer et réparer tout problème.

Avant le début de la saison de chauffage :

Vérifiez s’il y a de l’eau stagnante. Montez le thermostat, laissez la température et la pression s’accumuler dans le système et descendez dans la chaufferie pour vérifier tous les tuyaux et vannes que vous pouvez voir pour les fuites. Si vous trouvez une fuite, faites appel à un professionnel. La plupart des fuites peuvent être arrêtées en resserrant les raccords, mais si le technicien doit remplacer des tuyaux ou des vannes, il coupera l’alimentation en eau et l’alimentation de la chaudière et vidangera le système. (Voir le point de contrôle « Vidanger et rincer le système » ci-dessous)

Attention – Si vous n’êtes pas un fournisseur de services de chauffage et de refroidissement agréé et formé. Les procédures suivantes doivent être effectuées par un professionnel :

Faites vérifier la température et la pression de l’eau. Une fois que le système a fonctionné pendant environ une heure, faites vérifier la jauge de température et de pression. La température de l’eau doit être comprise entre 180⁰F et 200⁰F. La pression à l’intérieur du système doit être comprise entre 12 PSI et 25 PSI. Pour une maison à deux étages, 18 PSI suffisent. Si la mesure de température ou de pression tombe en dehors de ces plages spécifiées, consultez un technicien.

Une fois que le système a fonctionné pendant environ une heure, faites vérifier la jauge de température et de pression. La température de l’eau doit être comprise entre 180⁰F et 200⁰F. La pression à l’intérieur du système doit être comprise entre 12 PSI et 25 PSI. Pour une maison à deux étages, 18 PSI suffisent. Si la mesure de température ou de pression tombe en dehors de ces plages spécifiées, consultez un technicien. Faire lubrifier la pompe de circulation. S’il a des godets de lubrification, quelques gouttes d’huile 3 en 1 y seront injectées.

S’il a des godets de lubrification, quelques gouttes d’huile 3 en 1 y seront injectées. Nettoyez la suie de l’intérieur de la chambre de combustion de la chaudière. Cette vérification périodique fait partie de l’entretien régulier de votre technicien et est similaire au nettoyage de la chambre dans un système à air pulsé, y compris le nettoyage avec une brosse métallique et l’aspiration.

Cette vérification périodique fait partie de l’entretien régulier de votre technicien et est similaire au nettoyage de la chambre dans un système à air pulsé, y compris le nettoyage avec une brosse métallique et l’aspiration. Épousseter les surfaces des radiateurs et redresser les ailettes des plinthes chauffantes. Tout ce qu’il faut, c’est un vide. Si les palmes sont très pliées, un professionnel peut utiliser un peigne à palmes pour les redresser.

Tout ce qu’il faut, c’est un vide. Si les palmes sont très pliées, un professionnel peut utiliser un peigne à palmes pour les redresser. Faites purger l’air des radiateurs. Le robinet de purge de chaque plinthe ou radiateur sera ouvert. La vanne restera ouverte jusqu’à ce que l’eau commence à s’écouler, puis elle sera fermée.

Le robinet de purge de chaque plinthe ou radiateur sera ouvert. La vanne restera ouverte jusqu’à ce que l’eau commence à s’écouler, puis elle sera fermée. Vidanger et rincer le système. La plupart des experts recommandent de demander à un professionnel de le faire au moins une fois tous les cinq ans.

Ces conseils ont pour but de vous fournir des informations de base et des informations. Utilisez ces connaissances de base lorsque vous discutez des travaux nécessaires avec des professionnels qualifiés, et vous êtes sûr d’obtenir un travail de qualité qui répond aux besoins du système de chauffage de votre maison.

